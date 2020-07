28 BLACK wieder unterwegs / Energy Drink 28 BLACK setzt Samplingtour fort (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) - Im Gleichklang mit den allgemeinen Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzt 28 BLACK seine Roadshow durch Deutschland fort. Nachdem bei der im Februar gestarteten Promotionaktion Office Parks und Co-Working Spaces im Fokus standen, wird nun im Sommer in weiteren Städten Halt gemacht und - unter Berücksichtigung sämtlicher Hygienevorschriften - in den Innenstädten gesampelt."Uns sind die persönliche Begegnung und der aktive Dialog mit den Konsumenten ganz wichtig", erläutert Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Der direkte Kontakt vermittelt ein sehr viel nachhaltigeres Markenerlebnis als die beste Anzeige."Wer in seiner Stadt auf das 28 BLACK Team trifft, kann unter drei Sorten wählen: 28 BLACK Hanf, 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit und last but not least 28 BLACK Açaí - die 28 BLACK Sorte schlechthin. Und für alle Sorten gilt: kein Taurin, kein Gluten, keine Laktose und mit dem V-Label ausgezeichnet, also bestens geeignet für alle, die Wert auf vegane Lebensmittel legen.Die Samplingtour startet am 14. Juli in Hannover. In welchen Städten und zu welchen Terminen das 28 BLACK Team unterwegs ist, findet sich unter http://www.28black.de . Für die Umsetzung der Roadshow ist die Agentur unicum marketing verantwortlich.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG ( http://www.splendid-drinks.com ).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:PressekontaktC.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131214/4647303OTS: 28 BLACKOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell