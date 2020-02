Mainz (ots) - Am 20. Februar 1995 ermittelte Georg Wilsberg zum ersten Mal imZDF. In der Jubiläumsfolge "Wellenbrecher" am Samstag, 8. Februar 2020, 20.15Uhr, zieht es den Münsteraner Privatdetektiv in den hohen Norden: Auf Norderneyversucht er, Licht in das Dunkel eines erbitterten Erbstreits zu bringen, undtrifft dort auch auf bekannte Gesichter aus seiner Heimat. Bereits am Vortag istder Film in der ZDFmediathek abrufbar. Mit im vergangenen Jahr durchschnittlichrund sieben Millionen Zuschauern und 12,7 Prozent Marktanteil auch bei den 14-bis 49-Jährigen gehört die Samstagskrimireihe zu den erfolgreichstenZDF-Formaten.Statistik zum Jubiläum: In den bisher ausgestrahlten Folgen gab es 107 Mordopfer- 60 Männer, 34 Frauen, sieben Hühner und einen Zuchthengst. Unter den Opfernwaren unter anderem sechs Priester, sechs Prostituierte, drei Finanzberater,drei Krankenschwestern, drei Anwälte, drei Landwirte und zwei Ärzte. In derFolge "Bielefeld 23" sowie den Weihnachtsfolgen "Oh du tödliche ..." und "AlleJahre wieder" gab es keine Mordopfer. Wilsberg hat insgesamt 21 Morde verhindernkönnen."Dass wir nicht so blutrünstig sind, ist eines unserer Erfolgsrezepte", erklärtMartin R. Neumann, der für das ZDF-Format verantwortliche Redakteur. FürHauptdarsteller Leonard Lansink war die Titelrolle ein "Lottogewinn" und auchgesundheitlich sehr positiv: "Weil Georg Nichtraucher ist, habe ich mich durchsDrehen an den Nikotinmangel gewöhnt und das Rauchen tatsächlich auch imwirklichen Leben ganz aufgegeben."Vom 17. März bis zum 27. Mai 2020 entstehen in Münster und Köln zwei weitere"Wilsberg"-Krimis mit den Arbeitstiteln "Aus heiterem Himmel" und "SocialScoring". Regie führt Dominik Müller. Ausstrahlungstermine für die 71. und 72.Folge stehen noch nicht fest.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wilsbergPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/25-jahre-wilsberg/ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/wilsberghttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4511899OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell