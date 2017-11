28,7 Prozent Marktanteil für Mediengruppe RTL im Oktober

Köln (ots) - Im Oktober kamen die Sender der Mediengruppe RTLDeutschland zusammen auf einen Marktanteil von 28,7 Prozent bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv,NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTLCrime, RTL Passion und RTL Living behaupteten damit klar dieFührungsposition unter den privaten Fernsehanbietern.RTL kam bei den 14- bis 59-Jährigen auf einen Monatsmarktanteilvon 11,5 Prozent und lag vor Sat.1 (8,5 %), dem ZDF (7,7 %), der ARD(7,6 %), ProSieben (7,5 %), VOX (6,7 %), Kabel eins (4,8 %) und RTLII (4,4 %). NITRO kam auf 2,0 Prozent. SUPER RTL erzielte einenMarktanteil von 1,7 Prozent in der Zielgruppe. RTLplus lag bei 1,2Prozent. n-tv erreichte 1,0 Prozent Marktanteil.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren kam RTL auf 9,4 Prozent Marktanteilund lag damit hinter dem ZDF (12,4 %) und der ARD (10,9 %). Auf denweiteren Plätzen folgen Sat.1 (6,8 %), VOX (5,2 %) und ProSieben (4,7%). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent, SUPER RTL 1,8Prozent, NITRO 1,6 Prozent, RTLplus 1,2 Prozent und n-tv 1,1 ProzentMarktanteil.Weitere Themen im Oktober:Unter dem Motto "Media - Trust - Machines - Vertrauen in der neuenMediengesellschaft" fanden vom 24. bis 26. Oktober die MedientageMünchen 2017 statt. Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin derMediengruppe RTL Deutschland, hielt im Rahmen des Mediengipfels amDienstagnachmittag die Keynote. Dabei erweiterte sie dentitelgebenden Themenbogen "Media - Trust - Machines" um den BegriffValue.Im Rahmen der Medientage München wurden am Dienstagabend zum 19.Mal die Eyes & Ears Awards verliehen. Die Mediengruppe RTLDeutschland belegte neunmal den ersten Platz - keine andereUnternehmensgruppe war erfolgreicher. RTL nahm insgesamt sechs erstePreise entgegen, VOX, RTL II und n-tv konnten sich jeweils über einenAward freuen. Insgesamt hat die Mediengruppe RTL Deutschland 45Preise gewonnen, mehr als je zuvor.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Die meistgesehene RTL-Sendung des Monats war dasFußball-Länderspiel zwischen Nordirland und Deutschland am 5.Oktober. 9,54 Millionen Fußballfans verfolgten die Begegnung live.Die Partie erreichte damit nahezu jeden dritten TV-Zuschauer (MA 3+:32,1 %) und ebenso starke 30,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Auchdie Begegnung des deutschen Nationalteams gegen Aserbaidschan am 8.Oktober begeisterte mehr als 9 Millionen Fußballfans (9,06 Mio.) unddamit 26,9 Prozent aller Zuschauer. Der Marktanteil der 14- bis59-Jährigen erreichte starke 25,3 Prozent. 5,53 Millionen Zuschauer(MA 3+: 17,1 %) schalteten eine neue Folge von "Bauer sucht Frau" am23. Oktober ein. Damit verfolgten 17,9 Prozent der 14- bis59-Jährigen die Suche nach der großen Liebe auf dem Land. BeimFormel-1-Rennen in Mexiko am 29. Oktober, bei dem Lewis Hamiltonvorzeitig zum vierten Mal Weltmeister wurde, waren 4,65 MillionenZuschauer live dabei (MA 3+: 13,1 %; MA 14-59: 12,9 %). Über dasaktuelle Geschehen in Deutschland und der Welt informierten sich am29. Oktober 4,4 Millionen Zuschauer bei RTL Aktuell. DieRTL-Hauptnachrichten erreichten damit 16,2 Prozent aller Zuschauer(3+) und sehr gute 18 Prozent der 14- bis 59-Jährigen."Die Höhle der Löwen" brach im Oktober bei VOX alle Rekorde: DieGründer-Show erreichte am Dienstagabend Marktanteile von bis zu 16,9Prozent (14-59) - damit feierten die Löwen nicht nur dieMarktführerschaft, sondern waren auch die erfolgreichsteEigenproduktion der Sendergeschichte in der Primetime. Auf Rekordjagdwar "Die Höhle der Löwen" auch in weiteren Zielgruppen: Bei den 14-bis 49-Jährigen erreichte die Sendung bis zu 21,1 ProzentMarktanteil, bei den 14- bis 29-jährigen Frauen 30,6 Prozent und beiden 14- bis 29-jährigen Männern 29,3 Prozent. Von den Zuschauern ab 3Jahren schalteten insgesamt bis zu 3,17 Millionen Zuschauer ein. ImAnschluss an die Gründer-Show konnte "Das Vorstellungsgespräch" mitbis zu 11,0 Prozent Marktanteil (14-59) überzeugen. Mit einer starkenAccess-Primetime präsentierte sich VOX am Sonntag: "Detlef baut einHaus" (bis zu 9,1 %), "Die Beet-Brüder" (bis zu 10,5 %) und "Hot oderSchrott - Die Allestester" (bis zu 10,9 %) waren bei den 14- bis59-Jährigen gefragt. Auch in der werktäglichen Daytime konnte VOXpunkten: "Zwischen Tüll und Tränen" sahen bis zu 11,2 Prozent,"Shopping Queen" schalteten bis zu 10,8 Prozent der Zuschauer ein und"4 Hochzeiten und eine Traumreise" kam auf Marktanteile von bis zu10,5 Prozent (14-59).n-tv erreichte im Oktober beim Gesamtpublikum einen Marktanteilvon 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,0 %). Mit seiner umfangreichenNachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag (6.00 bis12.00 Uhr) erzielte der Nachrichtensender einen Marktanteil von imSchnitt bis zu 2,1 Prozent (MA 14-59: 1,6 %) und war damit erneut dererfolgreichste deutsche Nachrichtensender am Vormittag. Darüberhinaus überzeugte n-tv vor allem mit seiner schnellen und umfassendenBreaking-News-Berichterstattung nach der Schießerei in Las Vegas. Soerzielten die Live-Sondersendungen Marktanteile von im Schnitt bis zu4,9 Prozent (MA 14-59: 4,9 %), die News Spezials kamen aufMarktanteile von bis zu 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum (MA 14-59:2,4 %). Auch die Breaking News zum Messerangriff in München stießenmit 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum auf großes Interesse (MA 14-59:2,5 %). Insgesamt kamen die Nachrichten im Oktober auf Marktanteilevon im Schnitt bis zu 6,2 Prozent (MA 14-59: bis zu 5,9 %). DieTelebörse erreichte Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,1 Prozent(MA 14-59: bis zu 4,6 %). Gefragt war zudem weiterhin "KlamrothsKonter". Die Sendung mit Gast Katja Suding von der FDP erreichte 1,5Prozent beim Gesamtpublikum (MA 14-59: 1,7 %). Punkten konnte n-tvzudem mit seinen aktuellen "Current Affairs"-Dokumentationen: "Trumpsgrößte Fans - Rechtsradikale in den USA" oder "Die AfD-Wähler:Wütendes Volk am rechten Rand" erzielten Marktanteile von bis zu 2,5Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahren (MA 14-59: bis zu 2,6 %).NITRO erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer2,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen gab es einenMonatsmarktanteil von 2,0 Prozent. Bei den Zuschauern ab 3 Jahren kamder Männersender auf 1,6 Prozent.Als stärkster Tag im Oktober und seit Senderbestehen erwies sichder 10. Oktober mit 3,0 Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahren und4,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Männern. Grund für dieäußerst starken Werte war die Live-Übertragung derWM-Qualifiers-Partie Niederlande-Schweden mit 1,87 MillionenZuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 8,2 Prozent(M14-59).Der Monatsmarktanteil von RTLplus lag im Oktober bei 1,2 Prozentbei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Kernzielgruppe vonRTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), betrug derMonatsmarktanteil 1,5 Prozent.Am 18. Oktober erreichte RTLplus einen neuenSpitzen-Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern. Bei den Zuschauern ab 3 Jahren lag der Marktanteil andiesem Tag bei 1,7 Prozent. Besonders beliebt bei den Zuschauern warunter anderem die im Oktober gestartete Neuauflage desGameshowklassikers "Der Peis ist heiß", die am 19. Oktober einenMarktanteil von 2,0 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauernerreichte. Ebenfalls stark lief am 29. Oktober "Dr. Stefan Frank -Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" mit 2,2 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 59-Jährigen.Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 23,5 Prozent in derZielgruppe der Drei- bis 13-jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr) hat SUPERRTL im Oktober die Marktführerschaft in der Kinderzielgruppebehauptet. Gleichzeitig markierte dies den besten Wert seit über vierJahren (Juni 2013: 24,6 %) und das trotz zusätzlicher Konkurrenz(Markteintritt des Disney Channels im Januar 2014). Der Kölner Senderhält damit die Konkurrenz (der gebührenfinanzierte Kinderkanal kamauf 17,8 Prozent, Nick erreichte 7,1 Prozent und der Disney Channellag bei 9,2 Prozent) weiterhin eindrucksvoll auf Abstand.Für die hervorragenden Marktanteile waren mehrere Formateverantwortlich. Besonders gut lief es im Oktober für denVorschul-Klassiker "Bob der Baumeister" (bis zu 59,1 %) und dieNeuauflage des "Super Toy Club" (25,0 %), ebenfalls überzeugen konntedie Animationsserie "Spirit: wild und frei" (bis zu 28,4 %).Am 2. Oktober endete bei RTL II "Love Island - Heiße Flirts undwahre Liebe". In der jungen Zielgruppe erreichte das große Finale derDating-Show 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieschon zuvor herausragenden digitalen Werte konnten bis zum Ende derStaffel noch gesteigert werden. Insgesamt wurde die App zur Sendungmehr als 265.000 Mal heruntergeladen, die verschiedenen Inhalteerzielten während der zweiwöchigen Ausstrahlung der Show mehr als 20Millionen Interaktionen. Bei TV NOW war "Love Island" mit mehr als 7Millionen Videoviews das meistgestreamte RTL-II-Format. Schauriges zuspäter Stunde: Mit der Free-TV-Premiere der siebten Staffel desSerien-Highlights "The Walking Dead" verbuchte RTL II im Oktoberzahlreiche Erfolge. Mit durchschnittlich 7,2 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-jährigen Zuschauern wurde knapp ein Prozentpunkt mehrals mit der Ausstrahlung der sechsten Staffel im vergangenen Jahrerreicht. Auch die Wiederholungen im Nachtprogramm kamen mitdurchschnittlich 8,7 Prozent Marktanteil sehr gut an (14-49). Diestärkste Folge der Staffel erreichte 13 Prozent (14-49) bzw. 17,6Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe (14-29). Bei den jungenMännern wurden bis zu 24,6 Prozent Marktanteil erzielt (14-29). Auchdigital zeigte sich "The Walking Dead" stark: Vom Ausstrahlungsbeginnder siebten Staffel am 13. Oktober an wurden Inhalte zur Serie beirtl2.de und TV NOW mehr als eine Million Mal aufgerufen. AmMittwochabend setzt RTL II weiterhin auf authentische Doku-Soaps.Besonders erfolgreich lief im Oktober der Neustart von "Kleine Heldenganz groß! - Wenn Kinder kämpfen müssen". Die emotionalen Geschichtenberührten die Zuschauer und erreichten bis zu 6,6 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 49-Jährigen und 14,9 Prozent Marktanteil in derjungen Zielgruppe (14-29).Facebook: Mehr Fans für die Mediengruppe RTL im OktoberDie Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihrenSites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im Oktober 30,95Millionen Fans und steigert sich somit im Vergleich zum Vormonat.Führend bei den Brutto-Kontakten sind die Informationsangebote derMediengruppe RTL Deutschland. So erreichte die Fansite von "RTLAktuell" im Oktober 160,27 Millionen Brutto-Kontakte, gefolgt von"Punkt 12" mit 159,88 Millionen und "n-tv Nachrichten" mit 82,94Millionen. Die Reihenfolge der Fansites nach Fans gestaltet sichunverändert: Die RTL-II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,958 Mio.) istnach wie vor die stärkste Site nach Fans. Dahinter ordnen sich dieRTL-Serie "GZSZ - Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,616 Mio.) und"Köln 50667" (1,596 Mio.) von RTL II ein.Pressekontakt:Nils HeinichenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 43 05nils.heinichen@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell