28 BLACK präsentiert sich auf der VeggieWorld in München / Entdecken und Probieren: An Stand B6 28 BLACK kennenlernen

Am 16. und 17. November öffnet die "VeggieWorld",Europas größte Messe für veganen Lifestyle, ihre Tore im Münchener MTC. Erstmalsmit von der Partie ist in diesem Jahr 28 BLACK. Der Energy Drink, der schonimmer vegan war, ist seit dem Sommer nun auch offiziell mit dem V-Labelausgezeichnet. Veggies haben an Stand B6 die Möglichkeit, alle Sorten von 28BLACK zu entdecken und zu verkosten wie z.B. Açaí, den Liebling der 28 BLACKFans, die 28 BLACK Sours, Mango-Kiwi und Cherry oder die zucker- undkalorienfreie Variante Absolute Zero Guava-Passion Fruit."Das Wachstum des Veggie-Trends ist ungebrochen und die Zahl der vegetarisch undvegan lebenden Menschen nimmt stetig zu. Es war uns daher sehr wichtig, mit demV-Label deutlich zu kommunizieren, dass 28 BLACK vegan ist," so Felin-Joy Sade,Marketing Director bei 28 BLACK. Ein Besuch am Messestand lohnt sich auf jedenFall, denn neben der Möglichkeit zur Verkostung gibt es interessanteMesseangebote und mit ein bisschen Glück auch das ein oder andere zu gewinnen.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben.Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der SplendidDrinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommtohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei.Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch überfruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischenDosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.