27. September - Tag des Flüchtlings / UNO-Flüchtlingshilfe: Ein klares Zeichen gegen Menschenverachtung

Bonn (ots) - Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vorVerfolgung Asyl zu suchen und zu genießen, sagt Artikel 14 derAllgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In vielen Ländern istdieses Recht bedroht, der Zugang zu einem fairen Asylverfahrenversperrt. Flüchtlinge müssen zudem oft unter menschenverachtendenBedingungen leben, werden weggesperrt und ausgebeutet. Diekatastrophale Situation in Libyen, die lebensgefährlichen Fluchtwegedurch die Sahara, die größtenteils eingestellte Seenotrettung imMittelmeer sowie die ungeregelte Frage der Aufnahme von Flüchtlingenin Europa, sind besorgniserregende Beispiele.Am morgigen Tag des Flüchtlings weisen daher Hilfsorganisationen,Kirchen und Kommunen auf diese Missstände hin und rufen dieinternationale Gemeinschaft auf, Verantwortung für Schutzsuchende zuübernehmen und ihnen ein faires Asylverfahren zu ermöglichen.Für die UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), ist deshalbklar, dass gerade jetzt deutlich werden muss, die Rechte derSchutzsuchenden nicht in Frage zu stellen: "Es ist schwierigergeworden für Flüchtlinge, Gehör zu finden. Das Asylrecht gehört aberzu den Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. Derzeit wirddieses unveräußerliche Recht jedoch europaweit, zum Beispiel vonRechtspopulisten, in Frage gestellt. Um dieser Entwicklungentgegenzuwirken, setzen wir am Tag des Flüchtlings ein klaresZeichen für Offenheit und einen menschenwürdigen Umgang mitFlüchtlingen", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Daten, Fakten und aktuelle Berichte zur weltweitenFlüchtlingssituation finden sich auf der Website derUNO-Flüchtlingshilfe unter:www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen/Kooperation der UNO-Flüchtlingshilfe mit dem vhs-EhrenamtsportalAnlässlich des Tags des Flüchtlings kooperiert dieUNO-Flüchtlingshilfe mit dem Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV)und seinem "www.vhs-ehrenamtsportal.de - Das Online-Portal fürEhrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit". Gemeinsam mit derUNO-Flüchtlingshilfe wird eine neue Themenwelt mit dem Titel"Fluchtursachen, Wege und Erfahrungen" veröffentlicht. Ziel ist es,Basiswissen und Materialien für Ehrenamtliche im Rahmen ihrerBegleitung von Geflüchteten anschaulich aufzubereiten und kostenlosbereitzustellen. Ab morgen (27.09.) online:https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/flucht-wege-erfahrungenDer Tag des Flüchtlings wird im Rahmen der Interkulturellen WocheEnde September begangen. Im Jahr 2015 wurde er von der DeutschenBischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und derGriechisch-Orthodoxer Metropolie ins Leben gerufen, um dieSolidarität mit Flüchtlingen zum Ausdruck zu bringen.