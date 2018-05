28. DEUTSCHER KAMERAPREIS: Birgit Gudjonsdottir erhält Ehrenpreis

Köln (ots) -Birgit Gudjonsdottir erhält den Ehrenpreis des DEUTSCHENKAMERAPREISES 2018. Das Kuratorium zeichnet die gebürtige Isländerinfür ihre herausragende und im besonderen Maße "zuhörende undintuitive Kameraarbeit" aus. Gudjonsdottir, die in vielen Genreszuhause ist, hat sich mit der Bildgestaltung für zahlreiche Kino- undFernsehproduktionen einen Namen gemacht. Ihr Verständnis fürBildgestaltung spiegelt sich darüber hinaus in Komödien ("DieHochzeit meiner Eltern"), Dokumentarfilmen ("Es geht wohl anders")oder Fernseh-Dokumentationen ("Schätze der Welt") wider.Regelmäßig arbeitet die Kamerafrau mit der Regisseurin Connie Waltherzusammen. Ihr gemeinsames Werk "Zappelphilipp" wurde 2013 für denDEUTSCHEN KAMERAPREIS und den Kamerapreis der Deutschen Akademie fürFernsehen nominiert. Für den türkischen Kinofilm "Our Grand Despair"erhielt sie 2011 beim Istanbul Filmfestival den Preis als besteKamerafrau. Im selben Jahr war der Film Wettbewerbsbeitrag bei derBerlinale. 2013 wurde Birgit Gudjonsdottir beim Women´s InternationalFilm and Television Showcase WIFTS mit dem Best Cinematography Awardausgezeichnet."Meist sind es die ernsten Themen, die sie für Kino- und Fernsehfilmein gefühlvolle Bilder und Stimmungen umsetzt. Es ist die 'innereKraft', die sie den Bildern verleiht und damit die Zuschauer zumNachdenken bringt. Dieser besondere Zauber entsteht für sie nichtallein durch ästhetisch perfekte Bilder, sondern vielmehr durch einefein kalkulierte Melange aus richtigem Moment, Einstellungsgröße,Blickwinkel und Bewegung der Kamera", heißt es in der Begründung desKuratoriums des DEUTSCHEN KAMERAPREISES. Das Gremium zeigte sichzudem beeindruckt von Gudjonsdottirs fachlicher und menschlicherPräsenz in der Branche sowie der "Souveränität, mit der sie das ThemaGleichberechtigung im Filmgeschäft vorlebt."Birgit Gudjonsdottir wurde 1962 in Reykjavik geboren. In Wienabsolvierte sie zunächst eine Ausbildung an der Grafischen Lehr- undVersuchsanstalt. Ein zweites Studium an der dortigen Filmakademie warihr als alleinerziehende Mutter nicht möglich, aber über einVolontariat und die Arbeit bei einem Kameraverleih kam sieschließlich doch zum Film, wo sie sich seither als Bildgestalterinbei zahllosen Fernseh- und Kinofilmen sowie im Dokumentarfilmbereicheinen Namen machte. Birgit Gudjonsdottir ist als Dozentin an derFilmakademie Baden-Württemberg und an der Filmuniversität Babelsbergtätig. Sie ist Mitglied der Deutschen Filmakademie sowie derEuropäischen Filmakademie (EFA).Mit dem Ehrenpreis des DEUTSCHEN KAMERAPREISES würdigt das Kuratoriumdie Arbeit von Bildgestaltern, die über das Einzelwerk hinauskontinuierlich außerordentliche und richtungsweisende Leistungenvollbringen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. MichaelBallhaus, Gernot Roll, Elfi Mikesch, Judith Kaufmann, Renato Berta,Slawomir Idziak, Pio Corradi und Jo Heim.Die feierliche Preisverleihung zum 28. DEUTSCHEN KAMERAPREIS findetam 7. Juli 2018 unter Federführung des WDR in Köln statt. Moderiertwird die Veranstaltung von Thomas Hermanns. Nominiert sind 27Kameraleute, Filmeditorinnen und -editoren mit Produktionen aus denKategorien Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm, JournalistischeKurzformate, Dokumentarfilm und Dokumentation. Alle Nominierten fürden diesjährigen DEUTSCHEN KAMERAPREIS finden Sie unterhttp://www.deutscher-kamerapreis.de .Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnPresse und InformationKristina BauschTel. 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell