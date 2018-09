Führende Wirtschaftstagung im Westen Österreichs mitFriedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk - Mittwoch,7. November 2018, Congress InnsbruckInnsbruck (ots) - Zwtl.: Treffpunkt für Unternehmer &EntscheidungsträgerBereits zum 28. Mal findet das Tiroler Wirtschaftsforum amMittwoch, dem 7. November 2018, im Congress Innsbruck statt. Damitzählt es zu den führenden Wirtschaftstagungen in Österreich, was Jahrfür Jahr hochkarätige Vortragende und mehrere hundert Teilnehmer ausWirtschaft, Gesellschaft und Politik eindrucksvoll beweisen. DieVeranstalter - federführend das MCI und die IndustriellenvereinigungTirol - präsentieren in diesem Jahr als Keynote-Sprecher niemandGeringeren als den langjährigen Staatspräsidenten von Südafrika undFriedensnobelpreisträger von 1993, Frederik Willem de Klerk.Das Tiroler Wirtschaftsforum 2018 steht unter dem Motto "DenWandel mutig gestalten" und gilt weit über die Landesgrenzen hinausals wichtige Plattform für unternehmerische Impulse, Diskussionen undNetworking. Die hochkarätigen Vorträge sind eingebettet in einattraktives Rahmenprogramm mit Galadiner, Marende und Weinverkostung.Neben Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk werdenfolgende Vortragenden erwartet:Helmut Fallmann, Mitbegründer und Vorstandsmitglied des von Linzaus agierenden internationalen Softwareherstellers Fabasoft AGBarbara Wittmann, Co-Geschäftsführerin von LinkedIn Deutschlandund Chefin der DACH Talent Solution von LinkedIn Deutschland, MünchenJudith Williams, CEO und (Mit-)Eigentümerin von Cura MarketingGmbH und Judith Williams GmbH, Opernsängerin, Buchautorin,Start-up-Jurorin & Investorin, Innsbruck/MünchenSven Seidel, Konzern-Vorstand für Digitalisierung und MultichannelRetail, Otto Group, HamburgAlle Details zur Veranstaltung finden sich auf[www.tiroler-wirtschaftsforum.at](http://www.tiroler-wirtschaftsforum.at/).Weitere Informationen und Bildauswahl[https://www.mci.edu/de/medien/news/1527-28-tiroler-wirtschaftsforum](https://www.mci.edu/de/medien/news/1527-28-tiroler-wirtschaftsforum)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell