29 % der Amerikaner denken, dass sie Millionäre werden — wie man dieses Ziel erreichen kann

Wenn wir das Wort „Millionär“ hören, neigen wir dazu, uns Bilder von den wenigen Menschen vorzustellen, die zur Elite gehören, die in Limousinen durch die Stadt fahren und jeden Abend zu ihren bewachten Villen nach Hause kommen. In Wirklichkeit verfügen fast 7 Millionen US-Haushalte über Vermögenswerte, die mehr als eine Million Dollar wert sind. Doch damit nicht genug. 29 % der Amerikaner denken, dass sie irgendwann dem Millionärsclub beitreten werden, laut Daten von GOBankingRates. Wenn das die Art von Ziel ist, das du dir selbst setzen möchtest, dann erfahre hier, wie du es erreichen könntest.

1. So früh wie möglich mit dem Sparen anfangen

Wenn es darum geht, Reichtum aufzubauen, wird der Zinseszinseffekt eine wichtige Waffe in deinem Arsenal sein – nutze diese also frühzeitig. Der Zinseszinseffekt, in seiner einfachsten Form, bedeutet, dass man neben dem Zins auch noch Zinsen auf die Zinsen verdient. Das ist es, was es den Sparern ermöglicht, im Laufe der Zeit kleinere Geldbeträge in größere Summen zu verwandeln.

Die folgende Tabelle zeigt, wie der Zinseszinseffekt zu deinem Vorteil wirken kann:

Wenn du anfängst, 500 US-Dollar pro Monat im Alter von … zu sparen, hier ist ungefähr das, was du bis zum Alter von 65 Jahren haben wirst (Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7 %): 25 1,2 Millionen USD 30 829.000 USD 35 567.000 USD 40 379.000 USD 45 246.000 USD

Tabelle und Berechnungen des Autors.

Hier ist der coole Teil: 500 US-Dollar pro Monat über einen Zeitraum von 40 Jahren zu sparen bedeutet, über 240.000 US-Dollar anzusparen und am Ende etwa das Fünffache dieses Betrags zu haben, wenn wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 % zugrunde legen (mehr dazu weiter unten). Wie das geht? Indem wir unsere Gewinne Jahr für Jahr investieren und weiterhin konstant sparen. Wie oben erwähnt, je länger dein Sparzeitraum ist, desto mehr Reichtum könntest du aufbauen. Ein Beispiel dafür: Wenn du nur fünf Jahre später mit dem Sparen beginnst, schrumpft dein Gewinn von etwa 960.000 US-Dollar auf 619.000 US-Dollar – das ist immer noch beeindruckend, aber bei weitem nicht so viel eine knappe Million.

2. Richtig investieren

Je höher deine Rendite Jahr für Jahr ist, desto mehr Vermögen könntest du aufbauen. Wenn am Ende mehr haben möchtest, solltest du beim Investieren etwas aggressiver werden. Das bedeutet, dass du einen beträchtlichen Teil deines Vermögens in Aktien investieren solltest, die historisch gesehen viel höhere Renditen erzielt haben als Anleihen.

Im obigen Beispiel haben wir eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 % auf unsere Kapitalanlagen angewendet. Das ist die Art der Rendite, die man bei einem Aktien-Portfolio erwarten kann. In der Wirklichkeit liegen diese 7 % sogar ein paar Prozentpunkte unter dem historischen Durchschnitt des Aktienmarktes. Wenn du aber stattdessen nur Anleihen im Portfolio hast, wirst du wahrscheinlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 3 % enden. Dann würde die obige Tabelle wie folgt aussehen:

Wenn du anfängst, 500 US-Dollar pro Monat im Alter von … zu sparen, hier ist ungefähr das, was du bis zum Alter von 65 Jahren haben wirst (Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 3 %): 25 452.000 USD 30 363.000 USD 35 285.000 USD 40 219.000 USD 45 161.000 USD

Tabelle und Berechnungen des Autors.

Wie du siehst, bedeutet das Verzichten auf diese höheren Renditen, dass du sehr viel Wachstum verlierst. Aus diesem Grund kann man nicht auf Nummer sicher gehen, wenn man Millionär werden möchte.

3. Kluge Entscheidungen treffen, wie du dein Geld ausgibst

Um Vermögen anzuhäufen, benötigst du Bargeld, um zu sparen und zu investieren. Das läuft im Allgemeinen darauf hinaus, klug zu sein, wenn es um deine Ausgaben geht. In beiden obigen Beispielen arbeiten unsere Berechnungen mit einem monatlichen Sparziel von 500 US-Dollar, aber wenn du alles ausgibst, was du verdienst, wirst du nicht mal annähernd auf diese Beträge kommen. Andererseits, wenn du es dir zur Aufgabe machst, weit unter deinen Mitteln zu leben, wirst du es leichter haben, regelmäßig Geld zur Seite zu legen.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du zu viel ausgibst, erstelle ein Haushaltsbuch um zu sehen, wohin dein Geld wirklich geht. Wenn du Probleme mit dem Sparen hast, wird es dir helfen, verschwenderische Gewohnheiten aufzudecken, die deine Chancen ruinieren könnten, irgendwann Millionär zu werden.

Millionär zu werden mag unmöglich erscheinen, es ist aber möglich – auch wenn man Durchschnittsverdiener ist. Je früher du dich für dieses Ziel entscheidest, desto größer sind deine Chancen, es zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 11.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.