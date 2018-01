28 BLACK startet mit neuem TV-Spot und neuer Sorte ins Jahr (VIDEO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Der Energy Drink 28 BLACK startet mit einem neuen TV-Spot in dasJahr 2018. Der 23-Sekünder, der seit dem 08. Januar im TV zu sehenist, rückt nicht nur die neueste Sorte von 28 BLACK - Absolute ZeroGuava-Passion Fruit - in den Fokus, sondern zeigt den Energy Drinkauch von einer ganz neuen Seite.Gemeinsam mit der Leadagentur zweipunktnull und pure renderingwurde ein Spot kreiert, der den Lifestyle von 28 BLACK erlebbar machtund die Marke emotionalisert. Unterschiedliche Tanzszenen im urbanenUmfeld und nicht zuletzt der dynamische 28 BLACK Elektro-Swing vonDaniel Bukowski sorgen für einen TV-Spot, der im Gedächtnis bleibt."Die Anforderungen an die aktuelle TV-Kampagne waren hoch. Neue,lebendige Impulse waren gefragt, ohne jedoch den Bezug zur bisherigenSpot-Tradition zu verlieren", erklärt Felin-Joy Sade, Head ofMarketing. "Bisher sind wir immer streng der Devise "The product isthe hero" gefolgt. Im neuen Spot zeigen wir jetzt zum ersten Maljunge Menschen, wie sie gut gelaunt durchs Leben gehen. "Move it!"lautet unsere Botschaft."Parallel zum TV-Spot, der auf reichweitenstarke Sender setzt,läuft bis zum 04.03.2018 eine Deckelcode-Promotion, bei der es aufwww.28black.de wöchentlich den zucker- und kalorienfreien NewcomerAbsolute Zero Guava-Passion Fruit sowie die dazu passende 28 BLACKMessenger Bag in blau zu gewinnen gibt. TV-Spot undDeckelcode-Promotion werden begleitet von digitalen Maßnahmen, SocialMedia Aktivitäten, Printwerbung und Großflächenplakaten am POS. 28BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit - vegan, gluten- undlaktosefrei sowie ohne Taurin und ohne künstliche Farb- undKonservierungsstoffe - ist ab sofort im Handel und im 28 BLACK OnlineShop erhältlich.Der 28 BLACK TV-Spot "Move it!" kann unter dem Linkhttps://youtu.be/oUFJO_2m3Tw gesehen werden.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell