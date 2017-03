Ab 29. März: eoTV mit Sendelizenz und über freenet TV connect via DVB-T2 HD empfangbar

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

München (ots) -- Europäische Serien und Spielfilme in bester HD-Qualität- eoTV mit Sendelizenz der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM)European Originals in bester HD-Qualität für rund drei Mio.Haushalte mehr in Deutschland: eoTV wird ab 29. März über freenet TVconnect via DVB-T2 HD angeboten. Und so einfach geht das: TV-Technikvon DVB-T auf DVB-T2 HD (neues Empfangsgerät von freenet TV) miteinem connect-fähigen Gerät umrüsten und am 29. März einen neuenSendersuchlauf starten - fertig!Bisher und auch weiterhin kann man eoTV, DEN Sender mit Serien undSpielfilme aus Europa, via dailymeTV und im Livestream (24 Stunden)auf www.eotv.de sehen. Auch bei waipu.tv sendet eoTV seit Dezember2016 täglich 24 Stunden und strahlt sein Angebot in HD aus. Außerdemwird das TV-Angebot als Programmfenster von 20:15-01:00 Uhr inDeutschland, Österreich und der Schweiz über sämtliche Sendewege desFamiliensenders RiC, d.h. u.a. via Astra, Unitiymedia sowie insgesamtüber 130 Kabelnetzen, Zattoo und Magine distribuiert.eoTV wird in dem IP-basierten Angebot freenet TV connect überDVB-T2 zur Verfügung stehen. An allen Senderstandorten, an denenDVB-T2 HD am 29. März 2017 aufgeschaltet wird, endet zeitgleich dasAngebot von DVB-T. In den übrigen Regionen wird DVB-T noch so langeweiter ausgestrahlt bis der Umstieg dort erfolgt. Die Liste mit denSenderstandorten sowie ein Empfangscheck auf Postleitzahlenbasis mitzeitlichem Ausblick stehen hier zur Verfügung: www.DVB-T2HD.deWeitere Informationen zu freenet TV connect: www.freenet.tv/connect.Pünktlich zur Aufschaltung von eoTV ist der Sender als"Spartenprogramm Unterhaltung" von der Sächsischen Landesanstalt fürprivaten Rundfunk und neue Medien lizensiert worden.www.facebook.com/eotv.dewww.eotv.dePressekontakt:eoTV GmbHPetra Fink-WuestBurda und Fink GmbHTel: 089-890649112eotv.presse@burda-fink.deOriginal-Content von: eoTV, übermittelt durch news aktuell