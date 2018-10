28,4 Prozent Marktanteil für die Mediengruppe RTL Deutschland im September 2018

Köln (ots) - Im September 2018 kamen die Sender der MediengruppeRTL Deutschland zusammen auf einen Marktanteil von 28,4 Prozent beiden 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX,n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-SenderRTL Crime, RTL Passion und RTL Living sicherten sich damit erneut dieFührungsposition unter den privaten Fernsehanbietern.RTL kam bei den 14- bis 59-Jährigen im September auf einenMonatsmarktanteil von 10,6 Prozent und lag damit vor dem ZDF (8,0 %),Sat.1 (7,8 %), ProSieben (7,1 %), ARD (7,2 %), VOX (6,7 %), Kabel 1(4,9 %) und RTL II (4,6 %). NITRO erzielte 2,1 ProzentMonatsmarktanteil, SUPER RTL 1,7 Prozent, RTLplus 1,6 Prozent undn-tv 1,0 Prozent Marktanteil (jeweils 14-59).Bei den Zuschauern ab drei Jahren erreichte RTL 8,9 ProzentMarktanteil und lag damit hinter dem ZDF (13,0 %) und ARD (10,3 %).Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,2 %), VOX (5,1 %),ProSieben (4,4 %), Kabel 1 (3,6 %) und RTL II (3,1 %). NITRO erzieltebeim Gesamtpublikum 1,8 Prozent Monatsmarktanteil, SUPER RTL kam auf1,7 Prozent, RTLplus auf 1,5 Prozent und n-tv auf 1,1 ProzentMarktanteil (jeweils 3+).Weitere Themen im September:Für ihr umfangreiches Engagement zugunsten der "Stiftung RTL - Wirhelfen Kindern" wurde Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende derBertelsmann Stiftung, mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Mohnhatte sich unter anderem 2003 im Rahmen des RTL-Spendenmarathons alsProjektpatin für Kinder in Not eingesetzt und war zudem von 1996 bisAnfang 2018 Mitglied im Kuratorium der "Stiftung RTL - Wir helfenKindern".Bei der diesjährigen dmexco am 12. und 13. September spiegeltendie vier Vermarkter IP Deutschland, Gruner + Jahr e|MS, smartclip undSpiegel Media mit ihrem Messestand unter dem Dach der Ad AllianceVielfalt und Größe wider. Neben den vier Medienvermarktern der AdAlliance waren auch Kollegen der RTL Group, von RTL AdConnect, SpotX,VideoAmp, Q division und Ligatus vor Ort. Der 800 Quadratmeter großeAuftritt bot viel Raum für Kundengespräche und zog das Fachpublikumund Prominente gleichermaßen an.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick: RTLerzielte im September einen Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14-bis 59-Jährigen und lag damit vor allen anderen Sendern. 7,81Millionen Zuschauer insgesamt lockte das Fußball-LänderspielDeutschland gegen Peru am 9. September vor den Bildschirm und wardamit die meistgesehene Sendung des Monats bei RTL. DieLive-Übertragung kam auf sehr starke 25,8 Prozent Marktanteil beimGesamtpublikum und 23,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.Verfolgten in der 1. Halbzeit 7,49 Millionen Zuschauer dasFreundschaftsspiel aus Sinsheim, so kam die 2. Halbzeit auf 8,11Millionen. Das "Oktoberfest-Special" bescherte "Wer wird Millionär?"(24.9.) sehr gute 5,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (18,2 %MA). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei 16,3Prozent. Das Formel 1-Rennen in Italien am 2. September verfolgten5,03 Millionen Zuschauer insgesamt (MA: 31,1 %). Der Marktanteil beiden 14- bis 59-Jährigen lag bei 27,0 Prozent. Einen hervorragendenStart legte am 15. September "Das Supertalent" hin. Die erste Folgeder 12. Staffel sahen durchschnittlich 4,04 Millionen Zuschauer abdrei Jahren (15,3 % MA). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern betrug 19,8 Prozent (2,63 Mio). Starke Werte auch für "RTLAktuell" (23.9.) mit 4,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren (MA:17,3 %) und 18,0 Prozent Marktanteil (14-59). "Alarm für Cobra 11 -Die Autobahnpolizei" ist ebenfalls stark in die neue Staffelgestartet. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte die zweite Folge der 33.Staffel am 20. September den Primetime- und Tagessieg mit 14,3Prozent Marktanteil (2,04 Mio). Dieser Wert markierte zugleich einenJahresbestwert in dieser Zielgruppe (2,48 Mio. Zuschauer 3+)Im September brach auch die fünfte Staffel "Die Höhle der Löwen"bei VOX Rekorde: Die Gründer-Show erreichte am DienstagabendMarktanteile von bis zu 17,0 Prozent (14-59) und damit am 11.September einen neuen Allzeitbestwert! Die Löwen feierten in dieserZielgruppe nicht nur mit jeder Folge die Marktführerschaft in derPrimetime sondern verhalfen VOX auch an drei Dienstagen zum Sieg beiden Tagesmarktanteilen und (mit März 2018) zum stärkstenMonatsmarktanteil des Jahres (März 2018: 6,7%). Bei den 14- bis49-Jährigen erreichte die Sendung mit bis zu 21,5 Prozent Marktanteilebenfalls einen neuen Rekord. Mit bis zu 27,5 Prozent erzielten dieLöwen außerdem bei den 14- bis 29-jährigen Frauen ausgezeichneteMarktanteile. Im Anschluss an die Gründer-Show überzeugte "Ich,einfach unvermittelbar?" mit bis zu 12,9 Prozent Marktanteil (14-59).Auch die "Grill den Profi Sommer-Specials" konnten überzeugen: Diezweite Folge, in der sich Steffen Henssler unerwartet gegen TimMälzer in einem Kochgang messen musste, sahen am 30. September um20.15 Uhr 7,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Mit einer starkenAccess-Primetime präsentierte sich VOX am Wochenende: "DerHundeprofi" (bis zu 9,5 %) war am Samstag bei den 14- bis 59-Jährigengefragt, "Die Beet-Brüder" (bis zu 9,1 %) erzielte am Sonntag starkeQuoten in der gleichen Zielgruppe. In der werktäglichen Daytimepunktete VOX ebenfalls: "Zwischen Tüll und Tränen" sahen bis zu 9,6Prozent, "Shopping Queen" schalteten bis zu 9,3 Prozent ein und "4Hochzeiten und eine Traumreise" kam auf Marktanteile von bis zu 9,1Prozent (jeweils 14-59).n-tv erreichte beim Gesamtpublikum (3+) im September einenMarktanteil von 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,0 %). Auf großesZuschauerinteresse stieß dabei einmal mehr die Nachrichten- undWirtschaftsberichterstattung von n-tv am Vormittag. Hier lag derNachrichtensender von Montag bis Freitag mit einem starkenMarktanteil von 2,0 Prozent erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz(Phoenix: 1,5 %, Welt: 1,1 %). Die Nachrichten bei n-tv erreichten imSeptember Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,9 Prozent. DieTelebörse verzeichnete mit Marktanteilen von im Schnitt bis zu 4,1Prozent ebenfalls gute Werte. Im September überzeugte n-tv sowohl mitausführlichen Live-Strecken, wie zum Mordfall Peggy, als auch mitaktuellen News Spezials rund um die politische Lage in Berlin, zumHurrikan "Florence" an der US-Küste sowie zur IFA. Insgesamterreichten die News Spezials im September Marktanteile von bis zu 5,5Prozent (MA 14-59: 6,0 %). n-tv punktete im September zudem mitMotorsport: Die Live-Übertragungen der Formel 3 Rennen mit MickSchumacher erzielten starke Marktanteile von bis zu 1,7 Prozent (MA14-59: 1,5%). Auch die Berichterstattungen zu den Freien Trainingsder Formel 1 stießen mit Marktanteilen von bis zu 2,3 Prozent (MA14-59: 1,9 %) wieder auf großes Interesse. In der Primetime konnten-tv im September insbesondere mit der neu gestarteteninternationalen Koproduktion "Imperien der Vergangenheit" (MA: bis zu1,6 %) punkten.Im September erzielte NITRO in der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer einen Monatsmarktanteil von guten 2,2 Prozent. Soetabliert sich NITRO in der Zielgruppe der Männer (14-59) deutlichvor den Sendern der dritten und vierten Generation DMAX (1,9 %) undProSieben MAXX (1,8 %) und nimmt Anlauf auf die Top 10 der großenTV-Sender. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer lagder Marktanteil bei 2,1 Prozent. Bei den Zuschauern ab drei Jahrenerreichte NITRO mit 1,8 Prozent sogar den besten Monatsmarktanteilseit Sendestart. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern war der 20.September mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent der stärkste Tag.Verantwortlich für den Erfolg war u.a. die UEFA EuropaLeague-Premiere (RB Leipzig - FC Salzburg). Bei den 14- bis59-Jährigen erreichte der Männersender mit diesem Spiel einenhervorragenden Marktanteil von 5,1 Prozent. Im Durchschnitt kam dieLive-Übertragung auf 1,38 Millionen Zuschauer beim Gesamtpublikum,der Marktanteil lag bei starken 5,6 Prozent. Bei den Männern (14-59)kam NITRO mit der Übertragung sogar auf einen sehr starkenMarktanteil von 8,0 Prozent. In allen drei Zielgruppen sorgte dasFußballspiel zudem für den erfolgreichsten Donnerstag seitSendebeginn. Bei den 14- bis 59-Jährigen war der 20. September miteinem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent ebenfalls der beste Tag. Auchmit der Ausstrahlung von drei "Werner"-Filmen am 2. September holteNITRO starke Quoten: Die Comic-Verfilmung "Werner - Volles Rooäää!"erzielte bei den 14- bis 59-jährigen Männern starke 5,8 ProzentMarkanteil und 4,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Erwachsenen.Auch die eigenproduzierte NITRO-Doku "Werner - Das Phänomen" imAnschluss erzielte mit 4,6 Prozent Markanteil bei den 14- bis59-jährigen Männern und 3,3 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenErwachsenen hohe Werte.Der junge Sender RTLplus wächst kontinuierlich und konnte sichauch im September in der Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigenFrauen mit durchschnittlich 2,4 Prozent Marktanteil leicht steigern.Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte RTLplus einen Monatsmarktanteilvon 1,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum (3+) kam RTLplus im Septemberauf 1,5 Prozent Marktanteil. Den erfolgreichsten Tag hatte RTLplus am18. September mit einem Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent bei den 14-bis 59-Jährigen und 3,5 Prozent Marktanteil bei den 40- bis64-jährigen Frauen.SUPER RTL erzielte im September einen durchschnittlichenMarktanteil von 22,7 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6 bis20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKA erreichte 18,6 Prozent, Nicklag bei 8,2 Prozent und der Disney Channel kam auf 10,8 Prozent. Inder Daytime konnten die neuen Folgen vom "Super Toy Club" (bis zu22,5 Prozent am reichweitenstarken Vorabend) und die neue Serie"Dennis & Fletscher" (bis zu 19,3 Prozent) überzeugen. In derabendlichen Primetime kam der Evergreen "CSI: Miami" aufEinschaltquoten von bis zu 5,1 Prozent (Erwachsene 14-59 Jahre), dieTrue Crime Serie "Snapped - Wenn Frauen töten" erzielte bis zu 4,1Prozent.Das Wechselbad der Gefühle auf "Love Island" bei RTL II hält dieZuschauerinnen und Zuschauer in Atem: Bis zu 1,11 Millionen Zuschauer(ab 3 Jahre) schalteten ein, in der Zielgruppe der 14- bis29-Jährigen gab es bis zu 25,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre: 11,4%). Auch in den digitalen Medien ist Staffel 2 des Dating-Formatsnicht zu stoppen: 8,3 Millionen Videoviews über TV NOW, rtl2.de,HbbTV und die offizielle App (Stand 28. September), zusätzlich 12Millionen Videoviews im eigenen YouTube-Kanal. "Die Wollnys - Eineschrecklich große Familie" kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu8,8 Prozent Marktanteil und war mit 18,0 Prozent Marktanteil vorallem bei jungen Frauen (14-29) erfolgreich. "Die Wollnys" triebenauch die Quoten für die RTL II-Sozialdokumentationen nach oben. Soerreichte "Hartz und herzlich - Salzgitter Lebenstedt" bei jungenZuschauerinnen bis zu 13,1 Prozent Marktanteil (bis zu 9,2 % MA14-49). Die 500. Folge des RTL II-Klassikers "Frauentausch" holte inder werberelevanten Zielgruppe (14-49) bis zu 8,4 Prozent Marktanteil(MA 14-29: 11,6 %).TV NOW: "Die Bachelorette" weiterhin auf Platz 1 Die RTL-Show"Die Bachelorette" ist auch im September das meistgenutzte Format aufSendungsbasis bei TV NOW. Gefolgt wird sie von den Neueinsteigern"Love Island" (RTL 2) und der VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen".Dahinter platzieren sich die tägliche RTL-Serie "Gute Zeiten,schlechte Zeiten" sowie mit der RTL-Show "Das Supertalent" einweiterer Neueinsteiger. Bei den führenden Fansites nachFacebook-Gesamtreichweite finden sich die Informationsangebote derMediengruppe RTL Deutschland wieder. Auf Rang 1 liegt im SeptemberRTL Aktuell (16,79 Mio.) gefolgt von RTL NEXT (16,33 Mio.), Punkt 12(15,33 Mio.) und n-tv (10,64 Mio.). Für viele Interaktionen sorgteauch der Start der neuen Staffel der RTL-Show "Ninja WarriorGermany", das mit 6,86 Millionen Rang 7 erreicht. An der Spitze derReihenfolge der Facebook-Sites nach Fans gibt es im Vergleich zumVormonat keine Veränderungen: Weiter führend bleibt die Site zur RTL2-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,823 Mio.), vor der Fansite derRTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,589 Mio.) und "Köln50667" (1,533 Mio., RTL 2). Die Mediengruppe RTL Deutschlandverzeichnete bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate undDigital-Angebote im September weiteres Wachstum und erreicht erneutüber 31 Millionen Fans.Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte /01.09.-30.09 / vorläufig gewichtet / Stand: 01.10.2018