25 Jahre XJ220 & 60 Jahre XKSS - zwei Jaguar Supersportwagen zu Besuch in der Eifel (FOTO)

Schwalbach/Ts. (ots) -- Mit knapp 350 km/h war der Mittelmotor-Supersportler XJ220 bisMitte der 90er-Jahre der schnellste Serienwagen der Welt- Der XJ220 wurde zwischen 1992 und 1994 zum Preis von einerMillion DM nur 281 Mal gebaut; Twin-Turbo V6 schickten 542 PSauf die Hinterachse- Nach Original-Werksunterlagen neu aufgebauter XKSS ("Car Zero"),als Blaupause für eine Serie von neun Kundenfahrzeugen erstmalsvor deutschem Publikum zu sehen- XKSS von 1957 auf technischer Basis des in Le Mans siegreichenD- Type gilt als erster Supersportwagen der AutomobilgeschichteSchwalbach/Nürburg - 13. August 2017 - Er ist 1,14 Meter hoch,leistet gut 540 PS und wurde nur 281 Mal gebaut. Keine Frage: DerXJ220 von 1992 ist am kommenden Wochenende der absolute Star auf demJaguar Land Rover-Stand des 45. AvD Oldtimer Grand Prix. An denWochenenden und unter der Leitung von Chefkonstrukteur Jim Randle voneiner verschworenen Gruppe von Ingenieuren und Designern im Geheimenentwickelt, war er das Produkt einer Hochblüte für Supersportwagenund mit fast 350 km/h bis Mitte der 90er Jahre das schnellsteSerienauto der Welt. Zum 25-jährigen Jubiläum des XJ220 zeigt JaguarClassic in der Eifel den achten von zehn Entwicklungsprototypen. Erwurde aus Anlass der offiziellen Eröffnung des eigens für den XJ220errichteten Werkes in Bloxham am 1. Oktober 1991 von keinerGeringeren als Prinzessin Diana enthüllt. Ebenfalls zu bestaunen aufdem Stand oberhalb der Jaguar Kurve ist der Vorläufer ("Car Zero"),einer Serie von neun Kundenfahrzeugen des Jaguar XKSS. Diese nachOriginalplänen von Grund auf neu aufgebauten "Continuation Cars"schließen einen "missing link" in der Jaguar Markengeschichte. Dennnach einem Feuer im Jaguar Werk entstanden vom ersten Supersportwagender Autogeschichte 1957 nur 16 von 25 geplanten Exemplaren.XJ220: "Saturday Club Car" - im Geheimen entwickelterSupersportwagen Die späten 1980er Jahre waren eine Blütezeit fürHochleistungs-Sportwagen. Porsche brachte den 959, Ferrari den F40und ebenfalls in Italien entstand sogar ein neuer Bugatti. Da wollteauch Jaguar nicht zurückstecken und entwickelte unter Leitung desdamaligen Chefkonstrukteurs Jim Randle den XJ220. Weil er von denJaguar Ingenieuren in ihrer Freizeit und auf freiwilliger Basisaufgebaut wurde, lief er intern unter der Bezeichnung "Saturday ClubCar". Nach dem Vorbild früherer Projekte aus Coventry war die Zifferim Typennamen Programm: "220" stand für die angestrebteHöchstgeschwindigkeit von 220 Meilen pro Stunde, was rund 350 km/hentsprach.Als Konzeptstudie zeigte Jaguar den vom südafrikanischen DesignerKeith Helfet gezeichneten XJ220 auf der British Motor Show von 1988in Birmingham. Zu diesem Zeitpunkt noch mit nach oben aufschwingendenScherentüren ("Scissors doors") und einem gut 500 PS starkenV12-Saugmotor mit 6,2 Litern Hubraum. Das direkt von den siegreichenJaguar Gruppe C-Sportwagen abgeleitete Triebwerk schickte seine Kraftim Verhältnis 31 Prozent (vorn) und 69 Prozent (hinten) noch auf allevier Räder.Der in der Eifel gezeigte Wagen ist das achte Modell aus einerSerie von zehn Entwicklungsprototypen und befindet sich heute imBesitz des Jaguar Heritage Trust. Er wurde von Prinzessin Diana ausAnlass der offiziellen Eröffnung des eigens für den XJ220 errichtetenWerkes in Bloxham am 1. Oktober 1991 enthüllt und später von Jaguarals Presse- und Showcar genutzt - öffentlich gezeigt wurde "Nummeracht" auf der Tokio Motor Show am 23. Oktober 1991.Ebenso wie im 1992 angelaufenen Serienmodell sorgte hier bereitsein mit 542 PS noch kräftigerer 3,5-Liter-V6 mit Bi-Turbo-Aufladungund Vierventil-Köpfen für mächtig Vortrieb. Zugleich hatten dieIngenieure von Jaguar Sport und Tom Walkinshaw Racing das Chassis um25 Zentimeter gekappt und den Allrad- durch einen Heckantriebersetzt. Die Modifikationen drückten das Gewicht von 1.564 auf 1.350Kilo und machten den nun "nur" noch 4,85 Meter langen XJ220 satte 25Zentimeter kürzer. Statt durch die Scherentüren schlängelten sich diebeiden Passagiere nun durch zwei konventionelle Einstiegsöffnungen indas hautenge Cockpit."Ein Tyrannosaurus Rex im Reich der Eidechsen" (ams, Heft 19/94)Als Jaguar bekannt gab, mindestens 220 und bei entsprechenderNachfrage maximal 350 Einheiten bauen zu wollen, gingen in wenigenTagen 1.200 Bestellungen für den, laut auto motor und sport-TesterGötz Leyrer, "Tyrannosaurus Rex im Reich der Eidechsen" ein. DieEndmontage lief Anfang 1992 an, erste Auslieferungen folgten im Juli.Zu den Erstkunden gehörten Popstar Elton John und der Sultan vonBrunei.Zwar entsprach das Chassis des XJ220 mit seinerAluminium-Lamellen-Bauweise dem Anspruch an einenHochleistungs-Sportwagen, doch zugleich verströmten feine Ledersitze,hochflorige Teppiche und ein hochwertiges Soundsystem jenes Ambiente,das Kunden nur von der Raubkatzenmarke erwarteten. Eine echteBesonderheit waren auch die vier in die Fahrertür integriertenRundanzeigen - im Armaturenbrett war schlicht kein Platz mehr fürsie.Wie schnell der XJ220 tatsächlich fuhr, testete Jaguar mit Hilfeseiner Werks-Rennfahrer auf geschlossenen Prüfgeländen. 1991erreichte Andy Wallace auf der Firestone-Testbahn in Fort Stockton(Texas) eine 341,6 km/h. Im italienischen Nardò verbesserte MartinBrundle dann im Jahr darauf diesen Wert auf 349,4 km/h, was den XJ220endgültig zum damals schnellsten Serienfahrzeug der Welt machte.Zum Verkauf der angestrebten 350 Autos kam es trotz aller fraglosvorhandenen Qualitäten und des spektakulären Designs dann aber nicht.In der einsetzenden Rezession stornierten viele Kunden ihreBestellungen, sodass zwischen 1992 und 1994 insgesamt nur 281Exemplare des eine Million DM teuren XJ220 das Werk verließen. Umsobegehrter ist dieser einst schnellste Serienwagen der Welt bis heutebei passionierten Sammlern.Sieg in der GT-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans 1993 ZuRennsportruhm kam der XJ220 dann noch bei den 24 Stunden von Le Mansdes Jahres 1993: Unter Bewerbung von TWR traten drei XJ220 C (C fürCompetition) in der GT-Klasse gegen Porsche, Lotus, Ferrari undVenturi an. Die in der IMSA-Kategorie genannten Autos zeigten sichgegenüber der Serienversion vor allem aerodynamisch stark verbessertund trugen anstelle der Aluminium-Karosserie eine Hülle aussuperleichtem Kohlefaser-Verbundmaterial. Die Motorleistung blieb alsFolge von zwei dem Reglement geschuldeten Luftmengengrenzern jedochauf etwa 550 PS beschränkt. Nach 24 Stunden gingen David Coulthard,John Nielsen und David Brabham als Sieger der Klasse durchs Ziel, nurum kurze Zeit später disqualifiziert zu werden. Ob die XJ220 nuntatsächlich, wie vom veranstaltenden ACO gefordert, mit Katalysatorenhätten fahren müssen oder nicht, bleibt bis heute ein Streitpunkt.Die Pokale zumindest wollten die Franzosen nie zurückhaben.XKSS: Continuation Car-Programm des ersten Supersportwagens derWelt Der am Nürburgring ausgestellte Jaguar XKSS darf alsspiritueller Vorläufer des XJ220 gelten. Nach den Le Mans-Siegen von1955, 1956 und 1957 sowie dem Rückzug des Werkes aus dem Motorsporthatte Jaguar Chef Sir William Lyons am 14. Januar 1957 entschieden,25 verbliebene D-Type Monocoques zum weltweit ersten Supersportwagenumzubauen. Der mit seinem 3,4 Liter großen Reihensechszylinder 230km/h schnelle und nur 920 Kilo schwere XKSS war primär für denUS-Export bestimmt, doch nur 16 Autos wurden vor Ausbruch des großenFeuers vom Februar 1957 fertig.Die für die Straßenzulassung durchgeführten Änderungen umfasstenim Vergleich zum Genspender D-Type eine höher gezogeneWindschutzscheibe mit massivem Chromrahmen, Seitenscheiben, einezweite Tür auf der Beifahrerseite, vordere und hintere Stoßstangen,geänderte Scheinwerfer und Rückleuchten sowie die Demontage derTrennstrebe zwischen Fahrer und (imaginärem) Beifahrer sowie derikonischen Heckflosse. Ein Stoffdach bot rudimentären Schutz vor Windund Regen, statt eines Kofferraums gab es nur einen Gepäckträger, undeine Sitzverstellung fehlte völlig. Ins Auto gelangte man überempfindlich hohe Seitenschweller.Beim Oldtimer Grand Prix zu bestaunen ist der Vorläufer ("CarZero"), einer Serie von neun Kundenfahrzeugen des XKSS, die noch imLaufe des Jahres an eine weltweite Kundschaft ausgeliefert werden.Die nach Originalplänen neu geborenen XKSS schließen nun diesen"missing link" in der Markenhistorie, sprich die nach dem Feuer imWerk Browns Lane nicht mehr fertiggestellten neun Chassis.Die von Jaguar Classic beim Nachbau von sechs originalgetreuenE-Type Lightweight 2014/2015 gesammelten Erfahrungswerte fließendabei auch in die mit fortlaufenden Fahrgestellnummern versehenenXKSS ein.10.000 Stunden Handarbeit fließen in jeden "neuen" XKSS Anders alsbei den Reborn-Programmen von Jaguar und Land Rover handelt es sichbei "Continuation Cars" wie den neun XKSS um von Grund auf neu und inrund 10.000 Stunden per Hand aufgebaute Modelle historischerMarkenikonen. Anhand des im Werksbesitz bleibenden Vorläufers derNeuner-Serie des XKSS können Besucher des Oldtimer Grand Prixs endetail die hohe Fertigungsgüte dieser wunderschönen Nachbautenbewundern.Wie anno 1957 besteht auch die Karosserie der "neuen" XKSS auseiner Magnesium-Legierung. Die Original-Holzformen, über die dieBleche per Hand in Form geklopft werden, rekonstruierte JaguarClassic mithilfe von Karosserien aus den 1950er-Jahren. Die Rahmenwerden auf Originalbasis computergestützt nachkonstruiert und dieBestandteile werden getreu des für das Original angewendetenSchweißverfahrens mit Bronze zusammengefügt. Ebenfalls authentischsind die Dunlop-Scheibenbremsen an allen vier Rädern und die aufgenieteten zweiteiligen Felgen aus einerMagnesium/Aluminium-Legierung aufgezogenen Dunlop-Pneus. 