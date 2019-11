28 BLACK will es wissen / Energy Drink 28 BLACK lässt Fans über Plakatmotive 2020 entscheiden (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) - Unter dem Motto "Es liegt in eurer Han(f)" stellt derEnergy Drink 28 BLACK seinen Fans die Plakatmotive zur neuesten Sorte 28 BLACKHanf vor und lässt darüber abstimmen, welches Motiv es ab Februar 2020deutschlandweit auf Großflächen und Riesenposter schaffen wird.Im Mittelpunkt der Plakatserie stehen vier verschiedene Headlines mithumorvollen Wortspielen zum Thema Hanf wie "Allerhanf Energie" oder "Hanf imGlück", unter denen die Teilnehmer ihren Favoriten wählen können. Gevotet werdenkann ab sofort unter 28black.de bis einschließlich 13.12.2019. Mit etwas Glückkönnen die Teilnehmer eine 24er Box 28 BLACK Hanf gewinnen. 28 BLACK Hanf ist abDezember in Handel und Gastronomie verfügbar und wird ab Januar neben denGroßflächen und Riesenpostern auch im TV, Kino und auf zielgruppenspezifischenSocial Media Media Plattformen beworben.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben.Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der SplendidDrinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommtohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei.Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch überfruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischenDosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131214/4450480OTS: 28 BLACKOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell