28 BLACK erweitert Produktrange für die Gastronomie um Classic Zero-Variante (FOTO)

Luxemburg/Berlin (ots) - Exklusiv für die Gastronomie hat der Energy Drink 28BLACK jetzt die Sorte Classic auch als Zero-Variante eingeführt. 28 BLACKClassic Zero richtet sich an Konsumenten, die auf Zucker, nicht aber aufGeschmack verzichten möchten. "Die Konsumenten interessieren sich immer mehr fürden Zucker- und Kaloriengehalt von Erfrischungsgetränken, selbst wenn sie abendsunterwegs sind", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK."Zero-Produkte gewinnen daher in der Gastronomie zunehmend an Bedeutung. Ausdiesem Grund haben wir uns entschieden, 28 BLACK Classic jetzt auch als zucker-und kalorienfreie Variante für die Gastronomie einzuführen. Bartender undGastronomen haben damit das ideale Premiumprodukt, um hochwertige Longdrinks,Cocktails und Szene-Drinks zu mixen."28 BLACK Classic Zero in der 0,25l Slimline-Dose überzeugt optisch mit demtypischen 28 BLACK Design, diesmal in den Farben Gold und Weiß. Wie alle Sortenbei 28 BLACK ist auch das neueste Mitglied der 28 BLACK Range nicht nur taurin-,gluten- und laktosefrei, sondern auch mit dem V-Label ausgezeichnet und damithervorragend für die Ansprüche moderner und ernährungsbewusster Konsumentengeeignet.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben.Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der SplendidDrinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffeaus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sortenfür jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nurgeschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihrunverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie"Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.com