27,48 Millionen Zuschauer verfolgten den deutschen 2:1-Sieg im Ersten / Neuer Bestwert für die FIFA WM in Russland und das Fernsehjahr 2018

München (ots) - Das zweite Gruppenspiel der deutschenNationalmannschaft gegen Schweden hat am gestrigen Abend hierzulandeeinen neuen Zuschauerrekord für die WM in Russland und dasFernsehjahr 2018 aufgestellt: 27,48 Millionen Zuschauer verfolgtenden dramatischen 2:1-Sieg der DFB-Elf im Ersten, den Toni Kroos erstin der letzten Spielminute sichern konnte. Das entspricht einemMarktanteil von 76,6 Prozent. Besonders groß war dabei das Interessedes jungen Publikums: Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauernverzeichnete die Übertragung aus Sotschi einen Marktanteil von 83,7Prozent. Das erste Vorrundenspiel des Teams von Bundestrainer JogiLöw gegen Mexiko hatten am vergangenen Sonntag 25,97 MillionenZuschauer gesehen (81,6 % MA).Mit dem Sieg gegen Schweden hat die deutsche Mannschaft die Chanceauf das Achtelfinale gewahrt. Nächster Gegner im dritten und letztenGruppenspiel ist am kommenden Mittwoch Südkorea.Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell