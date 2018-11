Köln (ots) - Der Journalist und Moderator Ranga Yogeshwar gibtEnde 2018 nach mehr als 25 Jahren die Moderation desWDR-Wissensmagazins "Quarks" ab. Dem WDR bleibt er aber auch künftigerhalten. "Quarks" wird weiterhin von Mai Thi Nguyen-Kim und RalphCaspers moderiert.Ranga Yogeshwar: "Abschiednehmen heißt auch immer Loslassen.Diesen Schritt habe ich in der Vergangenheit auch schon bei anderenerfolgreichen Formaten wie ,Kopfball' oder ,Wissen vor 8' bewusstgetan. Das Timing für die Staffelübergabe ist jetzt genau richtig:Mit Mai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers gibt es zwei exzellenteKöpfe, die auf ihre ganz eigene Art Quarks prägen und erweiternwerden. Ich übergebe daher die Staffel an meine Kolleginnen undKollegen vor und hinter der Kamera mit einem guten Gefühl. MeinAbschied von ,Quarks' ist dabei kein Abschied vom WDR. Ich bleibe demWestdeutschen Rundfunk weiterhin verbunden."WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Ranga Yogeshwar hat mit,Quarks' ein modernes Wissenschaftsformat etabliert und die Sendungüber viele Jahre geprägt: Er ist als exzellenter Journalist undModerator Lotse in einer komplexen Welt. Gerade in einer Zeit derDigitalisierung, die neue Fragen und Herausforderungen mit sichbringt, bietet er dem Publikum damit wertvolle Orientierung. Dafürbin ich dankbar und freue mich, dass er diese Rolle für den WDRweiter mit Reportagen und Sonderformaten wahrnehmen wird." Für dasFrühjahr 2019 ist eine zweiteilige Reportage von Ranga Yogeshwar zumThema "Künstliche Intelligenz" unter WDR-Federführung im Erstengeplant.Mai Thi Nguyen-Kim gehört seit 2018 zum "Quarks"-Moderatoren-Team,Ralph Caspers ist seit 2010 dabei. Seit Juli 2018 sind unter derCrossmedialen Gesamtmarke "Quarks" Fernsehen, Hörfunk mit Podcast unddemnächst auch einem Spotify-Angebot sowie Facebook, Instagram undYouTube vereint. Mitte November geht die neu gestaltete Websitequarks.de online.Hinweis: Ein ausführliches Statement von Ranga Yogeshwar findenSie in der WDR-Presselounge:www.presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2018/11/20181106_ranga_yogeshwar.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: http://www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationStefanie SchneckTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell