270.000 Euro für Sanierung maroder Schulhöfe: Deutsches Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble lassen Schulhofträume wahr werden (FOTO)

Berlin (ots) -Mit der neuen Aktion "Schulhofträume" fördern das DeutscheKinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble deutschlandweit dieSanierung maroder Schulhöfe mit insgesamt 270.000 Euro. Damit sollendie oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit neuen Spiel-und Bewegungsangeboten, naturnahen Arealen und Rückzugsräumenumgestaltet werden. Bei der Ideenfindung und Umsetzung soll möglichstdie gesamte Schule mitwirken, allen voran die Schülerinnen undSchüler selbst."Vielerorts werden die Schulhöfe nach Katalogvorlagen möbliertoder sie sind über Jahre vernachlässigt worden. Teilweise wurden siesogar verkleinert, um nötige Anbauten unterzubringen. Dies entsprichtnicht den ganzheitlichen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern.Gleichzeitig stehen den Kommunen immer weniger Mittel zur Verfügung,die sie dann für Instandhaltung, Investitionen am Schulgebäude oderlediglich die Grünpflege einsetzen, aber eben nicht für dieVerbesserung der Schulhöfe. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir überdie Aktion 'Schulhofträume' kreative, beteiligungsorientierteProjekte unterstützen können", betont Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes."Gerade mit dem zunehmenden Ausbau von Ganztagsschulen wird esimmer wichtiger, dass Schulhöfe kreativ und kindgerecht gestaltetsind. Daher freuen wir uns sehr, gemeinsam mit unseren PartnernSchulen bei ihren Projekten unterstützen zu können", so AstridTeckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble."Seit vielen Jahren setzt sich ROSSMANN gemeinsam mit demDeutschen Kinderhilfswerk für die Einhaltung und Umsetzung derKinderrechte in Deutschland ein. Wir wollen damit ein deutlichesSignal für mehr Kinderfreundlichkeit in Deutschland setzen. Mit demProjekt 'Schulhofträume' möchten wir aus asphaltierten Flächen mitRandbepflanzung und wenigen Bäumen einen Schulhof mitAufenthaltscharakter entstehen lassen, auf dem das Lernen und Spielengleichermaßen Freude bereitet", erklärt Raoul Roßmann,Geschäftsführer Einkauf & Marketing der Dirk Rossmann GmbH.Bewerben können sich Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativenund Vereine. Gefördert wird die Sanierung bzw. Schaffung vonSpielangeboten auf Schulhöfen, wie zum Beispiel Kletterwände oder einBalancierparcours, die Gestaltung naturnaher Außenräume,beispielsweise durch Kräuterbeete oder Insektenhotels sowie dieErrichtung von Rückzugsräumen, etwa durch Sitzgelegenheiten,Weidentipis oder Spielhäuschen.Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteiltauf 15 Projekte. Die Hauptförderung ist mit 30.000 Euro dotiert, dieBewerbungsphase startet am 26. August. Bewerbungen werden bis zum 20.Oktober 2019 angenommen.Weitere Informationen sowie Bewerbungen unterwww.dkhw.de/schulhoftraeumePressekontakt:Deutsches KinderhilfswerkUwe KampTelefon: 030-308693-11Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deProcter & GambleDajana DächertTelefon: 06196/89-1924Mail: daechert.d@pg.comDirk Rossmann GmbHTelefon: 05139-898-4444Mail: dialog@rossmann.deInternet: www.rossmann.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell