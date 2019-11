27. Internationaler Deutschlandpokal der DLRG: Rettungsschwimmer aus Australien und Neuseeland kommen nach Warendorf (FOTO)

Bad Nenndorf (ots) -Rettungsschwimmer aus Australien, Neuseeland und sechs europäischen Nationen vom21. bis 23. November in der Bundeswehrsportschule in Warendorf bei Münsterzusammen, um sich beim Internationalen Deutschlandpokal miteinander zu messen.Rund 220 Athleten haben sich für die 27. Auflage des Wettkampfes der DeutschenLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gemeldet.Die DLRG-Nationalmannschaft trifft auch in diesem Jahr wieder auf Italien. BeideNationen lieferten sich in den Vorjahren enge Duelle. Vor drei Jahren hatten diedeutschen Rettungsschwimmer knapp die Nase vorn, bei der letzten Auflage 2017waren es die Italiener, die sich durchsetzen. Bei der Vergabe des Titels wollenzudem Weltmeister Australien und Vizeweltmeister Neuseeland mitmischen."Speziell Australien und Italien sind mit Sportlern auf Weltniveau am Start undhaben dazu einige sehr gute jüngere Athleten dabei", so die Bundestrainerin derDLRG, Elena Prelle. Die europäischen Teams aus Spanien, Frankreich, Belgien undder Schweiz komplettieren das Teilnehmerfeld der Nationen.Die deutsche Mannschaft wird in der Schwimmhalle der Bundeswehrsportschule vonKerstin Lange aus Schwerte angeführt. Als aktuelle deutsche Mehrkampfmeisterinund Vizeeuropameisterin wird sie mit viel Selbstbewusstsein an den Start gehen.Mit Zuversicht fahren auch Nina Holt (Erkelenz) und Undine Lauerwald(Halle-Saalekreis) nach Warendorf. Bei den zurückliegendenJunioren-Europameisterschaften in Italien gewannen die beiden Nachwuchstalenteviele Medaillen. Jetzt treten sie unter anderem gegen die Weltklasse-Athletinnenaus Italien rund um Silvia Meschiari an.Bei den Männern bekommen mit Sebastian Walle (Völklingen) und Arne Möller (Hagenim Bremeschen) ebenfalls zwei Junioren von Elena Prelle die Chance, sich zubeweisen. "Der Deutschlandpokal ist eine gute Möglichkeit, um sie beim Sprung indie offene Altersklasse zu unterstützen", sagt die Bundestrainerin. Mit JoshuaPerling und Fabian Thorwesten (beide Halle-Saalekreis) finden sich zudem übermehrere Jahre hinweg erfolgreiche Athleten im deutschen Team.Neben den Nationalmannschaften treten beim Deutschlandpokal im Rettungsschwimmendie Auswahlmannschaften der DLRG-Landesverbände an. Im Wettbewerb der 15teilnehmenden Landesverbände gelten besonders Sachsen-Anhalt und Westfalen alsFavoriten. Ein spannender Titelkampf dürfte die Zuschauer auch in diesem Jahrerwarten. Die Rettungssportler beider Landesverbände konnten in den vergangenenJahren bei Wettkämpfen im Rettungsschwimmen schon oft überzeugen. Bei derletzten Auflage setzten sich die Westfalen durch, in den Jahren zuvortriumphierten meist die Sportler aus Sachsen-Anhalt in Warendorf.Eine Neuerung beim diesjährigen Deutschlandpokal erwartet die Sportler zumAbschluss der Wettkämpfe am Samstagnachmittag. Als letzte Disziplin steht danndie Simulierte Rettungsübung (SERC) auf dem Programm. Hierbei werdenNotfallsituationen mit bis zu 14 "Opfern" im und am Wasser dargestellt. Ein Teamvon vier Rettungsschwimmern muss die Situation erkennen, diese bewerten undinnerhalb von zwei Minuten so vielen Opfern wie möglich helfen.Feierlich eröffnet wird der 27. Internationale Deutschlandpokal imRettungsschwimmen am Donnerstag (21.11) um 19:45 Uhr auf dem WarendorferMarktplatz. Die Wettbewerbe in der Schwimmhalle beginnen am Freitag (22.11.) um8:30 Uhr sowie am Samstag (23.11.) um 8 Uhr und dauern bis in die frühenAbendstunden an. Der Eintritt für Gäste ist frei. Der Zugang zum Gelände istüber den Eingang "Lange Wieske" möglich.Über den DeutschlandpokalDer von der DLRG organisierte Internationale Deutschlandpokal im westfälischenWarendorf bildet den jährlichen Saisonabschluss der Rettungsschwimmer. Inunterschiedlichen Disziplinen treten die Rettungsschwimmer gegeneinander an. ImMittelpunkt der mehrtägigen Veranstaltung stehen der Teamwettkampf der Nationenund der der Landesverbände. Der 27. Internationale Deutschlandpokal imRettungsschwimmen findet vom 21. bis 23. November 2019 statt.Über den RettungssportDer Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Er entstandaus der Idee heraus, Menschen für den Wasserrettungsdienst zu gewinnen. Denngute Rettungssportler sind auch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann imErnstfall helfen, Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihn Techniken zurRettung verfeinert und perfektioniert werden. Kraft, Kondition, Schnelligkeitund die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzung dafür, im Wettbewerbkonkurrenzfähig sein zu können. In der DLRG betreiben rund 61.000 meist jungeMenschen aktiv den Rettungssport, vom lokalen Verein bis hin zum internationalenWettkampf. Viele von ihnen konnten dadurch bereits für den Wasserrettungsdienstan den Stränden, Badeseen und in Schwimmbädern begeistert werden.Druckfähige Bilder, Pressetexte, weitere Informationen und später auchErgebnisse vom Wettbewerb finden Sie unter www.dlrg.de/deutschlandpokalPressekontakt:Martin Holzhausestellv. Pressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell