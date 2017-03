26. März 2017 ab 17:01 Uhr: TELE 5 und WIRmachenDRUCK präsentieren fünf Star Trek-Highlight-Folgen begleitet von einem Community-Live-Chat mit Trekkie-Guru Hubert Zitt auf tele5.de

München (ots) - WIRmachenDRUCK ist #InsideStarTrekStar Trek-Sonderprogrammierung auf TELE 5 mit galaktischerDruckerei-Unterstützung26. März 2017 ab 17:01 Uhr: TELE 5 und WIRmachenDRUCK präsentierenfünf Star Trek-Highlight-Folgen begleitet von einemCommunity-Live-Chat mit Trekkie-Guru Hubert Zitt auf tele5.deFür die Promotion erobern sie jetzt auch die unendlichen Weitendes Weltalls: Die Druckerei WIRmachenDruck promotet das TELE5-Special "#INSIDESTARTREK: THE NEXT COMMUNICATION". Am 26. März 2017zeigt der Sender ab 17:01 Uhr fünf kontroverse Star Trek-Folgen amStück und begleitet die Aktion mit einem Live-Community-Chat. Auftele5.de beantwortet dabei unter anderem Star Trek-Professor HubertZitt die Fanfragen. Dem Experten zur Seite steht das Redaktionsteamvon TELE 5 und WIRmachenDRUCK. Begleitet wird die Aktion durch einGewinnspiel, bei dem es begehrte Star-Trek-Fanartikel zu gewinnengibt. Hauptgewinn - 2 FedCon Gold-Tickets.Als Exklusiv-Sponsor übernimmt WIRmachenDRUCK das Trailer- undProgrammsponsoring der Aktion. Das On-Air- Programmsponsoring umfasstOpener, Reminder und Closer. Die Bewerbung erfolgt mit einemmaßgeschneiderten Ankündigungstrailer. Parallel dazu gibt es onlineFacebook-Posts und Tweets zur Bewerbung der Sonderprogrammierung.Alle Fans können sich über die Social-Media-Kanäle Facebook undTwitter und den Hashtag #InsideStarTrek an dem Chat beteiligen, dasGeschehen auf dem TV-Bildschirm direkt kommentieren und livemitdiskutieren. Zentrale Anlaufstelle ist die TELE 5-Website(www.tele5.de/insidestartrek), auf der eine Social Media-Wall alleBeiträge in einem Chatverlauf bündelt. Damit die Zuschauer das OnAir- und Online-Geschehen bequem parallel verfolgen können, ist dieChat-Funktion unter anderem auch für die mobile Nutzung perSmartphone oder Tablet optimiert.Stefan Graf, Leiter Sales & Services TELE 5: "Visionäre Kraft undMut - dafür stehen Star Trek und TELE 5. Gemeinsam mit unserem Kundenhaben wir das zum Anlass genommen, ein innovatives Konzept von OnAir- und Online-Content zu realisieren: Es gab bislang noch nie einevergleichbare Aktion für die Star Trek-Community. Ich freu mich auch,dass sich das Engagement von WIRmachenDRUCK nicht auf das Sponsoringbeschränkt, sondern dass sie mit ihrem Team selbst aktiv in denLive-Chat einsteigen."Osman Zöllner, Marketingleiter WIRmachenDRUCK:"Unser Konzept von#INSIDESTARTREK: THE NEXT COMMUNICATION passt perfekt zu TELE 5 undWIRmachenDRUCK. Wir haben schon einige innovative Format- Ideen vonTELE5 erfolgreich unterstützt, so dass wir nun auch sehr gespannt aufdieses Projekt blicken. Die Verzahnung der unterschiedlichenPlattformen mit der Live-Komponente des Community-Talks halten wirfür einen ausgesprochen smarten Ansatz. Noch dazu bei einer Serie dieKultstatus hat: Star Trek ist ein fantastisches TV-Phänomen mit einergalaktischen Fangemeinde."Hier geht's zum Trailer ->http://www.tele5.de/mediatele5/newsletter/insidestartrekPressekontakt:Presse- und Medienanfragen bitte an:die agentour GmbHJulia BorgmeierTel: +49 89 530 997-47 E-Mail: jb@die-agentour.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell