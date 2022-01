Die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2022: Glassdoor verleiht Awards für Mitarbeiterzufriedenheit

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Salesforce, Google und die Boston Consulting Group von Mitarbeiter:innen am besten bewertet; Elf Neuzugänge sowie Tech-Unternehmen dominieren die ListeGlassdoor, weltweit führend in Bezug auf Informationen zu Jobs und Unternehmen, hat die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=4241242819&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=besten+Arbeitgeber+Deutschlands+f%C3%BCr+2022) ermittelt. Der jährliche Award für Mitarbeiterzufriedenheit wird in Deutschland bereits zum siebten Mal vergeben. Anders als bei anderen Arbeitgeber-Siegeln basiert der Glassdoor-Award auf dem freiwilligen und anonymen Feedback der Mitarbeiter:innen der letzten zwölf Monate: Arbeitnehmer:innen können eine Arbeitgeberbewertung abgeben und dabei ihren Job, ihr Arbeitsumfeld sowie ihren Arbeitgeber bewerten.Die Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit wurden in fünf Ländern vergeben: in Deutschland, den USA, Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=4066731374&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.co.uk%2FAward%2FBest-Places-to-Work-UK-LST_KQ0%2C22.htm&a=Gro%C3%9Fbritannien), Frankreich und Kanada. Die Platzierung der Gewinner richtet sich nach der durchschnittlichen Gesamtbewertung der Arbeitgeber innerhalb des letzten Jahres (Bewertungen auf 5-Punkte-Skala: 1,0 = sehr unzufrieden; 3,0 = in Ordnung; 5,0 = sehr zufrieden).Die 10 besten Arbeitgeber Deutschlands für 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2013340535&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=10+besten+Arbeitgeber+Deutschlands+f%C3%BCr+2022) sind:1. Salesforce (4,7)2. Google (4,6)3. Boston Consulting Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3163784534&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBoston-Consulting-Group-Bewertungen-E3879.htm&a=Boston+Consulting+Group) (4,6)4. Mercedes-Benz International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=1518481886&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FMercedes-Benz-International-Bewertungen-E546577.htm&a=Mercedes-Benz+International) (4,5)5. Porsche (4,4)6. SAP (4,4)7. OTTO (4,4)8. Boehringer Ingelheim (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3733048592&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBoehringer-Ingelheim-Bewertungen-E10416.htm&a=Boehringer+Ingelheim+)(4,4)9. Procter & Gamble (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=1509354889&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FProcter-and-Gamble-Bewertungen-E544.htm&a=Procter+%26+Gamble) (4,4)10. Forschungszentrum Jülich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=101317693&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FForschungszentrum-J%25C3%25BClich-Bewertungen-E637518.htm&a=Forschungszentrum+J%C3%BClich) (4,3)„Die Arbeitswelt entwickelt sich rasant weiter, angetrieben durch die Pandemie und durch Millionen von Arbeitnehmer:innen, die nun ihre Erwartungen an Arbeitgeber neu bewerten. Die diesjährigen Preisträger haben auf das Feedback ihrer Angestellten gehört und entsprechend reagiert. Sie haben das Mitarbeiter:innenerlebnis neu gestaltet, um die Menschen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen", sagt Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer von Glassdoor. „Es ist inspirierend zu sehen, wie sich diese Arbeitgeber während der Pandemie engagieren und so eine Unternehmenskultur aufbauen, in der sich die Mitarbeiter:innen unterstützt und wertgeschätzt fühlen – sowohl bei der Arbeit als auch außerhalb. Herzlichen Glückwunsch an alle herausragenden Gewinner der besten Arbeitgeber Deutschlands in diesem Jahr."Salesforce macht großen Sprung an Spitze der Top 10 Zu den 25 besten Arbeitgebern für 2022 gehören Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Branchen, die wichtige Bereiche des Alltags in der heutigen Zeit widerspiegeln – darunter Technologie, Gesundheitswesen, Biotechnologie und Pharmazie, Einzelhandel, aber auch Arbeitgeber aus der klassischen Industrie.Mit Salesforce und Google sind 2022 zwei Technologieunternehmen auf den ersten beiden Plätzen des Rankings vertreten. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,7 macht Salesforce dabei einen Sprung von Platz 11 direkt an die Spitze. Der Vorjahresgewinner Roche ist dieses Jahr nicht im Ranking der Top 25 Arbeitgeber Deutschlands vertreten. Nachdem es Google (4,6) im letzten Jahr als Neuzugang direkt auf Platz 2 geschafft hatte, verteidigt der Technologie-Konzern in diesem Jahr seinen Platz und verbessert weiter seine Durchschnittsbewertung. Mit der Boston Consulting Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3163784534&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBoston-Consulting-Group-Bewertungen-E3879.htm&a=Boston+Consulting+Group) (Platz 3, 4,6) und Mercedes-Benz International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=1518481886&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FMercedes-Benz-International-Bewertungen-E546577.htm&a=Mercedes-Benz+International) (Platz 4, 4,5) sind zwei Neuzugänge in den Top 5. Porsche (4,4), 2021 auf Rang 9 und 2020 auf dem ersten Platz, schafft es mit Rang 5 wieder auf die vorderen Plätze.2022 finden sich sehr viele Newcomer auf der Gewinnerliste. Seit der Einführung des Preises für Deutschland, wurden nur 14 der 25 Unternehmen bereits mindestens einmal ausgezeichnet – neu in der Liste sind beispielsweise mit Boehringer Ingelheim (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2407484834&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBoehringer-Ingelheim-Bewertungen-E10416.htm&a=Boehringer+Ingelheim) (Platz 8, 4,4) und Procter & Gamble (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=1509354889&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FProcter-and-Gamble-Bewertungen-E544.htm&a=Procter+%26+Gamble) (Platz 9, 4,4). Mit OTTO (Platz 7, 4,4), BSH Hausgeräte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=4062716662&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBSH-Hausger%25C3%25A4te-Bewertungen-E13409.htm&a=BSH+Hausger%C3%A4te) (Platz 12, 4,3), Mercedes-Benz International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=1518481886&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FMercedes-Benz-International-Bewertungen-E546577.htm&a=Mercedes-Benz+International) (Platz 4, 4,5), und toom Baumarkt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3839751475&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FBSH-Hausger%25C3%25A4te-Bewertungen-E13409.htm&a=toom+Baumarkt) (Platz 25, 4,2) sind auch vier Neuzugänge aus dem Einzelhandel-Sektor im Ranking dabei. Bei mehr als zwei Drittel (68 %) der besten 25 Arbeitgeber des Jahres handelt es sich um deutsche Firmen.Technologieunternehmen haben sich in der Krise bewiesen Dass Technologieunternehmen zu den Gewinnern der COVID-19-Krise zählen, zeigt auch das Ranking von Glassdoor mit Salesforce auf dem ersten Platz. Durch die zwei Neuzugänge Personio (Platz 21, 4,2) und Cisco Systems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3882199653&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FCisco-Systems-Bewertungen-E1425.htm&a=Cisco+Systems) (Platz 23, 4,2) kommen nun insgesamt 8 der 25 Unternehmen aus der Technologiebranche. Während Google auf Platz 2 bleibt, konnten SAP (Platz 6, 4,4) und Robert Bosch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2179234871&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FRobert-Bosch-Bewertungen-E3353.htm&a=Robert+Bosch) (Platz 11, 4,3) ihren Rang verbessern. MHP - A Porsche Company (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2594596263&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FMHP-A-Porsche-Company-Bewertungen-E858954.htm&a=MHP+-+A+Porsche+Company) (4,3) rutscht von Platz 4 auf den 16. Rang ab. Microsoft (4,2) schafft es dieses Jahr auf den 24. Platz, nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 nicht in der Top-25-Liste vertreten war.Während es letztes Jahr nur Salesforce auf alle fünf Länderlisten geschafft hatte, tauchen in diesem Jahr gleich vier Arbeitgeber aus dem Technologie-Bereich in allen fünf Länderrankings auf: Salesforce (Platz 1, 4,7)1 , Google (Platz 2, 4,6), Microsoft (Platz 24, 4,2) und SAP (Platz 6, 4,4).Wie Arbeitnehmer:innen Unternehmen bei Glassdoor bewerten können Geben Arbeitnehmer:innen eine Arbeitgeberbewertung auf Glassdoor ab, werden sie gebeten, die Vor- und Nachteile der Arbeit beim jeweiligen Unternehmen zu nennen. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden ermutigt, einen Rat an das Management abzugeben und gefragt, wie zufrieden sie im Allgemeinen mit dem Arbeitgeber sind. Auch besteht die Möglichkeit, Geschäftsführer:innen sowie zentrale Attribute des Arbeitsplatzes zu bewerten: die Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, Vielfalt und Inklusion2, die Führungskräfte sowie die Work-Life-Balance. Außerdem werden Arbeitnehmer:innen gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber einem Freund empfehlen würden und welche Geschäftsprognose sie dem Unternehmen für die nächsten sechs Monate geben würden.Die durchschnittliche Gesamtbewertung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3931139420&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.com%2Fabout-us%2F&a=durchschnittliche+Gesamtbewertung) der insgesamt fast zwei Millionen Arbeitgeber liegt bei einem Wert von 3,7.Die Gewinner aller Länder, in denen die besten Arbeitgeber für 2022 ausgezeichnet wurden, im Überblick:- 25 beste Arbeitgeber Deutschlands (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2587595637&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FAward%2FBeste-Arbeitgeber-Deutschland-LST_KQ0%2C29.htm&a=25+beste+Arbeitgeber+Deutschlands)- 100 beste Arbeitgeber der USA (große Unternehmen) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=156564448&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.com%2FAward%2FBest-Places-to-Work-LST_KQ0%2C19.htm&a=100+beste+Arbeitgeber+der+USA+(gro%C3%9Fe+Unternehmen)+)- 50 beste Arbeitgeber der USA (kleine Unternehmen) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=4234534164&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.com%2FAward%2FBest-Small-and-Medium-Companies-to-Work-For-LST_KQ0%2C43.htm&a=50+beste+Arbeitgeber+der+USA+(kleine+Unternehmen))- 25 beste Arbeitgeber Kanadas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3561304327&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.ca%2FAward%2FBest-Places-to-Work-Canada-LST_KQ0%2C26.htm&a=25+beste+Arbeitgeber+Kanadas)- 50 beste Arbeitgeber Großbritanniens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2562009154&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.co.uk%2FAward%2FBest-Places-to-Work-UK-LST_KQ0%2C22.htm&a=50+beste+Arbeitgeber+Gro%C3%9Fbritanniens)- 25 beste Arbeitgeber Frankreichs (about:blank)Methodik Die besten Arbeitgeber Deutschlands für 2022 werden von Glassdoor durch einen eigenen Awards-Algorithmus ermittelt. Dabei werden die Qualität, die Quantität sowie die Konsistenz der freigeschalteten Unternehmensbewertungen berücksichtigt, die von Mitarbeiter:innen in Deutschland übermittelt wurden. Alle Bewertungen wurden zwischen dem 20. Oktober 2020 und dem 18. Oktober 2021 abgegeben. Arbeitgeber, die für das deutsche Ranking analysiert wurden, müssen im angegebenen Zeitraum mindestens 20 Arbeitgeberbewertungen für alle neun Attribute des Arbeitsplatzes erhalten haben, darunter die Gesamtbewertung des Unternehmens, die Karrieremöglichkeiten, Vergütung & Zusatzleistungen, Kultur & Werte, Vielfalt und Inklusion, Geschäftsleitung, Work-Life-Balance, Weiterempfehlung und Geschäftsprognose. Alle Attribute werden vom Awards-Algorithmus berücksichtigt. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, wurden die Bewertungen auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Bei der Analyse selbst wurden die Angaben jedoch bis auf ein Tausendstel genau berechnet. Weitere Informationen zur Methodik können hier eingesehen werden: https://gldr.co/awardsFAQDE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=2326965467&u=https%3A%2F%2Fgldr.co%2FawardsFAQDE&a=https%3A%2F%2Fgldr.co%2FawardsFAQDE)Hinweise an die Redaktion Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Glassdoor@adellink.de. Weitere Informationen, die vollständigen Ergebnisse aus den anderen Ländern sowie konkrete Mitarbeiterbewertungen der Unternehmen stellen wir Ihnen ebenfalls gern zur Verfügung.Über GlassdoorGlassdoor revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt Jobs und Unternehmen finden, die sie lieben, indem es für mehr Transparenz am Arbeitsplatz sorgt. Arbeitnehmer:innen wenden sich an Glassdoor, um Bewertungen, Gehälter und mehr bei Millionen von Unternehmen zu recherchieren und an Fishbowl by Glassdoor, um sich an offenen Gesprächen am und über den Arbeitsplatz zu beteiligen. Unternehmen nutzen Glassdoor, um Stellen auszuschreiben und Talente durch Produkte aus dem Bereich Employer Branding und Mitarbeiter:innen Insights zu gewinnen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=437006351&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FArbeitgeber%2F&a=Employer+Branding+und+Mitarbeiter%3Ainnen+Insights+zu+gewinnen). Glassdoor ist eine Tochtergesellschaft von Recruit Holdings, einem führenden globalen Technologieunternehmen, und Teil seines schnell wachsenden Geschäftsbereichs HR-Technology. Weitere Informationen finden Sie unter www.glassdoor.de"Glassdoor" und das Logo sind geschützte Marken von Glassdoor, Inc.1 Bezogen auf das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands2 2022 ist das erste Jahr, in dem die Bewertung der Diversität und Inklusion eines Arbeitgebers bei den besten Arbeitgebern Deutschlands einbezogen wird. Glassdoor hat diese Bewertungsmöglichkeit des Arbeitsplatzes im September 2020 eingeführt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724356/BPTW22_Logo___Germany_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3409811-1&h=3983055746&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1724356%2FBPTW22_Logo___Germany_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1724356%2FBPTW22_Logo___Germany_Logo.jpg)Pressekontakt:Adel & Link Public Relations,Alina Rietmann / Natalie Buß,E-Mail: Glassdoor@adellink.de,Tel.: 069 153 4045-47Original-Content von: Glassdoor, übermittelt durch news aktuell