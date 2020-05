26 380 Corona-Tote in Frankreich - täglicher Anstieg sinkt

PARIS (dpa-AFX) - Mit 70 Corona-Toten in den vergangenen 24 Stunden hat Frankreich die niedrigste tägliche Todesrate seit Beginn der strengen Ausgangsbeschränkungen verzeichnet.



Insgesamt seien seit Beginn der Epidemie 26 380 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Niedriger war der Wert zuletzt am 17. März mit 27 Toten - im Laufe dieses Tages begannen in Frankreich die Ausgangsbeschränkungen. Damals wurden die Toten in Altenheimen allerdings noch nicht mitgezählt.

Am Wochenende sind die Werte allerdings häufig niedriger als unter der Woche. Häufig werden dann noch Tote nachgemeldet. Das gilt besonders für die Altenheime - deren Werte waren sowohl am Samstag als auch Sonntag sehr niedrig. Am Montag sollen die Beschränkungen in Frankreich erstmals schrittweise gelockert werden. "Die Epidemie ist immer noch aktiv und entwickelt sich weiter, und wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen, sie so weit wie möglich einzudämmen", warnte das Ministerium./nau/DP/he