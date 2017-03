25. März 2017: 21. GALA SPA AWARDS - BILD

Rogner Bad Blumau unter den Top 3 in der Kategorie "InnovativeSpa Concepts"Bad Blumau (ots) - Unternehmen aus 36 Ländern konnten ihreeinzigartigen Pflegekonzepte zu dieser international bekannten Beauty& Spa Auszeichnung einreichen. Bei der glamourösen Preisverleihung am25. März 2017 wurden auch das Rogner Bad Blumau unter den Top 3 inder Kategorie "Innovative Spa Concepts" nominiert."Alles Leben kommt aus dem Wasser". Ganzheitliche Spa-Konzepteübersetzen die uralte Verbundenheit zum Wasser in Anwendungen, diedem Gast ein Gefühl von Reinheit und Unverfälschtheit vermitteln. DasZiel ist der absolute Einklang von Körper, Geist und Seele. Die GALASPA AWARDS haben es sich zum Ziel gesetzt, unter dem Motto "Thepurest experience" einen Maßstab für Qualität im Bereich Wellness-und Beauty zu setzen und die laufende Qualitätssteigerung zu fördern.Die GALA SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalenBeauty- und Spa-Auszeichnungen. Voraussetzung sind innovativeKonzepte, ein höchstes Maß an Qualität sowie das Versprechen "sanusper aquam" (= gesund durch Wasser). Das Premium People Magazin GALAverleiht die GALA SPA AWARDS gemeinsam mit dem Brenners Park-Hotel &Spa, welches gleichzeitig der perfekte Rahmen für die festlicheVerleihung war. Über 200 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur undShowbusiness sowie namhafte Vertreter der Kosmetikindustrie undLuxushotellerie trafen sich zur glamourösen Siegerehrung undanschließender Gala. Mit dabei, Direktorin Melanie Franke und SpaManagerin Isabella Schreiner vom Rogner Bad Blumau."Die Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz und bestätigt unserganzheitlich und qualitativ hochwertiges Spa Angebot. Wasser istunser höchstes Gut im Rogner Bad Blumau. Die vielseitigenEntwicklungen und Innovationen stellen einen Mehrwert für unsereGäste im Bereich Spa da und tragen zur Wertschöpfung in der gesamtenRegion bei" so Melanie Franke.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Rogner Bad BlumauClaudia Ackerlc.ackerl@rogner.comTel.: +43 (0) 3383 5100 9424www.blumau.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1120/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Rogner International Hotels & Resorts GesmbH, übermittelt durch news aktuell