26. Internationaler Deutschlandpokal im Rettungsschwimmen: Australien gewinnt vor Italien und der DLRG-Nationalmannschaft (FOTO)

Bad Nenndorf/Warendorf (ots) -Die Nationalmannschaft der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft(DLRG) konnte beim Internationalen Deutschlandpokal in Warendorf denTitel aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Während der 26. Auflage derRettungssportveranstaltung in der Bundeswehrsportschule in Warendorf(Westfalen) lieferten sich die drei Favoriten Australien, Italien undDeutschland lange Zeit ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende war dasErgebnis dann doch eindeutig: Weltmeister Australien siegte mit35.855 Punkten deutlich vor Italien (34.813) und Deutschland(34.026). "Die anderen waren einfach schneller", bilanzierteBundestrainerin Elena Prelle den Wettkampf mit insgesamt 280 Athletenaus 16 Nationen.Unter den angereisten Auswahlmannschaften der DLRG-Landesverbänderevanchierte sich Westfalen dieses Mal bei den Rettungsschwimmern ausSachsen-Anhalt. Platz drei ging erneut an die Auswahl ausSchleswig-Holstein.Australien mit zwei WeltrekordenStarke Leistungen während des gesamten Turniers zeigten dieAustralier. Matt Davis schwamm über 100 Meter KombinierteRettungsübung mit 58,85 Sekunden einen neuen Weltrekord. Damitunterbot er die bisherige Bestleistung von Danny Wieck aus Stralsundum knapp fünf Zehntelsekunden und blieb als Erster überhaupt unter 59Sekunden. Einen weiteren Weltrekord stellte die Australierin PrueDavis über 200 Meter Super Lifesaver auf. Beide sicherten sich damitschließlich die Titel in den Einzelwertungen."Insgesamt gute Leistung"Assistenztrainer Kai-Uwe Schirmer, vergangenes Jahr noch Kapitändes Nationalteams der DLRG, zog insgesamt eine positive Bilanz: "Eswar ein guter Wettkampf für uns und ich denke, wir haben dendeutschen Rettungssport hier gut präsentieren können, auch was dieOrganisation und das Drumherum angeht."Bundestrainern zufrieden mit erster SaisonFür Elena Prelle geht das erste Jahr als Bundestrainerin nun zuEnde. Zusammen mit Co-Trainer Schirmer kann sie auf eine erfolgreicheZeit zurückblicken. Neben dem zweiten Platz bei denEuropameisterschaften in Belgien gewannen die Schützlinge derDLRG-Bundestrainerin unter anderem bei den World Games in Polenzahlreiche Medaillen. "Nach meiner vorherigen Tätigkeit als Trainerinin Italien war es schon eine Umstellung, aber ich habe mich schnellumgewöhnt und die Zusammenarbeit mit Kai-Uwe war gut. BeimDeutschlandpokal konnte man dann manchen die Strapazen dervergangenen Wettkämpfe noch anmerken und die Konkurrenz war wirklichsehr stark dieses Mal", so Prelle.Über den RettungssportDer Rettungssport ist die Wettkampfvariante desRettungsschwimmens. In den Einzel- und Staffeldisziplinen imSchwimmbecken müssen die Athleten nicht nur möglichst schnell mit undohne Flossen schwimmen, sondern auch längere Strecken tauchen,Hindernisse untertauchen sowie Puppen mit dem Gewicht eineserwachsenen Menschen schleppen.