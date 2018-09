25 Jahre bpa Sachsen - Festveranstaltung auf Schloss Albrechtsberg in Dresden / Rückblick auf Erreichtes und Ausblick auf Herausforderungen

Dresden (ots) - Mit einer Festveranstaltung auf SchlossAlbrechtsberg in Dresden am 14.09.2018 haben knapp 200 Gäste vonPflegeeinrichtungen, Pflege- und Krankenkassen sowie der Politik das25-jährige Bestehen der sächsischen Landesgruppe des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) gewürdigt. Diebpa-Landesgruppe Sachsen und ihre heute fast 700 Mitgliedsunternehmenwaren maßgeblich am Aufbau der neuen ambulanten und stationärenVersorgungsstrukturen nach der Wiedervereinigung beteiligt und sindaus der Pflegelandschaft nicht mehr wegzudenken.Der Vorsitzende des bpa Sachsen, Dr. Matthias Faensen, sprach voneiner packenden Erfolgsstory. "Wo früher Staatsdirigismus undPlanwirtschaft waren, haben wir heute 100fache Geschichten von derBereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Im sich verschärfendenWettbewerb behaupten sich heute nur diejenigen Anbieter, diequalitativ hochwertige Leistungen zu adäquaten Preisen anbieten undderen Arbeits- und Entscheidungsabläufe transparent sind. DiesemAnspruch werden die privaten Anbieter mit der ungebrochen hohenNachfrage nach ambulanter und stationärer Versorgung inbeeindruckender Weise gerecht."In ihrem Grußwort würdigte die Staatsministerin für Soziales undVerbraucherschutz, Barbara Klepsch, den bpa als wichtigenDienstleister und leistungsfähigen Partner in der sächsischenPflegelandschaft. Seine Mitgliedseinrichtungen erbrächten einenentscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischenVersorgung. Hierfür, und das betonte sie ausdrücklich, gebühre allenBeteiligten großer Dank und Anerkennung. Zur Bewältigung der vor unsliegenden Herausforderungen wolle sie ein fester Partner an der Seitedes bpa sein, sagte sie an Dr. Faensen gerichtet.Wie Dr. Faensen und die Staatsministerin zuvor, gingen die beidenweiteren Laudatoren, Rainer Striebel, Vorsitzender des Vorstandes derAOK PLUS, und bpa-Präsident Bernd Meurer, auf die Herausforderungendes demografischen Wandels und den sich verschärfendenFachkräftemangel ein. Um diesen zu begegnen, sei eine Bündelung allergesellschaftlichen Kräfte nötig. Unabdingbar sei es jedoch, dieVergütungen der Mitarbeiter zu erhöhen, deren engagierte Arbeit zuwertschätzen und die Fachkräftemigration aus Nicht-EU-Staatenverstärkt in den Blick zu nehmen. Dabei sei es, so Meurer, mehr alskontraproduktiv, wenn immer wieder Stimmung gegen privat-gewerblicheTräger gemacht werde. Soziales Engagement und wirtschaftlichesInteresse passten vielmehr gut zusammen, was sich nicht zuletzt durchdie stetig steigenden Marktanteile der privaten Träger zeige. Erappelliere an die Politik, sich zur Trägervielfalt zu bekennen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Jacqueline Kallé, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.:0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 13 56, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell