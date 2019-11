Köln (ots) - Birgit Schrowange: "Ich habe mich entschieden: Jetzt ist genau dierichtige Zeit für mehr Privatleben!"Eine Ära geht zu Ende. Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen inDeutschland. Seit 25 Jahren, und seit der ersten Sendung, ist Birgit Schrowange(61) das vertraute Gesicht von "Extra" und damit selbst zu einer echten Markegeworden. Jetzt hat sich die beliebte Moderatorin dazu entschlossen, denStaffelstab an ihre Kollegin Nazan Eckes (43) weiterzugeben, um sich mehr aufihr Privatleben zu konzentrieren. Am 23. Dezember wird Birgit Schrowangeletztmalig das erfolgreiche RTL-Reportage-Magazin moderieren. Ab dem 30.Dezember wird dann RTL-Moderatorin Nazan Eckes als neues Gesicht von "Extra" imEinsatz sein. Zur letzten Moderation von Birgit Schrowange (23.12.) wird NazanEckes bereits Gast im "Extra"-Studio sein, um ihre Kollegin zu verabschieden.Birgit Schrowange: "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. 'Extra'ist seit 25 Jahren ein fester Bestandteil meines Lebens und ich bin denVerantwortlichen und den Zuschauern sehr dankbar für diese einzigartige Treue imTV. Aber mit Anfang 60 freue ich mich jetzt, den Staffelstab an Nazan Eckes, dieeine wirklich tolle Frau und sehr erfahrene Kollegin ist, in beste Händeweiterzugeben. Ich habe das große Glück gesund zu sein und möchte mehr Zeit fürmein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen. Ichwerde weiterhin Charity-Projekte wahrnehmen, Veranstaltungen und Galasmoderieren, Vorlesungen halten und für meine Werbepartner unterwegs sein undnatürlich wird man mich auch hin und wieder im Fernsehen sehen. Dass mir diesmöglich ist, empfinde ich als großes Geschenk und es macht das Loslassen nachvielen spannenden und einzigartigen Jahren mit tollen Kollegen in jedem Fallleichter."Michael Wulf, RTL-Chefredakteur: "Wir waren zugegeben überrascht, als Birgit unsihre Entscheidung verkündet hat. Sie ist nicht nur seit 25 Jahren das Gesichtder Sendung, sondern auch maßgeblich am Erfolg des Magazins beteiligt. Für dieZuschauer ist 'Extra' mit Birgit Schrowange längst zu einer verlässlichen undfesten Informationsquelle am Montagabend geworden. Ein Magazin-Flaggschiff wie'Extra' in voller Fahrt zu verlassen, ist auch eine couragierte Entscheidung.Eine Eigenschaft, die Birgit immer ausgezeichnet hat. Ihre Gründe sindnachvollziehbar. Wir möchten uns daher für ihre großartige Art zu moderieren,das Magazin über all diese Jahre als Marke zu prägen, für manche unglaublichenReportage-Einsätze vor Ort und für ihre Kollegialität und Treue zu 'Extra' imNamen des gesamten Teams ganz herzlich bedanken. Ich bin mir sicher, dass wirauch weiterhin noch von ihr hören werden."Nazan Eckes gehört zu den bekanntesten und vielseitigsten TV-Moderatorinnen derBranche. 1999 startete sie ihre RTL-Karriere als Moderatorin und Reporterin beimLokalmagazin "Guten Abend RTL". 2001 folgte die Moderation der RTLZWEI News. Von2002-2008 moderierte sie gemeinsam mit Kai Ebel das Sportmagazin "FormelExclusiv". In der Zeit von 2007-2009 verstärkte sie das Moderationsteam von"Punkt 12". Als Showmoderatorin überzeugte sie zudem bei "Let's Dance" an derSeite von Hape Kerkeling und Daniel Hartwich (2006-2010). Bereits seit 2005 istsie auch eine feste Größe im Magazinbereich und Hauptmoderatorin von "Explosiv",wo sie aktuell die Weekend-Ausgabe moderiert.Nazan Eckes: "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Birgit und dieFormatverantwortlichen mir die Moderation von 'Extra' anvertrauen. Mir istbewusst, in große Fußstapfen zu treten. Birgit ist seit der ersten Sendung dasGesicht von 'Extra'. Wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren. Siehat mir immer auch berufliche Ratschläge gegeben. Wir haben uns daher im Vorfeldintensiv zu diesem Wechsel ausgetauscht, denn ich wollte unbedingt auch ihrenpersönlichen Segen haben. Ihren Tipp, das RTL-Magazin als Nazan Eckes und nichtals Birgit II zu moderieren, werde ich natürlich beherzigen. Auch möchte ichmeiner journalistischen Leidenschaft weiter folgen und immer mal wieder eigeneReportagen machen."Michael Wulf: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nazan Eckes eine derbekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen als neueModeratorin für 'Extra' gewinnen konnten. Es ist Teil unserer Strategie, demZuschauer über einen langen Zeitraum aufgebaute und dadurch vertraute Gesichterbieten zu können. Nazan Eckes hat bereits in den unterschiedlichsten Formatenihre Professionalität und Flexibilität unter Beweis gestellt. 