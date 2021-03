28 BLACK setzt in Corona-Zeiten auf Touchpoint-Sampling

Luxemburg/Berlin (ots) - In Corona-Zeiten sind viele bewährte Marketingmaßnahmen wie personalgestützte Promotions nur sehr begrenzt möglich. Um trotz aller Einschränkungen im direkten Kontakt mit den Konsumenten zu bleiben, hat man sich bei 28 BLACK für ein Touchpoint-Sampling bei Friseuren und Barber-Shops entschieden."Jetzt, wo Kamm und Schere wieder im Einsatz sind, sind Friseursalons und Barber-Shops ein guter Ort, um unsere Zielgruppe in ihrem Lebensumfeld zu erreichen", so Felin-Joy Jencquel, Marketing Director bei 28 BLACK. "Die Kunden der Touchpoints erhalten beim Verlassen der Salons eine Dose 28 BLACK geschenkt, die sie unterwegs oder zuhause trinken können. Das ermöglicht uns trotz Corona wichtige Probierkontakte herzustellen und die Streuverluste gering zu halten."Das Touchpoint-Sampling findet bei 82 Aktionspartnern in 10 bundesdeutschen Großstädten statt. Gesampelt wird 28 BLACK Açaí. Die Lieblingssorte der 28 BLACK Konsumenten ist mit Vitaminen angereichert, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei. Ausgezeichnet mit dem V-Label passt sie obendrein auch zum Mega-Trend "vegane Ernährungsweise".Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:PressekontaktC.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell