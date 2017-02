26.02.: ADFC Radreise-Messe in Hamburg/ Schnieder Reisen stellt geführte und individuelle Radreisen vor (FOTO)

Hamburg (ots) -"Die Freude am Radreisen und die Begeisterung für Nord- undOsteuropa stehen bei uns im Vordergrund", so Carsten Okkens vonSchnieder Reisen Hamburg (www.schnieder-reisen.de). Der HamburgerVeranstalter Schnieder Reisen präsentiert am Sonntag, den 26. Februar2017 von 10 bis 17 Uhr seine individuellen und geführten Radreisenauf der ADFC Radreise Messe in Hamburg. Die Baltischen Staaten,Polen, Russland, Skandinavien und Irland sind die Radreisen Ziel desHamburger Reise-Experten. Erstmals wird Schnieder Reisen seine neue10-tägige Gruppenreise "Im Dreiländereck: Litauen, Weißrussland undPolen" und die 9-tägige Individualreise "Finnische Inselwelt" amMessestand vorstellen. Carsten Okkens hat viele der Schnieder ReisenRadtouren selbst erprobt und steht am Messetag denReiseinteressierten für Rat & Tat zur Verfügung.Neuer Veranstaltungsort dieser "rund ums Rad" Messe ist dieSporthalle Hamburg (U-Lattenkamp). Auf der Messe treffen sichUrlaubs- und AlltagsradfahrerInnen und die norddeutschenFahrrad-Begeisterten. Über 150 Ehrenamtliche des ADFC machen diesenbesonderen Tag mit ihrem Einsatz möglich. Die Aussteller sindRadreiseveranstalter (z.B. Schnieder Reisen) und zudemTourismusregionen, Hersteller und Händler von Fahrrädern, Technik undZubehör und Fahrrad-Verbände sowie die Behörde für Wirtschaft,Verkehrund Innovation. Auf der ADFC Radreise-Messe findet sich alles, wasman für Alltag und Urlaub mit dem Rad braucht: Die schönstenregionalen und weltweiten Reiseziele, Kartenmaterial und Tipps zurGPS-Navigation, Outdoor-Bekleidung und Rad- und Reisezubehör.ADFC Radreise-Messe in HamburgDie Messe für Urlaubs- und Alltagsradfahrer*innen Öffnungszeitzen:10 bis 17 Uhr Tageskasse: 7,00 EUR / Vorverkauf: 7,50 EURADFC-Mitglieder: 2,50 EUR Kinder: bis 16 Jahre frei Ort: SporthalleHamburg (Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg)Pressekontakt:Rainer Neumann, Schnieder Reisen,r.neumann@schnieder-reisen.deTel.040 38020617Original-Content von: Schnieder Reisen-CARA Tours GmbH, übermittelt durch news aktuell