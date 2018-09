28. September - Tag des Flüchtlings / UNO-Flüchtlingshilfe: Ein klares Zeichen für das Recht auf Asyl

Bonn (ots) - Während in vielen Teilen der Welt die Gewalteskaliert, neue Fluchtbewegungen produziert oder Langzeitkrisen wieim Südsudan vergessen werden, setzt Europa zunehmend auf Abschottungund Abschiebung statt auf Solidarität mit geflüchteten Menschen.Am Tag des Flüchtlings (28. September) appellieren daherHilfsorganisationen, Kirchen und Kommunen an die internationaleGemeinschaft, Verantwortung für schutzsuchende Menschen zuübernehmen, Mitgefühl zu zeigen und ihnen Zugang zu einem fairenAsylverfahren zu ermöglichen."Die Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen hat einerschreckendes Ausmaß angenommen. Wie die aktuellen Ereignisse an denGrenzen Europas zeigen, wird es immer schwieriger für Schutzsuchende,Gehör zu finden. Wir müssen diesen Entwicklungen ein klares Zeichenentgegensetzten - für einen menschenwürdigen Umgang mit Geflüchtetenund das Menschenrecht auf Asyl", so Peter Ruhenstroth-Bauer,Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Besonders die Situation der Bootsflüchtlinge zeigt nachdrücklich,wie dringend ein Umdenken der Entscheidungsträger und politischeLösungen benötigt werden: Beim lebensgefährlichen Versuch, über dasMittelmeer nach Europa zu gelangen, ließen in diesem Jahr bislang1.719 Menschen ihr Leben (Stand: 26. September).Trotz negativer Tendenzen gibt es auch Meldungen über großeHilfsbereitschaft und Solidarität mit Flüchtlingen, die hoffnungsvollstimmen. Nach der Studie "Engagement in der Flüchtlingshilfe" desBundesfamilienministeriums haben seit dem Jahr 2015 rund 55 Prozentder deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren Hilfe für Geflüchtetegeleistet - entweder durch Geld- und Sachspenden, öffentlicheFürsprache oder aktive Unterstützung. Eine deutliche Mehrheit derEhrenamtlichen erhielt für ihr Engagement auch Rückhalt aus dempersönlichen Umfeld: 67 Prozent erhielten in der Regel positiveReaktionen (60 Prozent in Ostdeutschland und ländlichen Regionen).Der Tag des Flüchtlings wird im Rahmen der Interkulturellen WocheEnde September begangen. Er wurde 2015 von der DeutscherBischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und derGriechisch-Orthodoxer Metropolie ins Leben gerufen, um dieSolidarität mit Flüchtlingen zum Ausdruck zu bringen. Bundesweitbeteiligen sich zahlreiche Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften,Wohlfahrtsverbände und Kommunen mit Veranstaltungen, Diskussionen undGottesdiensten.Weitere Informationen und Spenden online unter:www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell