29,0 Prozent Marktanteil für Mediengruppe RTL im Mai - RTL NITRO stark wie nie zuvor

Köln (ots) - Im Mai kamen die Sender der Mediengruppe RTLDeutschland zusammen auf einen Marktanteil von 29,0 Prozent bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv,RTL NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-Sender RTLCrime, RTL Passion und RTL Living behaupteten damit klar dieFührungsposition unter den privaten Fernsehanbietern und platziertensich vor den Sendern von ProSiebenSat.1 (24,5 %).RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Monatsmarktanteilvon 11,6 Prozent und lag vor Sat.1 (8,3 %), der ARD (8,0 %), dem ZDF(7,9 %), ProSieben (7,3 %) VOX (6,7 %), Kabel eins (4,6 %) und RTL II(4,4 %). RTL NITRO kam auf 2,3 Prozent und erzielte damit denhöchsten Monatsmarktanteil in dieser Zielgruppe seit Senderbestehen.Sogar noch besser lief es in der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer. Hier lag der Männersender bei 2,6 ProzentMarktanteil. SUPER RTL erzielte einen Marktanteil von 1,6 Prozent beiden 14- bis 59-Jährigen. n-tv erreichte 1,1 Prozent Marktanteil.RTLplus kam auf 1,0 Prozent.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 9,5 ProzentMarktanteil und lag damit hinter dem ZDF (12,6 %) und der ARD (11,4%). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,8 %), VOX (5,1 %) undProSieben (4,6 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,2 ProzentMarktanteil, RTL NITRO und SUPER RTL jeweils 1,7 Prozent, n-tv 1,2Prozent und RTLplus 1,0 Prozent.Weitere Themen im Mai:Die Mediengruppe RTL und Vodafone führen ihre langjährigePartnerschaft fort und haben sich auf einen umfangreichen Ausbauihres Angebots geeinigt. Die TV-Sender der Mediengruppe RTL sind nunauch über die GigaTV-App linear auf Smartphones und Tabletsverfügbar. Die Livestreams von RTL, VOX, n-tv, RTL NITRO, RTLplus,SUPER RTL, TOGGOplus und RTL II sind im Rahmen der Vereinbarungerstmals auch über Smartphones und Tablets in HD zu sehen - unterwegsund über die GigaTV-Plattform auch auf mobilen Endgeräten zuhause.Perspektivisch werden die Mediatheken-Angebote der Mediengruppe RTLmobil ebenfalls in HD-Qualität zur Verfügung stehen.Auf der Fachtagung "Kinderwelten" am 11. Mai präsentierten SUPERRTL und Vermarkter IP Deutschland in Zusammenarbeit mit unabhängigenInstituten neue Grundlagenstudien zur Kinderzielgruppe und zeigtenunter dem Motto "Medien, Marken und Kreation", wie Werbungkindgerecht eingesetzt werden kann. In diesem Jahr stellten dieExperten den 380 Besuchern eine Zauberformel für Spots vor, diesowohl im TV als auch auf dem Smartphone bei Kindern funktioniert undgaben konkrete Tipps zur modernen Markenkommunikation für Kinder. DieBranchenveranstaltung für Werbungtreibende und Mediaagenturen fandbereits zum 18. Mal statt.Grund zum Feiern gab es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und"Punkt 12": Deutschlands erfolgreichstes Mittagsjournal wird dieseWoche 25 Jahre alt. Zudem steht Katja Burkard dieses Jahr seit 20Jahren als Moderatorin für das RTL-Mittagsmagazin vor der Kamera.Bereits Mitte des Monats feierte die tägliche RTL-Serie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten" Jubiläum. Vor einem Vierteljahrhundert wurde dieallererste Folge der Serie ausgestrahlt und lockt seitdem von Montagbis Freitag Millionen Zuschauer vor die Fernseher.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Bei RTL war mit durchschnittlich 5,24 Millionen Zuschauern dasProminenten-Special von "Wer wird Millionär?" am 22. Mai diemeistgesehene Sendung des Monats. Der Marktanteil beim Gesamtpublikumerreichte sehr gute 22,1 Prozent (MA 14-59: 19,6 %). Den Sieg vonSebastian Vettel beim Grand Prix von Monaco am 28. Mai verfolgten5,23 Millionen Fans live - der bislang stärkste Zuschauerwert 2017.Der Gesamt-Marktanteil kletterte auf starke 34,5 Prozent (MA 14-59:31,5 %). "Let´s Dance" steigerte sich mit der jüngsten Ausgabe derShowreihe an 26. Mai auf insgesamt 17,8 Prozent Marktanteil bei den14- bis 59-Jährigen, 4,01 Millionen Zuschauer (MA 3+: 16,4 %) warenlive dabei. Nach Rekordwerten am Vorabend legte auch das Jubiläum von"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 17. Mai nochmals zu: 3,59Millionen Fans und 20,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen feierten das25-jährige Jubiläum der täglichen Serie in Spielfilmlänge (MA 3+: 14%). Beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am 6. Maischalteten 17,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein. Insgesamt waren3,46 Millionen Zuschauer (MA 3+: 13,4 %) live dabei.Mit der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert"konnte VOX starke Quoten erzielen. Bis zu 11,0 Prozent Marktanteilerreichte die Musik-Event-Reihe mit den Gastgebern Alec Völkel undSascha Vollmer von "The BossHoss" dienstagabends bei den 14- bis59-Jährigen. Auch "Die Story" über den Künstler des Abends (bis zu10,2 %) und "Meylensteine" (bis zu 9,3 %) erzielten im Anschlussstarke Marktanteile in dieser Zielgruppe. Außerdem setzte "Grill denHenssler" seinen Erfolgskurs in diesem Monat weiter fort - derkulinarische Wettkampf mit Koch-King Steffen Henssler stellte am 7.Mai einen neuen Staffelbestwert von 10,5 Prozent bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern auf. Am Sonntagabend konnte darüber hinaus dasneue Experiment "Promi Shopping Queen - Fashion Bag" mit 8,0 ProzentMarktanteil (14-59) überzeugen. In der Daytime gefiel den Zuschauernauch das neue "Das perfekte Dinner"; bis zu 7,7 Prozent (14-59)schalteten ein. Und einmal mehr punkteten hier die Hochzeitsformate"4 Hochzeiten und eine Traumreise" (bis zu 9,7 %) und "Zwischen Tüllund Tränen" (bis zu 9,8 %) bei den 14- bis 59-Jährigen.n-tv erzielte mit seiner umfangreichen Nachrichten- undWirtschaftsberichterstattung am Vormittag (6 bis 12 Uhr) einenMarktanteil von 2,4 Prozent (MA 14-59: 1,9 %) und war damit beimGesamtpublikum einmal mehr der erfolgreichste deutscheNachrichtensender am Vormittag. Darüber hinaus überzeugte n-tv erneutmit seiner schnellen und umfassenden Breaking-News-Berichterstattung.So erzielten die Sondersendungen zum Terroranschlag in Manchesteroder dem Verkehrsunfall am Times Square in New York Marktanteile vonim Schnitt bis zu 3,8 Prozent (MA 14-59: bis zu 3,7 %). Insgesamtkamen die Nachrichten im Mai auf Marktanteile von im Schnitt bis zu7,3 Prozent (MA 14-59: bis zu 6,0 %). Die Telebörse erreichteMarktanteile von im Schnitt bis zu 5,4 Prozent (MA 14-59: bis zu 5,0%). Stark weiter ging es außerdem für "Klamroths Konter". Auch diezweite Primetime-Ausgabe des neuen n-tv Talks mit Louis Klamrothverzeichnete einen hervorragenden Marktanteil von 1,1 Prozent. Beiden Männern zwischen 30 und 49 Jahren erzielte die Sendung sogareinen Marktanteil von 3,0 Prozent.RTL NITRO verzeichnete im Mai mit sehr starken 2,3 Prozent bei denErwachsenen (14-59) und 2,6 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenMännern die höchsten Monatsmarktanteile seit Senderbestehen. BeimGesamtpublikum kam RTL NITRO auf sehr gute 1,7 ProzentMonatsmarktanteil. Und auch am vergangenen Wochenende hagelte esRekordwerte für den Männersender: Mit der aufwendigenLive-Übertragung des ADAC Zurich 24h-Rennens konnte mitdurchschnittlich 3,3 Prozent Marktanteil ein neuer Bestwert für einenSamstag in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer aufgestelltwerden. Am Sonntag lag der durchschnittliche Tages-Marktanteil beiden 14- bis 59-jährigen Zuschauern bei 3 Prozent, in der Zielgruppeder 14- bis 59-jährigen Männer sogar bei 3,7 Prozent - beides RTLNITRO-Bestwerte für einen Sonntag.RTLplus bleibt auch im Mai bei den Zuschauern ab 3 Jahre bei einemkonstanten Monatsmarktanteil von 1,0 Prozent. Der Marktanteil bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern betrug ebenfalls 1,0 Prozent. In derKernzielgruppe von RTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), lag derMonatsmarktanteil bei 1,2 Prozent. Die stärkste Sendung war "Im Namendes Gesetztes" mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent am 23. Mai beiden 14- bis 59-Jährigen.SUPER RTL erzielte im Mai einen durchschnittlichen Marktanteil von21,4 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Dergebührenfinanzierte KiKa erreichte 19,7 Prozent, Nickelodeon lag bei8,9 Prozent und der Disney Channel kam auf 9,3 Prozent.Einen überzeugenden Einstand im Kinderprogramm TOGGO feierten neueFolgen von "Wir sind die Croods", die auf Marktanteile von bis zu44,5 Prozent in der Kinderzielgruppe kamen. Ebenfalls sehr gut liefes mit bis zu 25,6 Prozent für die neuen Episoden von "InspectorGadget". In der Primetime holte SUPER RTL mit dem Spielfilm "LarryCrowne" (3,1 %) sowie dem Serienklassiker "Dr. House" (bis zu 3,7 %)sehr gute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.Einen großen Erfolg landete RTL II im Mai mit "Naked Attraction".Die neue, außergewöhnliche Dating-Show erreichte starke Werte von biszu 10,7 Prozent (14-49) und 15,6 Prozent Marktanteil (14-29).Besonders junge Frauen (14-29) interessierten sich für das Format,hier wurden bis zu 21,6 Prozent Marktanteil erreicht. Insgesamtschalteten bis zu 1,50 Millionen TV-Zuschauer ein. Damit ist "NakedAttraction" der beste RTL II-Neustart seit August 2012.Außergewöhnlich sind auch die Online-Abrufzahlen: Auf den digitalenRTL-II-Plattformen wurden die vier Folgen bislang 2,6 Millionen Malaufgerufen.Einen weiteren erfolgreichen Neustart konnte RTL II mit derDoku-Reihe "Hartz und Herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim"verbuchen. Die ersten beiden Teile der dreiteiligen Sozial-Reportageerreichten am Dienstagabend in der Primetime bis zu 9,8 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bzw. 14,8 Prozent in derjungen Zielgruppe (14-29)."Punkt 12" zum 25-jährigen Jubiläum die reichweitenstärksteFansite der Mediengruppe RTLPassend zum 25-jährigen Jubiläum des erfolgreichstenMittagsjournal Deutschlands führt "Punkt 12" dieFacebook-Reichweiten-Tabelle der Mediengruppe RTL Deutschland (ohneRTL II) an. So erreicht die Fansite des etablierten Formats 153,99Millionen Brutto-Kontakte, gefolgt von "RTL Aktuell" (128,23 Mio.)und n-tv (86,67 Mio.). Hinter den Informationsangeboten derMediengruppe RTL Deutschland konnte sich die Fansite zur täglichenRTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die im vergangenen Monatebenfalls ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, mit knapp 57 Millionenerreichten Fans deutlich verbessern. Keine Veränderungen gibt es ander Spitze der Reihenfolge der Fansites nach Fans: Weiter führendbleiben die Sites zu den RTL-II-Serien "Berlin Tag & Nacht" mit 3Millionen vor "Köln 50667" (1,618 Mio.), gefolgt von der RTL-Serie"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,607 Mio.). Die Mediengruppe RTLerreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate undDigital-Angebote im Mai weiterhin konstante 30,62 Millionen Fans.Pressekontakt:Nils HeinichenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 43 05nils.heinichen@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell