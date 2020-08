26. August - Internationaler Tag des Toilettenpapiers

Bonn (ots) - Nicht erst Corona hat gezeigt, dass Toilettenpapier für die Deutschen wichtig ist. Hier ein paar Fakten zum Internationalen Tag des Toilettenpapiers am 26. August:Verbrauch konstantDer Verbrauch an Toilettenpapier in Deutschland beträgt relativ gleichbleibend 750.000 Tonnen im Jahr. Es hat deshalb während der Corona-Hochphase keinen tatsächlichen Mangel gegeben. Lediglich Panikkäufe haben für Engpässe im Handel gesorgt.Corona hat nur wenig verändertDa während der Corona-Hochphase der Verbrauch von Toilettenpapier in Unternehmen, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen deutlich zurückging, konnten Mengen, die für den sogenannten "away from home" Bereich bestimmt waren, zum Teil in den Handel umgeleitet werden. Der Absatz an Hygienepapieren insgesamt - dazu zählen auch Küchenrollen und Handtücher - ist im ersten Halbjahr nur um 4,8 Prozent gewachsen. Das wird sich im Jahresverlauf auspendeln.Ein kleiner, aber unverzichtbarer AnteilIn Deutschland werden 750.000 Tonnen Toilettenpapier im Jahr produziert. Das entspricht 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion. 125.000 Tonnen Toilettenpapier werden exportiert, etwa ebenso viel importiert.Frischfaser oder RecyclingBei den Hygienepapieren insgesamt halten sich Frischfaser- und Recyclingpapiere seit Jahren die Waage.Knüller oder FalterIn Deutschland nutzen 50 Prozent der Bevölkerung Toilettenpapier als "Knüller", 50 Prozent als "Falter".Nach vorne oder nach hintenLaut einer Umfrage rollen 96 Prozent der Nutzer das Papier nach vorne ab.HistorischesFrüher behalf man sich mit Blättern, Lumpen oder schlicht Wasser. 1857 kam in den USA das erste Toilettenpapier auf den Markt. In Deutschland begann seine Produktion um 1880, von Anfang an entweder in Rollen mit Perforation zum Abreißen oder als Einzelblätter. Das Adressbuch der Papier-Industrie nennt 1929 bereits 18 Hersteller für Klosettpapier in Deutschland. Hans Klenk brachte 1928 Klopapier von der Rolle mit fester Blattzahl - "garantiert 1000 Abrisse" - auf den Markt. 1958 wurde erstmals das weichere Tissuepapier hergestellt. Bis dahin wurde Toilettenpapier aus dem harten und rauen Krepp produziert. Eine fantastische Ausstellung bietet das Industriemuseum " Alte Dombach (https://indu striemuseum.lvr.de/de/die_museen/bergisch_gladbach/ausstellungen_4/von_der_rolle /von_der_rolle.html) " in Bergisch Gladbach. https://bit.ly/2YvJ2PbAusgefallenToilettenpapier kann ganz schön ausgefallen sein. Mehr dazu bei Papier-kann-mehr: https://bit.ly/2FRPSrHPressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52http://www.vdp-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/4688397OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)Original-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuell