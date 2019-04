Luxemburg/Berlin (ots) -Der Energy Drink 28 BLACK geht mit seiner Kampagne "Move thru theCity" in die nächste Runde. Nachdem im ersten Teil mit der neuestenSorte 28 BLACK Orange-Ginger eine Hindernistour durch eine virtuelleCity zu bewältigen war, heißt es im zweiten Teil, auf Motivjagd inder eigenen Stadt zu gehen. Die Aufgabe dabei lautet, Fotos vonLieblingsorten oder originellen Motiven mit 28 BLACK in der Hand zumachen und diese mit #always28black auf Instagram zu posten. "Wirwollen, dass die 28 BLACK Fans ihre Stadt erkunden und Fotos vonbesonderen Stellen mit 28 BLACK machen, so dass unsere Dose inirgendeiner Weise mit dem Motiv interagiert und etwas Neuesentsteht", erklärt Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK."Gute Motive gibt es quasi an jeder Ecke - ein Graffiti, eine Statue,eine Sehenswürdigkeit, ein Springbrunnen... Wir haben es selbstausprobiert und wurden richtig vom Jagdfieber gepackt. Hat man einmaldamit angefangen, auf Motivsuche zu gehen, kann man nicht mehraufhören."Unter den entsprechenden Fotos auf Instagram werden im Zeitraumvom 29.04.2019 bis 30.06.2019 wöchentlich 28 BLACK Kühltaschenverlost, zu denen es gleich auch den passenden Inhalt gibt, nämlich24 Dosen 28 BLACK in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. AlsHauptgewinn winkt am Ende des Gewinnspiels ein Citycruiser von KSCycling, selbstredend in Schwarz und ebenfalls mit 24 Dosen 28 BLACK.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zumUnternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell