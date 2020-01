27.000 Menschen für die enkeltaugliche Landwirtschaft

Berlin (ots) - Bauernhöfe unterstützen, Insektensterben stoppen und konsequentenKlimaschutz - das fordern 27.000 Menschen heute bei der "Wir haben essatt!"-Demonstration zum Auftakt der "Grünen Woche" in Berlin. "Wir haben dieAlibi-Politik des Agrarministeriums gehörig satt!", sagt Bündnis-SprecherinSaskia Richartz. Die Bundesregierung trägt die Verantwortung für das Höfesterbenund den Frust auf dem Land. Seit 2005, als Angela Merkel Kanzlerin wurde,mussten 130.000 Höfe schließen - im Schnitt gab ein Familienbetrieb pro Stundeauf.Die Klimakrise, zu viel Nitrat im Grundwasser und das dramatische Artensterbenzeigen, dass es so nicht weitergeht. "Reden reicht nicht, die Zeit derAnkündigungen ist vorbei. Wir messen Agrarministerin Klöckner daran, was beiihrer Politik unter dem Strich für Bauernhöfe, Tiere und das Klima herauskommt.Bislang ist diese Ministerin in dieser Hinsicht eine Nullnummer!", so Richartz.Der Bundesregierung kommt während ihrer EU-Ratspräsidentschaft in der zweitenJahreshälfte eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der GemeinsamenEU-Agrarpolitik (GAP) zu. Mit den rund 60 Milliarden an Fördergeldern pro Jahrsind zukunftsfähige Landwirtschaft und gutes Essen auf den Tellern europaweitmöglich.Elisabeth Fresen, 29-jährige Bäuerin mit einem 160-Hektar-Betrieb und 100Mutterkühen aus Verden/Aller, sagt: "Wir Bäuerinnen und Bauern jammern nicht,wir packen an. Viele Betriebe sind der Politik in Sachen Tier- und Klimaschutzschon große Schritte voraus. Wenn Landwirtschaft und Gesellschaft jetzt an einemStrang ziehen, können wir der bauern- und umweltfeindlichen Politik ein Endemachen. Mit einer enkeltauglichen Agrarpolitik und fairen Preisen sind Tierwohl,Insektenschutz und gesundes Essen für alle machbar."Schon am Vormittag übergaben die Bäuerinnen und Bauern, die mit ihren Traktorenaus ganz Deutschland angereist waren, eine Protestnote an dieAgrarminister*innen der Welt. Ihre Botschaft: Statt mit unfairenFreihandelsabkommen neue Märkte für Auto- und Chemie-Konzerne zu erschließen,braucht es gerechten Handel, die Durchsetzung von Bauernrechten und Schutz vonbäuerlichen Betrieben auf der ganzen Welt. Deswegen fordert dasDemonstrationsbündnis ein Veto Deutschlands gegen das geplanteEU-Mercosur-Abkommen.Bei der "Wir haben es satt!"-Großdemonstration gehen zum mittlerweile zehntenMal Zehntausende gegen die Agrarindustrie und für eine zukunftsfähigeLandwirtschaft auf die Straße. Konventionelle und Öko-Bäuer*innen demonstrierenim Schulterschluss mit der Gesellschaft gegen die fatalen Auswirkungen derintensiven industriellen Landwirtschaft. Gemeinsam zeigt das Bündnis zugleichWege für eine bäuerliche Landwirtschaft auf, die auf breite Zustimmung in derBevölkerung trifft und den Bauernhöfen wirtschaftliche Perspektiven bietet.Weitere Informationen: www.wir-haben-es-satt.de Fotos zur kostenfreienVerwendung ab ca. 14.30 Uhr unter: www.wir-haben-es-satt.de/pressePressekontakt:Christian Rollmann, "Wir haben es satt!"-Pressesprecher, Tel.:030-28482438, Mobil: 0151-51245795, E-Mail:presse@meine-landwirtschaft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64126/4495885OTS: Campact e.V.Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell