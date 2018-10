28 Tage, 28 Überraschungen: McDonald's Deutschland belohnt seine App User erneut mit exklusiven Angeboten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -McFlurry für einen Euro, 9 Chicken McNuggets für einen Eurofünfzig, gratis Pommes-Handschuhe und vieles mehr. In der im Februargestarteten McDonald's App gibt es ab morgen zum zweiten Mal einenMonat lang jeden Tag attraktive Angebote.Nach dem großen Erfolg des "Osterkalenders", der die Einführungder McDonald's App im Frühjahr dieses Jahres gefeiert hat, setztMcDonald's Deutschland noch einen drauf und feiert auch den Herbstmit besonderen Angebot-Highlights. Unter dem Slogan "28 Tage, 28Überraschungen" startet ab morgen deutschlandweit der große"Herbstkalender". Jeden Tag wartet auf die App User ein ganzbesonderes Angebot. Neben McFlurry, Chicken McNuggets und Co. zuattraktiven Preisen, gibt es auch exklusive Non-Food Artikel wie zumBeispiel Pommes Socken und Handschuhe. Die Coupons können ganzeinfach an der Kasse, im McDrive oder an den Bestellterminals in denRestaurants eingelöst werden.McDonald's App:http://ots.de/uMIC5whttp://ots.de/qgR0eGPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell