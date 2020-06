25. Kongress der European Hematology Association (EHA): Die erste virtuelle Ausgabe aller Zeiten

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die EHA organisiert zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen virtuellen Kongress. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Einschränkungen der sozialen Distanzierung ist es nicht mehr gerechtfertigt, den 25. Kongress wie ursprünglich geplant in Frankfurt, Deutschland, abzuhalten.Der virtuelle Kongress EHA25 startet am 11. Juni und läuft bis zum 21. Juni. Sitzungen werden auf Abruf über die Online-Plattform bis zum 15. Oktober 2020 verfügbar sein.Der virtuelle Kongress EHA25 wird auf einer innovativen, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Plattform abgehalten. Neben der strukturierten und leicht navigierbaren Präsentation der Sitzungen wird die Plattform den Teilnehmern eine neue Erfahrung bieten. Die Plattform nutzt KI, um die Teilnehmer bei der Zusammenstellung eines Programms zu unterstützen, das auf ihre beruflichen Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Auffinden von Inhalten auf der Kongressplattform kann entweder über eine vorläufige Programmprüfung oder auf der Grundlage von KI-Empfehlungen, Themen, Sitzungstypen, Filter- und Suchfunktion erfolgen.11. bis 14. Juni 2020: Inhalte auf Abruf verfügbarAlle Sitzungen werden während der ursprünglichen Kongresstage veröffentlicht, um die im Voraus festgelegten Veröffentlichungs-, Werbe- und Einhaltungsverfahren nicht zu beeinflussen:- Satelliten-Symposien am 11. Juni, 08:00 Uhr MESZ - Mündliche Abstract-Präsentationen und E-Poster, sofern nicht durch Presse beschlagnahmt, am 12. Juni, 08:30 Uhr MESZ - Präsentationen der eingeladenen Redner am 12. Juni um 08:30 Uhr MESZ - Neues in der Hämatologie am 12. und 13. Juni15. bis 21. Juni 2020: Thematische Tage und spezielle F&A-PodiumsdiskussionenDie Thementage werden sich auf Subspezialitäten der Hämatologie konzentrieren: Akute Leukämie, Immunologie, Störungen der roten und weißen Blutkörperchen, Gerinnungsstörungen, chronische myeloische Neoplasien, chronische lymphatische Neoplasien und Lymphome. Jeder Thementag wird am Vormittag (MESZ) mit einer Live "Highlights-Sitzung" eröffnet, die den Teilnehmenden ein schnelles Update bietet, indem sie die Höhepunkte des Themas zusammenfasst. An jedem Thementag werden einstündige Podiumsdiskussionen mit Fragen und Antworten organisiert, um die Fragen der Teilnehmer zu beantworten.Klicken Sie hier für das virtuelle Programm von EHA25 (https://ehaweb.org/congress/eha25/program/) . Alle Sitzungen werden auf Abruf verfügbar sein und können jederzeit bis zum 15. Oktober 2020 angesehen werden. Darüber hinaus werden nach den offiziellen Kongresstagen regelmäßig neue Inhalte verfügbar sein.http://www.ehaweb.org/Hinweis für den Redakteur:Der 25. Kongress der EHA Virtual Edition wird von der EHA organisiert EHA-Präsident: John Gribben, Vereinigtes Königreich Vorsitzender, Scientific Program Committee, 25. Kongress: Kimmo Porkka, FinnlandPresse-RegistrierungDie Registrierung für Pressevertreter ist kostenlos: Klicken Sie hier (https://ehaweb.org/congress/eha25/media-and-press/) für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpgPressekontakt:EHA Executive OfficeIneke van der Beek & Jon Tarifacommunication@ehaweb.org+ 31-(0)70-3020-099Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62626/4617804OTS: European Hematology Association (EHA)Original-Content von: European Hematology Association (EHA), übermittelt durch news aktuell