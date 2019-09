Luxemburg/Berlin (ots) - 28 BLACK geht wieder auf Tour! Bereits im Juli war das28 BLACK Team mit seinen markanten schwarzen 28 BLACK Bikes durch deutscheInnenstädte geradelt und hatte eine Auswahl seiner fruchtigen Sorten gesampelt.Nun geht das Team erneut an den Start und verlängert die erfolgreiche Aktion inden Spätsommer hinein als Unterstützung zur aktuellen 28 BLACK Vegan-Kampagneunter dem Motto: "Vegan. Na klar!". 28 BLACK, seit Mitte des Jahres mit demV-Label zertifiziert, bringt seinen Energy Drink über das Sampling auch denKonsumenten näher, die Wert auf vegane oder vegetarische Produkte legen.Schwerpunkt der Sampling-Aktion liegt bei Büroparks und Coworking Spaces- also dort, wo den ganzen Tag über Energie gebraucht wird. Auf derReiseroute stehen diesmal u. a. Bremen, München, Leipzig und Düsseldorf.Zu probieren gibt es Açaí, die Lieblingssorte der 28 BLACK-Fans, sowieSour Mango-Kiwi und Baobab, der grüne Geheimtipp für alle, die gerne maletwas Neues probieren.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zumUnternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch überfruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - diestylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem GermanDesign Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications DesignPackaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell