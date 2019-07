272 Auszubildende und Duale Studenten starten bei der TARGOBANK (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Bankkaufleute, Finanzassistenten, Kaufleute für Büromanagementund Dual Studierende starten ihr Berufsleben- TARGOBANK setzt Virtual Reality-Brillen ein und gibt Bewerbernfrühzeitig Einblicke in die Bankenwelt- TARGOBANK Studie zur Arbeitgeberattraktivität zeigt Erwartungenund Einstellungen 14- bis 29-Jähriger aufAm 1. August starten 272 neue Auszubildende und Dual Studierendebei der TARGOBANK ihren Weg ins Berufsleben. Darunter befinden sich231 angehende Bankkaufleute und Finanzassistenten und 18 angehendeKaufleute für Büromanagement. Auch 23 Duale Studenten der FächerWirtschaftsinformatik, Business Administration undBetriebswirtschaftslehre - Fachrichtung Bank - starten ihrBerufsleben bei der TARGOBANK.Ihre ersten Tage in der Praxis verbringen die neuen Kollegen inihren jeweiligen Abteilungen und Filialen. Darauf folgen dieStart-Seminare in der TARGOBANK Akademie in Radevormwald, bevor dieAusbildung oder das Duale Studium an den Einsatzorten weitergeht."Durch die Kombination von Praxiserfahrung und unternehmenseigenenSchulungen unterstützen wir unsere jungen Kollegen dabei, denbestmöglichen Einstieg in ihr Berufsleben zu finden", sagt NadineRippers, Leiterin Ausbildungsabteilung. "Dazu gehört auch, dass sievon Anfang an ein Teil des Teams sind und mitarbeiten können",erklärt Rippers. "Die TARGOBANK bildet immer mit dem Ziel aus, ihreneigenen Nachwuchs bei guter Leistung in unbefristete Verträge zuübernehmen. Unsere Ausbildungsplätze sind sehr beliebt, wir erhaltenjährlich rund 20.000 Ausbildungsbewerbungen", so die Leiterin derAusbildungsabteilung.Einblicke in die Arbeitspraxis mit Virtual Reality-BrillenUm Auszubildenden einen möglichst realistischen Einblick in dieArbeitsabläufe der TARGOBANK zu vermitteln, setzt die TARGOBANKVirtual Reality-Brillen (VR-Brillen) ein. Mit Hilfe eines360-Grad-Films bekommen Bewerber für die Bankausbildung so schonfrühzeitig die Gelegenheit, einmal in die TARGOBANK Welthineinzuschauen. Auf einem virtuellen 360-Grad-Rundgang sehen dieBewerber mit Hilfe der VR-Brille in kürzester Zeit mehrere Orte, diewährend ihrer Ausbildung für sie relevant sein werden - von derTrainingsakademie bis zur Ausbildungsfiliale. Dabei nehmen dieBewerber auch an einem Kundengespräch teil.So erhalten die Bewerber einen authentischen Einblick in dieTARGOBANK Welt - und nebenbei klären sich auch Fragen wie: "Wiekleiden sich eigentlich Bankkaufleute?". Ein weiterer positiverNebeneffekt: "Wir begeistern mit dieser Aktion Bewerber von uns alsUnternehmen. Wir erhalten durchweg positive Rückmeldungen für dieMöglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Deshalbwerden VR-Brillen jetzt in allen unseren Bewerberrunden eingesetzt",sagt Nadine Rippers. Zusätzlich wird der 360-Grad-Film aninteressierte Schulen geschickt, um den Jugendlichen vor Ort dasBerufsbild näher zu bringen.TARGOBANK Befragung zur ArbeitgeberattraktivitätAls engagiertes Ausbildungsunternehmen ist die TARGOBANK an derMeinung jüngerer Menschen interessiert. DasMeinungsforschungsinstitut Innofact hat im Auftrag der TARGOBANK einebundesweite, repräsentative Umfrage durchgeführt: Karrierechancen undEntwicklungsmöglichkeiten (37 Prozent), aber auch Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf (31 Prozent) haben einen hohen Stellenwert für 14-bis 29-Jährige.Viel Wert wird auch auf das Betriebsklima gelegt: Unter denTop-Aspekten für ein gutes Betriebsklima liegt für die 14- bis29-Jährigen Respekt/Wertschätzung (64 Prozent) auf dem ersten Platz,gefolgt von Teamarbeit (57 Prozent), einem kollegialen Arbeitsumfeld(47 Prozent), einem guten Verhältnis zum Vorgesetzten (42 Prozent)und flexiblen Arbeitszeitmodellen (33 Prozent).Zudem ist der Umweltschutz bei den 14- bis 29-jährigen Befragtenvon größerer Bedeutung: Fast jeder dritte der jungen Befragten nutztfür den Arbeitsweg öffentliche Verkehrsmittel (29,6 Prozent), rundjeder vierte auch das Fahrrad (23 Prozent). 