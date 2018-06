26,9 Prozent Marktanteil für Mediengruppe RTL Deutschland im Mai / NITRO und RTLplus mit Bestwerten

Köln (ots) - Im Mai kamen die Sender der Mediengruppe RTLDeutschland gemeinsam auf einen Monatsmarktanteil von 26,9 Prozent inder Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. DieFree-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL IIsowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Livingbehaupteten damit erfolgreich ihre Führungsposition unter denprivaten Fernsehanbietern.RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen im Mai einenMonatsmarktanteil von 10,1 Prozent und lag damit vor Sat.1 (8,3 %),ZDF (8,2 %), ARD (7,6 %), ProSieben (7,1 %), VOX (5,9 %), Kabel 1(5,2 %) und RTL II (4,4 %). NITRO kam auf 2,1 Prozent, SUPER RTL auf1,7 Prozent, RTLplus erreichte 1,4 Prozent und n-tv 1,1 Prozent(jeweils 14-59).Bei den Zuschauern ab drei Jahren lag RTL im Mai mit 8,2 Prozenthinter ZDF (13,1 %) und ARD (10,6 %). Auf den weiteren Plätzenfolgten Sat.1 (6,6 %), VOX (4,6 %), ProSieben (4,5 %), Kabel 1 (3,8%) und RTL II (3,1 %). SUPER RTL erreichte beim Gesamtpublikum (3+)1,7 Prozent Marktanteil, NITRO 1,7 Prozent, RTLplus 1,3 Prozent undn-tv 1,1 Prozent.Weitere Themen im Mai:Seit Anfang Mai gibt es n-tv Nachrichten auch über Android Auto.Damit ist n-tv der erste deutsche Sender, der seine Audio-News überdie App anbietet. Zum Start sind auf Android Auto die n-tvNachrichten in voller Länge, die Nachrichten kompakt, Wirtschaftkompakt, die Telebörse sowie weitere eingelesene Artikel zuverschiedenen Themen abrufbar. Als First Mover ist derNachrichtenanbieter der Mediengruppe RTL seit 2014 im Bereich CarEntertainment aktiv und bereits bei BMW ConnectedDrive und bei FordSYNC mit seinen Audio Nachrichten vertreten."Kindheit heute: zwischen Trampolin und Smartphone" lautete dasMotto der Fachtagung "Kinderwelten", zu der SUPER RTL und VermarkterIP Deutschland am 15. Mai in Köln einluden. Mehr als 350 Fachbesucher- Werbungstreibende und Mediaagenturen - verfolgten Vorträge zu denThemen Mediennutzung, Schenken und Wunschentstehung, die Rolle vonMusik in der Werbung und Gendermarketing. Im Rahmen der Fachtagungwurde der CreaKompass Kids veröffentlicht. Das Kompendium bündelt dieErkenntnisse aus 20 Jahren Grundlagenforschung zur Kinderzielgruppe,gibt wertvolle Tipps zu Kreation und erläutert rechtlicheRahmenbedingungen.Gleich dreifachen Grund zur Freude gab es für die Mediengruppe RTLbei der 30. Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises am 18. Mai inMünchen. In der Kategorie Unterhaltung durfte sich Mark Land,verantwortlicher Redakteur von "Ninja Warrior Germany" aus demBereich Comedy & Real Life bei RTL, über einen blauen Panther freuen.Die infoNetwork-Reportage "Faktenverdreher und Fakenews: Wie wir imNetz manipuliert werden", welche im August 2017 bei RTL zu sehen war,wurde in der Kategorie Information ausgezeichnet. Auch VOX konntesich über einen "Blauen Panther" freuen. Für die von SPIEGEL TVproduzierte Dokumentation "Mann oder Frau? - Leben im falschenKörper" wurden die Autoren Amai Haukamp, Anne Morgan und DanielHartung in der Kategorie Kultur und Bildung geehrt.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen im Mai einen Marktanteilvon 10,1 Prozent. Mit 5,21 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und6,03 Millionen in der Spitze war der Große Preis von Monaco (27.5.)die meistgesehene Sendung des Monats bei RTL. Der Marktanteil desRennens lag beim Gesamtpublikum bei 35,3 Prozent (MA 14-59: 32,7 %).Die Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" lief im Mai sehrerfolgreich und holte mehrfach den Tagessieg in der Zielgruppe der14- bis 59-Jährigen mit Marktanteilen von bis zu 19,0 Prozent (31.5.)Erfolgreich lief auch das Movie von "GZSZ" (29.5.) mit 18,4 Prozentder 14- bis 59-jährigen Zuschauer und 3,35 Millionen Zuschauerinsgesamt. Auch die Daily "Alles was zählt" erzielte im Maihervorragende Marktanteile und erreichte am 30. Mai mit 14,9 Prozentden Jahresbestwert in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Ebensoerfolgreich bei den 14-59-Jährigen lief am 5. Mai das Finale von"Deutschland sucht den Superstar" mit 2,41 Millionen und 18,8 ProzentMarktanteil (Z3+: 3,43 Mio., 13,8% MA). "Let's Dance" (11.5.) sahen3,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (14,3 % MA). Der Marktanteilbei den 14- bis 59-Jährigen betrug 15,8 Prozent. 3,52 MillionenZuschauer (MA 3+: 16,3%) informierten sich am 13. Mai bei "RTLAktuell" über die Nachrichtenlage. Die viereinhalbstündigeLiveübertragung "Harry & Meghan - Hochzeit aus Liebe" begeisterte am19. Mai durchschnittlich 2,59 Millionen Zuschauer (MA 3+: 19%) und21,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen.VOX erzielte im Mai einen Monatsmarktanteil von 5,9 Prozent(14-59). Für besonders starke Marktanteile sorgte die fünfte Staffel"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Mit 10,0 Prozent bei den 14-bis 59-jährigen Zuschauern und sogar 11,9 Prozent bei den 14- bis49-Jährigen stellte die Musik-Event-Reihe am Dienstag, 8. Mai, neueStaffelbestwerte auf und war damit in beiden Zielgruppen Marktführerin der Primetime. Direkt im Anschluss an das Tauschkonzertüberzeugten auch die Dokus über den Künstler des Abends mitMarktanteilen von bis zu 7,9 Prozent (14-59) und bis zu 9,9 Prozent(14-49). Sonntags präsentierte sich VOX nicht nur mit Marktanteilenvon bis zu 9,6 Prozent für "Prominent!" (14 bis 59 Jahre), sondernauch mit einer starken Access-Primetime: "Ab ins Beet!" erzielte biszu 10,0 Prozent und "Einmal Camping, immer Camping" bis zu 8,7Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. In der werktäglichenDaytime punktete der Kölner Sender mit "Shopping Queen" (bis zu 10,2Prozent), "4 Hochzeiten und eine Traumreise" (bis zu 8,8 Prozent) und"Mein Kind, dein Kind" (bis zu 8,6 Prozent, jeweils 14-59).Der Nachrichtensender n-tv erreichte im Mai sowohl beimGesamtpublikum (3+) als auch bei den 14- bis 59-Jährigen einenMarktanteil von 1,1 Prozent. Einmal mehr überzeugte n-tv mit seinerumfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung amVormittag (6 bis 12 Uhr). Hier lag der Nachrichtensender mit einemMarktanteil von 2,1 Prozent erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz(Phoenix: 1,4 %, Welt: 1,2 %,). Die Nachrichten bei n-tv erreichtenim Mai Marktanteile von im Schnitt bis zu 7,8 Prozent. Die Telebörsesicherte sich Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,5 Prozent. Darüberhinaus stieß auch die umfangreiche Berichterstattung rund um dieFlüchtlingspolitik und den BAMF-Skandal auf großes Interesse bei denZuschauern. Sowohl die Live-Strecken, als auch die News Spezials zumThema erreichten im Schnitt Marktanteile von bis zu 2,9 Prozent. n-tvpunktete zudem mit Motorsport. Die Übertragungen der Freien Trainingsder Formel 1 erzielten Marktanteile von im Schnitt bis zu 3,5Prozent. Auch die Formel 3 startete bei n-tv erfolgreich in dieSaison. Die Rennen am Auftaktwochenende im französischen Pau kamenauf einen Marktanteil von bis zu 2,2 Prozent.NITRO erreichte im Mai in der Kernzielgruppe der 14- bis59-jährigen Männer einen Monatsmarktanteil von 2,4 Prozent und lagdamit 0,1 Prozent über dem Vormonat. Bei den 14- bis 59-jährigenErwachsenen lag der Monatsmarktanteil bei 2,1 Prozent und bei denZuschauern ab drei Jahren bei 1,7 Prozent. Mit der nonstopLive-Übertragung des ADAC Zurich 24h-Rennens amHimmelfahrtswochenende holte NITRO Bestwerte: Am ersten Renntag(12.5.) konnte mit 3,3 Prozent Tagesmarktanteil ein neuer Bestwertfür einen Samstag in der Zielgruppe der 14-bis 59-jährigen Männeraufgestellt werden. Und auch am darauffolgenden Tag (13.5.) erzielteNITRO mit 3,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 3,8 Prozent beiden 14- bis 59-jährigen Männern die höchsten Tagesmarktanteile seitSenderstart an einem Sonntag. Dementsprechend war der 13. Mai der mitAbstand stärkste Tag im Monat Mai.Pünktlich zum zweiten Geburtstag erreichte RTLplus mit 2,1 Prozentden bisher höchsten Monatsmarktanteil in seiner Kernzielgruppe der40- bis 60-jährigen Frauen. Den höchsten Tagesmarktanteil in dieserZielgruppe erreichte der jüngste Sender der Mediengruppe RTL am 26.Mai mit 3,1 Prozent. Rekordwerte bei den Monatsmarktanteilen gab esauch bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern: 1,4 Prozent. Bei denFrauen 14-59 erzielte RTLplus 1,8 Prozent und beim Gesamtpublikum:1,3 Prozent Marktanteil. Die erfolgreichste Sendung im Mai war "ImNamen des Gesetzes" (15.5.) mit 3,4 Prozent bei den 14-59-Jährigenund 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum (3+).SUPER RTL erzielte im Mai einen durchschnittlichen Marktanteil von19,6 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6 bis 20.15 Uhr). Dergebührenfinanzierte KiKA erreichte 17,7 Prozent, Nick lag bei 8,2Prozent und der Disney Channel kam auf 13,0 Prozent. Besonders gutlief es für die neuen Folgen der DreamWorks-Serie "Trolls", diehervorragende Marktanteile von bis zu 26,8 Prozent in derKinderzielgruppe erreichte. In der Primetime konnte der Evergreen"Dr. House" mit Einschaltquoten von bis zu 4,2 Prozent (Erwachsene14-59 Jahre) überzeugen, der Filmklassiker "Der Prinz aus Zamunda"kam auf 4,9 Prozent.Mit seinen Sozial-Dokumentationen erlebte RTL II im Mai dauerhaftpositive Resonanz bei den Zuschauern. "Armes Deutschland - Stempelnoder abrackern" konnte sich gegenüber dem Vormonat mitdurchschnittlich 11,1 Prozent Marktanteil und einem Bestwert von 11,8Prozent (14-49) noch deutlich steigern. Ebenfalls erfolgreich liefdas Format "Hartz & herzlich" mit bis zu 8,8 Prozent Marktanteil.Ganz neu bei RTL II startete die Doku-Soap "Promis auf Hartz IV". DasFormat begeisterte mit bis zu 9,0 Prozent Marktanteil (14-49). Amwerktäglichen Vorabend (17 bis 20 Uhr) erreichte RTL II mitdurchschnittlich 8,4 Prozent (14-49) den besten Wert seit September2015. Weiter auf Erfolgskurs befindet sich das junge Musiklabel ElCartel Music. Nach den Charterfolgen von EULE und SARAH gelang auchPietro Lombardi mit seiner neuen Single ein sensationeller Einstieg.Der Song "Phänomenal" landete gleich nach der Veröffentlichung am 18.Mai auf Platz 1 der Single-Charts."Bachelor in Paradise" auf Platz 1 bei TV NOW - auchFacebook-Reichweite starkNachdem schon die vergangenen Staffeln der RTL-Formate "DerBachelor" und "Die Bachelorette" Online erfolgreich waren, setzt sichdies nun mit der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise" fort."Bachelor in Paradise" ist im Mai das meistgenutzte Format aufSendungsbasis bei TV NOW, gefolgt von der RTL-Show "Let's Dance"sowie der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auf Platz vierund fünf folgen die RTL-2-Serie "Köln 50667" sowie die VOX-Show-Reihe"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Auch bezüglich derGesamtreichweite konnte "Bachelor in Paradise" im Mai überzeugen. Mit10,72 Millionen erreichten Einzelpersonen kletterte das Format in den"Top 10 nach Reichweite" innerhalb eines Monats auf Platz 6. Führendin diesem Ranking ist die Fansite des Nachrichtenmagazins "Punkt 12"mit 16,97 Millionen erreichten Einzelpersonen, gefolgt von "RTLAktuell" (16,13 Mio.) und "n-tv Nachrichten" (14,72 Mio.). An derSpitze der Reihenfolge der Fansites nach Fans gibt es auch im Maikeine Veränderungen: Weiter führend bleibt die Site zur RTL II-Serie"Berlin Tag & Nacht" mit knapp 3 Millionen (2,869 Mio.), gefolgt vonder Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,599Mio.) und "Köln 50667" (1,559 Mio.). Die Mediengruppe RTL Deutschlanderreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate undDigital-Angebote im Mai insgesamt 31,04 Millionen Fans.Pressekontakt:Anna VelkenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell