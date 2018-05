28. Mai: Internationaler Tag für die Gesundheit der Frau / Frauen mit Behinderung werden 30 Mal häufiger unerwünscht schwanger / HI fordert medizinische Versorgung für ALLE Frauen

München (ots) - Weltweit sterben jeden Tag 1.600 Frauen und über10.000 Neugeborene an den Folgen von Komplikationen während derSchwangerschaft oder bei der Geburt. Anlässlich des InternationalenTags für die Gesundheit der Frau am 28. Mai will HandicapInternational darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Aufklärung,die Prävention und der Zugang zu angemessener medizinischerVersorgung für ALLE Frauen sind.Frauen sind zahlreichen Risiken ausgesetztUngefähr 14 Millionen Teenager werden jedes Jahr unerwünscht jungeMütter. Und bei jungen Frauen mit Behinderung liegt die Zahlerschreckend höher: Die Wahrscheinlichkeit einer ungewolltenSchwangerschaft ist 30 Mal so hoch. Darüber hinaus sterben lautWeltgesundheitsorganisation täglich 1.600 Frauen und über 10.000Neugeborene durch Komplikationen bei der Geburt oder bereits in derSchwangerschaft - vor allem in Entwicklungsländern. "70 Prozent derKomplikationen könnten vermieden werden. Deswegen sind Aufklärung,Gesundheitsvorsorge und der Zugang zu hochwertigerGesundheitsversorgung - auch für Frauen mit Behinderung - unserePriorität", erklärt Rafik Bedoui, Experte für Mutter-Kind-Gesundheitbei HI.Bessere Gesundheit für 125.000 Mütter und KinderHI hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsbedingungen vonMüttern und Kindern in rund 15 Ländern zu verbessern, insbesondere inder Demokratischen Republik Kongo, in Kenia und in Kambodscha. ImJahr 2017 erhielten 125.230 Mütter und Kinder Unterstützung von HI.Informieren, vorsorgen und hochwertige Versorgung erreichbarmachenHI informiert junge Frauen über Gesundheitsrisiken und klärt sieüber Vorsorgemaßnahmen auf: "Beispielsweise besuchen wir in derDemokratischen Republik Kongo die Dörfer und erklären den Frauen,dass es gesünder ist, längeren Abstand zwischen zweiSchwangerschaften zu halten und dass sie einen Arzt aufsuchensollten, wenn sie Blutungen oder Schmerzen haben. Außerdemorganisieren wir spezielle Frauentreffs, in denen sie frei sprechenund all ihre Fragen über Sexualität stellen können", ergänzt RafikBedoui.Zugang zu barrierefreien GesundheitszentrenDarüber hinaus stellt HI sicher, dass die Frauen trotz ihrerBehinderung leicht ein barrierefreies Gesundheitszentrum aufsuchenkönnen, dass die Versorgung kostenlos oder finanziell erschwinglichist und dass sie medizinische Hilfe bekommen. Außerdem trägt HI dazubei, dass die Qualität der angebotenen Versorgung steigt und beräthierzu das lokal tätige Gesundheitspersonal: "Die medizinischeAusstattung muss hochwertig sein und die Ärzte müssen in der Lagesein, eine gehörlose Frau oder eine Frau mit zerebraler Kinderlähmungzu betreuen. Das beginnt schon bei der Information: Es muss darangedacht werden, die Öffnungszeiten der Gesundheitseinrichtungauszuhängen, eventuell auch mit Piktogrammen, damit jeder auf demLaufenden bleibt. Zudem geht es darum, dass eine Behandlung angebotenwird, die auch wirklich an die Bedürfnisse der Patientin angepasstist", fügt Rafik Bedoui hinzu.Handicap InternationalZur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation, die bei Armut und sozialer Ausgrenzung,bei Konflikten und Katastrophen interveniert. Sie unterstütztMenschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftigeMenschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt werden, sichihre Lebensbedingungen verbessern und ihre Grundrechte besserrespektiert werden. Insgesamt ist die Organisation in ca. 60 Ländernaktiv. Handicap International ist eines der sechs Gründungsmitgliederder Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, und aktives Mitglied derinternationalen Koalition gegen Streubomben (CMC).Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen und hochaufgelöstesBildmaterial zu.Huberta von Roedern | Handicap International e.V.Leiterin Öffentlichkeitsarbeit | Head of CommunicationsLeopoldstr. 236, 80807 München - DeutschlandE-Mail: h.vonroedern@hi.orgTel.: +49 (0)89 54 76 06 34Mob: + 49 (0)15173023206www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell