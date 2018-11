29. DEUTSCHER KAMERAPREIS: Walter Demonte neuer Geschäftsführer / Neuer Wettbewerbsstart: 19. November 2018

Köln (ots) -Der Verein DEUTSCHER KAMERAPREIS Köln e.V. hat einen neuenGeschäftsführer. Seit dem 1. September 2018 lenkt Walter Demonte(54), Leiter der Abteilung Kamera und Ton beim WDR, die Geschicke desrenommierten Vereins, der jedes Jahr im Rahmen einer Preisverleihungherausragende Leistungen in Bildgestaltung und Schnitt würdigt. DerDEUTSCHE KAMERAPREIS zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen derBranche im deutschsprachigen Raum. Walter Demonte folgt auf ChristophAugenstein, der die Position in den vergangenen zwölf Jahren innehatte und kürzlich die Funktion des Produktions- undBetriebsdirektors beim rbb in Berlin übernommen hat.Walter Demonte ist dem DEUTSCHEN KAMERAPREIS seit über 20 Jahren inverschiedenen Funktionen verbunden - zuletzt als Kuratoriumsmitgliedfür den WDR. Nach Beendigung seines Studiums zum Diplom-Ingenieur1992 begann er seine berufliche Laufbahn im WDR als Kameramann in derAbteilung Kamera und Ton. Hier wirkte er in allen Genres derKameraarbeit: aktuelle Berichterstattung, Dokumentation, Reportageund Fiktionales. Er arbeitete mit Regisseuren und Autoren wie HannoBrühl, Gerd Ruge oder Klaus Bednarz zusammen. 2002 leitete WalterDemonte die Betriebsgruppe E-Kamera und übernahm im darauffolgendenJahr die Leitung der Abteilung Kamera und Ton im WDR. In dieserFunktion war er maßgeblich für die Einführung der digitalenKameratechnik und von HDTV verantwortlich. Er ist außerdemFachexperte in verschiedenen ARD-Gremien zum Thema Bildgestaltung undKameratechnik.Kooperation mit der Fachmesse Photokina2019 kooperiert der DEUTSCHE KAMERAPREIS erstmals mit der weltweitenLeitmesse der Foto-, Video- und Imaging-Branche Photokina. DiePreisverleihung wird am 10. Mai 2019 im Rahmen der Messe imTanzbrunnen in Köln stattfinden.Walter Demonte: "Schon seit vielen Jahren verschwimmen die Grenzenzwischen klassischer Fotografie und Filmgestaltung. In diesem Bereichbewegt sich eine neue Generation von Gestaltern souverän und kreativ.Die Photokina und das breite Publikum bieten eine ideale Plattform,die Leistungen der ausgezeichneten Gestalter zu präsentieren und ineinen Dialog mit dem Fachpublikum zu kommen. Hierzu sind Workshopsund Präsentationen vorgesehen."Neuer Wettbewerbsablauf 2019Aufgrund der früher stattfindenden Preisverleihung verschiebt sichder zeitliche Ablauf: Der Wettbewerb um den 29. DEUTSCHEN KAMERAPREISstartet bereits am 19. November 2018. Bis zum 11. Januar 2019 könnensich dann wieder Kameraleute sowie Editorinnen und Editoren um dierenommierte Auszeichnung bewerben.Alle Informationen zur Bewerbung und zum Preis unterwww.deutscher-kamerapreis.deFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKristina BauschTel.: 0221 220 7118Email: kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell