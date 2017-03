27. DEUTSCHER KAMERAPREIS: Mehr als 400 Produktionen im Wettbewerb - Jurypräsident ist Adolf Winkelmann

Köln (ots) -Zahlreiche Produktionen von herausragender gestalterischer Qualitätbewerben sich in diesem Jahr wieder um die begehrte Auszeichnung"DEUTSCHER KAMERAPREIS". Mehr als 400 Einreichungen sind nun imWettbewerb um den renommierten Preis für Bildgestaltung für Film undFernsehen im deutschsprachigen Raum. Eine unabhängige und hochkarätigbesetzte Jury unter dem Vorsitz von Filmemacher Adolf Winkelmann wirdnach einer mehrtägigen intensiven Sitzung über die Nominierungen fürden 27. DEUTSCHEN KAMERAPREIS entscheiden. Die Jurywoche findet inden Räumen der ifs internationale filmschule köln statt, die denDEUTSCHEN KAMERAPREIS als Partner in diesem Jahr unterstützt. DieGewinner werden am 24. Juni 2017 im Rahmen einer festlichen Gala inden Studios des Westdeutschen Rundfunks in Köln geehrt.In der Kategorie Kinospielfilm bewirbt sich unter anderem dievielfach international preisgekrönte SWR/WDR/ARTE-Koproduktion "ToniErdmann" von Maren Ade, die zuletzt für den Oscar nominiert war. Inder Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" widmet sich SimonVerhoeven einer Familie, deren Probleme eskalieren, als die Muttergegen den Willen ihres Mannes beschließt, einen Flüchtlingaufzunehmen. Bei den Fernsehfilmen machen sich "Das Duell der Brüder- die Geschichte von Adidas & Puma" (RTL) und der Wirtschaftsthriller"Dead Man Working" (hr) Hoffnung auf eine Nominierung für denDEUTSCHEN KAMERAPREIS. Gleich zwei Produktionen aus derZDF-Dokumentarfilmreihe "Ab 18!", die die Erlebnis- und Gefühlsweltjunger Erwachsener thematisiert, bewerben sich in der KategorieDokumentation/Dokumentarfilm. Als einer von zahlreichenvielversprechenden Kurzfilmen geht "In Scherben" (BR) ins Rennen, undbei den journalistischen Kurzformaten wurde unter anderem dieNDR-Produktion "Herr Strunk, Herr Schulz und das Jahr 2016" (NDR)eingereicht.Neu in diesem Jahr ist die Wechselkategorie Outdoor Film. VieleBewerber zeigen die Natur in all ihren Facetten, unter anderem der"Abenteuer Erde"-Film "Wildes Ruhrgebiet" (WDR). Erstmalig ist mitder Oscar-nominierten Netflix-Doku "The Ivory Game" mit demösterreichischen Kameramann Richard Ladkani auch eine Produktioneiner Video-on-Demand-Plattform im Wettbewerb dabei.Mit zwei Nachwuchspreisen fördert der DEUTSCHE KAMERAPREIS auch indiesem Jahr die herausragende und innovative Bildgestaltung vonSchülern, Auszubildenden, Studenten und Berufsanfängern. Gestiftetwerden die mit je 5.000 Euro dotierten Preise von der Film- undMedienstiftung NRW GmbH und Panasonic Marketing Europe GmbH.Mitglieder im Verein DEUTSCHER KAMERAPREIS sind: Stadt Köln,Bayerischer Rundfunk, Bavaria Fernsehproduktion GmbH, Film- undMedienstiftung NRW GmbH, Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen(LfM), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Südwestrundfunk (SWR),technology and production center switzerland ag (tpc), WestdeutscherRundfunk (WDR) und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF).Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und InformationLena SchmitzTelefon: 0221 220 7121E-Mail: lena.schmitz@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell