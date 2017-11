Berlin (ots) - Fünf Prozent Zuwachs bei Auslandsreisen - MehrStrandurlaube und Städtereisen - Destination Europa wieder hoch imKurs - ITB Berlin veröffentlicht exklusiv jüngste Ergebnisse des IPKWorld Travel Monitors®Die Reiselust der Asiaten ist ungebremst: Auch wenn sich dieWachstumsrate im Vergleich zu 2016 verlangsamt hat, reisen Asiaten soviel ins Ausland wie nie zuvor. Dieses und weitere Ergebnisselieferte das 25. World Travel Monitor® Forum, das am 9. und 10.November in Pisa stattfand. Bei dem exklusiven Branchentreffen, dasvon IPK International in Zusammenarbeit mit der ITB Berlinorganisiert wird, werden aktuelle Trends in der Reisebranchediskutiert und Vorhersagen zu touristischen Entwicklungen getroffen.Für die ersten acht Monate diesen Jahres zeigt die Studie einenkontinuierlichen Anstieg von Strand- und Badeurlauben, ein Plus beiStädtereisen sowie ein Comeback von Reisen nach Europa nach einemRückgang im letzten Jahr. Die Aussichten für 2018 bleiben weiterhingut mit einem zu erwartenden Zuwachs im mittleren einstelligenBereich.Die Zahl der asiatischen Auslandsreisen legte zwischen Januar undAugust 2017 um fünf Prozent zu, so die Zahlen des World TravelMonitors®. Damit liegen die Ergebnisse zwar hinter dem starkenZuwachs von neun Prozent im entsprechenden Zeitraum 2016, sie deckensich jedoch mit der Prognose von sechs Prozent Wachstum für diesesJahr, die vor zwölf Monaten aufgestellt wurde. "Auslandsreisen ausAsien wuchsen 2016 ungewöhnlich stark, insbesondere aufgrund desstarken Anstiegs von Auslandsreisen innerhalb Asiens. In diesem Jahrbeobachten wir eine Umkehr hin zu einer gemäßigteren Wachstumsrate",so Rolf Freitag, CEO vom Institut IPK International, das die Studiedurchführt.Reisende aus Asien bevorzugen Strandurlaube und kehren nach EuropazurückAsiaten unternahmen mehr Urlaubsreisen in diesem Jahr als jezuvor, vor allem zu Stranddestinationen. Urlaubsreisen legten in denersten acht Monaten um fünf Prozent zu und haben somit einen Anteilvon insgesamt 82 Prozent an allen Auslandsreisen. Die Zahl derStrand- und Badeurlaube stieg um deutliche 15 Prozent und macht nun23 Prozent aller Urlaubsreisen aus, so die Zahlen des World TravelMonitors®. Die Entwicklung bei Städtereisen bleibt auch weiterhinpositiv, mit einem sehr guten Zuwachs von neun Prozent - allerdingsnahm die Zahl an Rundreisen leicht ab. Die durchschnittliche Dauervon Auslandreisen der Asiaten betrug sechs Nächte und blieb damitunverändert gegenüber dem Vorjahr, während die durchschnittlichenAusgaben um zwei Prozent höher lagen.Was die Reiseziele angeht, zeigte sich Europa bei Asiaten miteinem Zuwachs von sieben Prozent in den ersten acht Monaten desJahres beliebt. Dies zeigt einen klaren Aufschwung für dieDestination Europa, die im letzten Jahr einen leichten Rückganghinsichtlich der Besucher aus Asien hinnehmen musste - eine Folgeverschiedener Terroranschläge, die sich auf das Sicherheitsempfindennegativ auswirkten. Im Vergleich zum starken Anstieg von Europareisengab es für Reisen der Asiaten nach Amerika nur einen zweiprozentigenZuwachs. Am meisten gereist wird jedoch immer noch innerhalb deseigenen Kontinents. Die Anzahl der innerasiatischen Reisen wies einenkräftigen Anstieg von 4,5 Prozent in der Zeit zwischen Januar undAugust dieses Jahres auf.Gutes Jahr für die meisten asiatischen DestinationenDiese Trends in Bezug auf asiatische Auslandsreisen spiegeln sichauch in den Zahlen der Welttourismus Organisation UNWTO wider, dieeinen sechsprozentigen Anstieg von internationalen Ankünften in Asiensowie dem Pazifikraum zeigen. Südasien führt das Wachstum bislang mitstarken zehn Prozent an - dahinter folgen Südostasien mit achtProzent bzw. Ozeanien mit sieben Prozent. Dagegen weist Nordostasieneinen relativ moderaten Zuwachs von drei Prozent auf, so dieErgebnisse des UNWTO World Tourism Barometer für den Zeitraum Januarbis August 2017."Wie es aussieht bevorzugen Fernreisende aus Asien in diesem JahrEuropa gegenüber Amerika, was ein klares Anzeichen dafür ist, dassdas Vertrauen in europäische Destinationen zurückgewonnen wurde", soDr. Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics bei derMesse Berlin. "Gleichzeitig sehnen sich Asiaten mehr als je zuvornach Erholung in Form von Strand- und Badeurlauben, während auch dieNachfrage nach Städtereisen unverändert hoch ist. Diese beiden Trendsbilden positive Aussichten für Destinationen weltweit im kommendenJahr."Mit Blick auf 2018 ist für Auslandsreisen aus Asien erneut eingutes Jahr zu erwarten. Auch in naher Zukunft werden diese einTreiber für das weltweite Wachstum darstellen. IPK Internationalprognostiziert, dass Asiaten sechs Prozent mehr Auslandsreisenunternehmen werden. Die Grundlage für die Prognose ist der AsianTravel Confidence Index, der die Auslandsreiseabsichten für diekommenden zwölf Monate misst. Neben Sonderauswertungen des WorldTravel Monitors® von IPK International veröffentlicht die ITB BerlinAnfang Dezember weitere Kerndaten des World Travel Monitors® imRahmen ihres "ITB World Travel Trends Report 2017/18" (Link zumletztjährigen ITB World Travel Trends Report 2016/2017:www.bit.ly/2tvgbN2). Der "ITB World Travel Trends Report" basiert aufneuesten Erkenntnissen und Vorträgen des World Travel Monitor®Forums, das Anfang November 2017 in Pisa (Italien) stattfindet. DasWorld Travel Monitor® Forum ist ein exklusives Insider-Meeting, beidem aktuelle Trends in der Reisebranche diskutiert und Vorhersagen zutouristischen Entwicklungen gemacht werden. 