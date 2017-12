28,9 Prozent Marktanteil: Mediengruppe RTL legt im November zu

Köln (ots) - Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland blickenauf einen erfolgreichen Monat zurück. Mit einem Marktanteil von 28,9Prozent (14-59) lagen die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO,RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTLPassion und RTL Living im November klar vor den Sendern vonProSiebenSat.1 (25,3 %).RTL kam bei den 14- bis 59-Jährigen auf einen Monatsmarktanteilvon 11,3 Prozent und lag vor Sat.1 (8,5 %), dem ZDF (8,2 %),ProSieben (7,8 %), der ARD (7,6 %), VOX (6,8 %), Kabel eins (4,5 %)und RTL II (4,5 %). NITRO kam auf 2,1 Prozent. SUPER RTL erzielteeinen Marktanteil von 1,8 Prozent in der Zielgruppe. RTLplus lag bei1,2 Prozent. n-tv erreichte 0,9 Prozent Marktanteil.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 9,0 ProzentMarktanteil und lag damit hinter dem ZDF (13,5 %) und der ARD (11,3%). Auf den weiteren Plätzen folgen Sat.1 (6,6 %), VOX (5,2 %) undProSieben (4,8 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent,SUPER RTL 1,8 Prozent, NITRO 1,7 Prozent, RTLplus 1,2 Prozent undn-tv 1,0 Prozent Marktanteil.Weitere Themen im November:Beim 22. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons wurden 9.188.527Euro für notleidende Kinder in Deutschland und der ganzen Weltgespendet. Damit beläuft sich die Gesamtspendensumme, die seit Startdes karitativen Engagements von RTL 1996 gesammelt wurde, auf mehrals 161 Millionen Euro.Mit einer exklusiven Geburtstagsparty feierte derNachrichtensender n-tv Ende November sein 25-jähriges Bestehen. Rund250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien waren in die BerlinerBertelsmann-Repräsentanz gekommen, um Deutschlands erstemNachrichtensender zu gratulieren. Anlass zur Freude gab es gleichdoppelt: Im Jahrestrend steuert n-tv mit einem Marktanteil von 1,2Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahren auf das bisher beste Jahrseiner Sender-Geschichte zu.In der Vermarktung wird der erste Test im Bereich T-Commercedurchgeführt. Zuschauer, die waipu.tv über Amazon Fire TV nutzen,können im Testzeitraum direkt aus dem Werbeblock heraus mit derFernbedienung einkaufen. Während der TV-Ausstrahlung des Werbespotserscheint ein Shopping-Button auf dem TV-Bildschirm, der auf dasjeweilige Produkt hinweist. Mit nur einem Klick auf die Fernbedienungspringt der Nutzer direkt auf die Produktseite des beworbenenArtikels. Die ersten Partner für das Pilotprojekt sind IPDeutschland, Vermarkter der Mediengruppe RTL, und L'ORÉALDeutschland. Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland imÜberblick:Die meistgesehene RTL-Sendung des Monats war "Bauer sucht Frau" am6. November. 6,06 Millionen Zuschauer (MA 3+: 19,3 %) verfolgten dieSuche nach der großen Liebe auf dem Land. Der Marktanteil kletterteauf 19,8 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Mit einemStaffelschnitt von 5,46 Millionen Zuschauern (MA 14-59: 17,8 %)erreichte "Bauer sucht Frau" damit noch stärkere Werte als imVorjahr. Der Formel-1-Grand-Prix in Brasilien am 12. Novemberbegeisterte im vorletzten Rennen der Saison 5,64 Millionen Fans (MA3+: 17,3 %) und 19,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. 4,75 MillionenZuschauer (MA 3+: 15,5 %) schalteten eine neue Folge von "DasSupertalent" am 11. November ein. Der Marktanteil der Familien-Showkletterte auf hervorragende 23,6 Prozent in der Zielgruppe (14-59).Für den guten Zweck spielten prominente Gäste bei Günther Jauch "Werwird Millionär?": Das Prominenten-Special am 23. November im Rahmendes jährlichen RTL-Spendenmarathons verfolgten 4,57 MillionenZuschauer (MA 3+: 16,9 %; MA 14-59: 16,2 %). Bei "RTL aktuell" am 26.November informierten sich 4,36 Millionen Zuschauer (MA 3+: 15,7 %)über das aktuelle Geschehen in Deutschland und der Welt, derMarktanteil der RTL-Hauptnachrichten lag bei sehr guten 16,5 Prozent(14-59).Mit hervorragenden Quoten verabschiedete sich die vierte Staffel"Die Höhle der Löwen" bei VOX im November: Bis zu 16,6 ProzentMarktanteil erreichte die erfolgreiche Gründer-Show bei den 14- bis59-jährigen Zuschauern, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es bis zu20,2 Prozent Marktanteil. Die beliebte VOX-Serie "Club der rotenBänder" meldete sich darüber hinaus mit starken Werten zurück: ImNovember erreichte die dritte und finale Staffel der Geschichte rundum sechs Jugendliche im Krankenhaus bis zu 12,7 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 59-Jährigen und bis zu 33,9 Prozent bei den 14- bis29-jährigen Frauen. Einen neuen Rekord verzeichnete VOX mit denvierstündigen Dokumentationen am Samstagabend: Das Doku-Event "DieKelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie"verfolgten mit 2,24 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren so vieleMenschen wie nie zuvor. Bei den 14- bis 59-Jährigen ließen sich 10,7Prozent der Zuschauer die packende Dokumentation nicht entgehen. Mit9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigenZuschauer überzeugte außerdem "Sing meinen Song - DasWeihnachtskonzert" und stellte für das alljährlicheTauschkonzert-Special einen neuen Bestwert auf. In derAccess-Primetime feierte unter anderem "Der Hundeprofi" mit MartinRütter einmal mehr Erfolge: Die Coaching-Doku erreichte am 18.November mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern einen neuen Jahresbestwert.n-tv erreichte im November beim Gesamtpublikum einen Marktanteilvon 1,0 Prozent. Mit seiner umfangreichen Nachrichten- undWirtschaftsberichterstattung am Vormittag (6 bis 12 Uhr) erzielte derNachrichtensender einen Marktanteil von im Schnitt bis zu 2,1 Prozent(MA 14-59: 1,5 %) und war damit erneut der beliebteste deutscheNachrichtensender am Vormittag. Darüber hinaus überzeugte n-tv vorallem mit seiner schnellen und umfassendenBreaking-News-Berichterstattung nach dem Jamaika-Aus. n-tv war alserster Sender dabei und übertrug als einziger das komplette Statementlive. Die Sondersendungen zum Thema erzielten Marktanteile von imSchnitt bis zu 3,6 Prozent (MA 14-59: 4,4 %), die News Spezials kamenauf Marktanteile von bis zu 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum (MA14-59: 3,1 %). Insgesamt erreichten die Nachrichten im NovemberMarktanteile von im Schnitt bis zu 5,1 Prozent (MA 14-59: bis zu 4,7%). Die Telebörse erzielte Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,7Prozent (MA 14-59: bis zu 5,1 %).Goldener November für NITRO. In der Zielgruppe der 14- bis59-jährigen Zuschauer erreichte der Männersender einenMonatsmarktanteil von 2,1 Prozent und konnte sich zum Vormonat (2,0%) noch mal steigern. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern lag derMarktanteil bei starken 2,4 Prozent und damit ebenfalls 0,1 Prozentüber Vormonat. Gleiches Bild bei den Zuschauern ab 3 Jahre: In dieserZielgruppe lag der Monatsmarktanteil bei 1,7 Prozent. Mit Abstandstärkster Tag im November war der 13. November. Mit 3,1 Prozent beimGesamtpublikum war dies auch der beste Tag seit Senderstart. Grundfür den neuen Rekord war die letzte Live-Übertragung der EuropeanQualifiers zur WM 2018 bei NITRO. Die Partie Italien gegen Schwedensahen durchschnittlich 2,03 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (6,8 %).In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer erreichte dieLive-Übertragung der Playoff-Partie hervorragende 9,2 ProzentMarktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei sehrstarken 6,4 Prozent.Der Monatsmarktanteil von RTLplus lag im November bei 1,2 Prozentbei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Kernzielgruppe vonRTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), betrug derMonatsmarktanteil 1,6 Prozent. Besonders beliebt bei den Zuschauernwaren "Im Namen des Gesetzes" am 7. November mit einem Marktanteilvon 2,9 Prozent und "Alles Atze" am 17. November mit einemMarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.SUPER RTL erzielte im November einen durchschnittlichenMarktanteil von 22,9 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKa erreichte 19,3 Prozent, Nicklag bei 6,8 Prozent und der Disney Channel kam auf 8,9 Prozent.Besonders überzeugend lief es für die neue DreamWorks Serie"Trolljäger - Geschichten aus Arcadia", die am reichweitenstarkenVorabend um 19.45 Uhr auf Einschaltquoten von bis zu 21,6 Prozentkam. Auch der Klassiker "Weihnachtsmann & CO.KG" überzeugte mit biszu 26,5 Prozent. In der Primetime holte SUPER RTL mit demZeichentrickfilm "Asterix bei den Briten" (4,3 %) sowie dem TrueCrime-Format "Snapped - Wenn Frauen töten" (bis zu 4,6 %) sehr guteMarktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.Bestwerte für "Köln 50667": Die RTL-II-Vorabend-Soap erreichte imNovember bis zu 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern und 27,3 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29). Dasbedeutet für beide Zielgruppen Rekordwerte für 2017. Kaum wenigererfolgreich lief "Berlin - Tag & Nacht" mit bis zu 12,7 ProzentMarktanteil (14-49) und 26,2 Prozent Marktanteil in der jungenZielgruppe. Auch bei TV NOW sind die Publikumslieblinge sehr gefragt.Gegenüber dem Vormonat erreichten beide Soaps zwischen 32 und 34Prozent mehr Video-Abrufe. Einfühlsame Sozialreportagen stoßen beiden RTL-II-Zuschauern weiterhin auf großes Interesse. Die Reihe"Hartz & herzlich" erreichte 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen. Eine neue Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oderabrackern" überzeugte mit 6,5 Prozent Marktanteil in dieserZielgruppe. Mit authentischen Doku-Soaps punktet RTL II besonders amMittwoch. "Auf Station - Die Kinderklinik" erreichte bis zu 7,6Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und starke 15,0Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29) Eine neue Folge"Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" erzielte 7,3 ProzentMarktanteil (14-49) und 13,1 Prozent bei den 14-bis 29-Jährigen. Auch"Babys - Kleines Wunder - großes Glück" holte mit bis zu 6,2 ProzentMarktanteil (14-49) und 11,0 Prozent Marktanteil in der jungenZielgruppe gute Werte.Facebook-Fans: Mediengruppe RTL knackt die 31 Millionenmarke /"Club der roten Bänder" bewegt Fans auch in den sozialen NetzwerkenDie Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihrenSites für die Sender, Formate und Digitalangebote im Novembererstmals über 31 Millionen Fans (31,01 Mio.), nachdem sie im Vormonatmit 30,95 Millionen Facebook-Fans noch knapp unter dieser Markegeblieben war. Die Reihenfolge der Fansites nach Fans gestaltet sichunverändert: Die RTL-II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,948 Mio.) istnach wie vor die stärkste Site nach Fans. Dahinter ordnen sich dieRTL-Serie "GZSZ - Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,615 Mio.) und"Köln 50667" (1,590 Mio.) von RTL II ein. Bei den Brutto-Kontaktengibt es im Vergleich zum Vormonat leichte Veränderungen an derSpitze. Quelle: AGF, GfK, DAP TV Scope 5.1; Stand 01.12.2017; Bis zu =Höchster Durchschnittswert einer Sendung