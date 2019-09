27. September 2019: Erster internationaler Autogas-Tag / Aktionstag thematisiert Chancen und Herausforderungen für den Alternativkraftstoff

Berlin (ots) - Morgen findet erstmals der internationaleAutogas-Tag statt - für den Deutschen Verband Flüssiggas e. V. (DVFG)ein wichtiges Signal, mit dem die Branche erneut die Vorteile undPotenziale des Alternativkraftstoffes unterstreicht. Zugleich weistder DVFG darauf hin, dass die Flüssiggas-Wirtschaft sich mehrpolitische Unterstützung für die emissionsarme Antriebsenergiewünscht.In diesem Jahr findet am 27. September erstmals der internationaleAutogas-Tag statt. Im Rahmen des 32. World LPG Forum and EuropeanCongress vom 24. bis 27. September in Amsterdam diskutierenanlässlich dieses neuen Aktionstages Entscheider derFlüssiggas-Branche Chancen und Herausforderungen für den beliebtenAlternativkraftstoff. "Der internationale Autogas-Tag lenkt zu Rechtdie Aufmerksamkeit auf den Beitrag, den der Kraftstoff zurEmissionssenkung im Mobilitätssektor bereits leistet", erklärt derDVFG-Vorsitzende Rainer Scharr am Rande des gemeinsamen Kongressesder World LPG Association (WLPGA) und Liquid Gas Europe. Scharrkritisierte zugleich, dass der Alternativkraftstoff Nr. 1 seinenKlimaschutz-Vorteil derzeit nicht voll ausspielen könne."Klimafreundliche Gasantriebe werden durch die aktuelle Fixierungder EU auf Elektrofahrzeuge ausgebremst." Es sei jedoch keineswegszutreffend, dass nur E-Mobilität Emissionsvorteile vorzuweisen habe.Autogas verursache 21 Prozent weniger CO2-Ausstoß als Benzin und 23Prozent weniger CO2 als Dieselkraftstoff, so Scharr. "Ein politischerImpuls in Richtung Automobilindustrie würde die Entwicklung und denAbsatz neuer Autogas-Modelle wirksam fördern", lautet das Fazit desDVFG-Vorsitzenden.Weitere Informationen zum Autogas-Tag finden Interessierte unter:http://ots.de/x3Ad3ZEnergieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz-und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell