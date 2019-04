25 Jahre nach dem Völkermord: Ruandas Zukunft braucht Versöhnung

Duisburg (ots) - 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda sind dieGräben zwischen Tätern und Opfern immer noch vorhanden. DieKindernothilfe unterstützt den Versöhnungsprozess und stärkt dieÜberlebenden durch Hilfe zur Selbsthilfe.Die Kindernothilfe begann unmittelbar nach dem Ende desVölkermords die Arbeit in Ruanda mit dem lokalen Partner AfricanEvangelistic Enterprise (AEE), zunächst um humanitäre Hilfe zuleisten und die Versorgung verwaister Mädchen und Jungen zuunterstützen. Bis heute arbeitet die Kindernothilfe in Ruanda vorallem mit dem Konzept der Selbsthilfegruppen."Die Gruppen helfen auch bei der Aufarbeitung vieler grausamerErfahrungen von vor 25 Jahren", erklärt Carsten Montag, Vorstand derKindernothilfe. "Opfer wie Angehörige der Täter bearbeiten gemeinsamKonflikte und überwinden so Schritt für Schritt das Trauma desVölkermords."Dem Völkermord fielen mehr als 800.000 Menschen zum Opfer. Auchnach dem Ende des Mordens blieben Millionen Geflüchtete, zerstörtesoziale Beziehungen und tiefe Wunden im kollektiven Gedächtnis derÜberlebenden zurück, die bis heute nachwirken.Die Kindernothilfe setzt sich auch weiterhin für Frieden undVersöhnung in dem ostafrikanischen Land ein. Gemeinsam mit derVereinten Evangelischen Mission (VEM), Brot für die Welt und derEvangelischen Kirche im Rheinland geht das Kinderrechtswerk in einemerstmals so breiten Bündnis auf Friedensmission. Die eigenseingerichtete Website story.ekir.de/ruanda erzählt davon, wieVersöhnungsarbeit konkret aussieht.Die Kindernothilfe ist seit 1994 in Ruanda aktiv. Zurzeit schützt,stärkt und fördert die christliche Kinderrechtsorganisation dort240.000 Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften durchSelbsthilfegruppen-Arbeit in 11 Projekten.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell