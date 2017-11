Berlin (ots) - Starkes Wachstum von Auslandsreisen in diesem Jahr- Positive Zahlen für die meisten europäischen Destinationen -Stabiler Anstieg für 2018 absehbar - ITB Berlin veröffentlichtexklusiv jüngste Ergebnisse des World Travel Monitors®Bisher war 2017 ein gutes Jahr für die Reisebranche in Europa mitspürbarem Wachstum von Auslandsreisen und erfreulichen Zahlen für diemeisten Zielgebiete der Region in den ersten acht Monaten des Jahres.Städtereisen boomen weiterhin und auch Strand- und Badeurlaube legtendeutlicher zu als in 2016. Das Wachstum bei Fernreisen aus Europa istjedoch unterdurchschnittlich, was unter anderem auf einen Rückgang anReisen in die USA aus einigen europäischen Quellmärktenzurückzuführen ist. Der Blick auf das kommende Jahr ist ebenfallspositiv. Diese und weitere Ergebnisse lieferte das 25. World TravelMonitor® Forum, das am 9. und 10. November in Pisa stattfand.Aktuelle Entwicklungen übertreffen bisher sogar letztjährigePrognosenGemäß der Zahlen von IPK International legten Auslandsreisen beiEuropäern um insgesamt 5,5 Prozent innerhalb der ersten acht Monatedieses Jahres zu. Damit übertreffen die Ergebnisse dendreiprozentigen Anstieg im Jahr 2016 ebenso wie das für 2017prognostizierte Wachstum von vier Prozent. "Der starke Aufwärtstrendspiegelt die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen sowie diestarke Affinität zum Reisen wider", kommentiert Rolf Freitag, CEO vonIPK International. "Europa bleibt damit einer der stärksten Treiberfür das weltweite Reisewachstum."Auslandsreisen aus Russland auf dem Weg zu alter StärkeDer Quellmarkt, der in diesem Jahr am meisten herausstach, warRussland, wo Auslandsreisen gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2016um 18 Prozent zulegten. Weitere wachstumsstarke Auslandsreisemärktewaren unter anderem Polen, die Niederlande sowie Frankreich.Höchster Zuwachs bei Auslandsreisen innerhalb Europas, Rückgängein die USAWas die Wahl der Reiseziele angeht, blieben die Europäer auch indiesem Jahr erneut gerne relativ nah an ihren Heimatländern undsorgten somit für einen sechsprozentigen Anstieg von Reisen inDestinationen innerhalb des eigenen Kontinents, so die Ergebnisse desWorld Travel Monitors®. Betrachtet man die Fernreisen von Europäern,setzte sich der Trend aus dem Vorjahr fort. Reisen in Richtung Asienverzeichneten einen dreiprozentigen Anstieg, während Reisen nachAmerika - inklusive der USA - um drei Prozent zurückgingen. "Dieskönnte den sogenannten Trump-Effekt widerspiegeln, der dazu führt,dass einige europäische Quellmärkte von Besuchen in den USA zunehmendabsehen", kommentiert IPK Consultant Madeleine Bullinger anlässlichdes World Travel Monitor® Forums.Strand- und Badeurlaube sowie Städtereisen weiter auf demVormarschIn puncto Beweggrund für Auslandsreisen stieg die Anzahl vonUrlaubsreisen der Europäer um sechs Prozentpunkte, ein deutlichesPlus gegenüber den zwei Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Reisendenzog es insbesondere zurück an die Strände - mit sieben ProzentZuwachs legten Strand- und Badeurlaube kräftig zu - verglichen miteiner Stagnation in 2016. Städtereisen präsentierten sich ebenfallssehr beliebt mit einem stolzen Zuwachs von 20 Prozent verglichen miteinem Plus von 15 Prozent im Jahr davor. Die durchschnittlichenAusgaben pro Reise legten um vier Prozent auf 945 Euro zu.Starker Anstieg bei internationalen Ankünften in EuropaWas die Reisen nach Europa betrifft, konnten viele Destinationenin der Region mehr internationale Besucher begrüßen, so die Zahlendes World Travel Monitors®. Top-Destinationen mit Wachstumsraten überdem europäischen Durchschnitt umfassen dabei Länder wie etwa Island,die Niederlande, Bulgarien, Spanien, Portugal oder Kroatien. Diepositive Entwicklung spiegelt sich in den jüngsten Zahlen derWelttourismus Organisation UNWTO wider, die mit acht Prozent einenstarken Anstieg internationaler Ankünfte in Europas Ländern zwischenJanuar und August zeigt. Der Zuwachs in diesem Jahr liegt demnachdeutlich über denen der letzten Jahre. Reisende aus dem Auslandwendeten sich wieder stark dem südlichen bzw. mediterranen Europa zu,belegt durch einen Anstieg von zwölf Prozent, gefolgt von Westeuropamit einer Zuwachsrate von sieben Prozent, nachdem diese 2016 deutlichdarunter lagen. Für Nordeuropa legten die Ankünfte um sechs Prozentzu - Zentral- und Osteuropa konnten in den ersten acht Monaten umvier Prozent wachsen."Europa kann bisher eindeutig auf ein gutes Jahr zurückblicken,was Reisen und Tourismus angeht", kommentiert Dr. Martin Buck, SeniorVice President Travel & Logistics bei der Messe Berlin. "EuropäischeAuslandreisen haben bisher sogar die ursprünglichen Prognosendeutlich übertroffen und Reisende unternahmen insbesondere mehrStädtereisen und Strandurlaube. Dies verheißt gute Prognosen für2018."Positiver Ausblick für 2018Mit Blick nach vorne prognostiziert IPK International, dass es2018 einen Zuwachs bei Auslandsreisen aus Europa von vier Prozentgeben wird. Besonders starkes Wachstum ist trotz des schwachen Pfundsmit sechs Prozent für Großbritannien zu erwarten, ebenso fürRussland, was den Trend zum "Comeback" in diesem Jahr untermauernwürde. Eine positive Nachfrage sagt IPK International zudem fürBelgien, Frankreich, die Niederlande, Norwegen sowie die Schweizvoraus. Gleichzeitig wird auch aus Deutschland, Europas größtemOutbound-Markt, ein solides Wachstum von zwei Prozent erwartet. DiePrognosen wurden auf Grundlage des IPK World Travel Confidence Indexerstellt, der jedes Jahr basierend auf den Aussagen vonUmfrageteilnehmern zu deren Reiseabsichten für die kommenden zwölfMonate erstellt wird.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. 