25 Jahre Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) - Ein Vierteljahrhundert voller Bildungschancen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) feiert2019 ihr 25. Jubiläum - seit 25 Jahren stiftet die sdw Chancen. Mitverschiedenen Förderprogrammen unterstützt sie engagierte undleistungsbereite junge Menschen dabei, ihre individuellen Begabungenauszubauen. Sie fördert die Persönlichkeitsentwicklung und ebneterfolgreiche und erfüllende Bildungswege.Das vielseitige Stipendienangebot zielt besonders darauf ab,Bildungsübergänge zu gestalten - zwischen den Schulformen und von derSchule in die Ausbildung, ins Studium und Berufsleben. Von Anfang anist das Engagement der sdw getragen von der Vision einerchancengerechten Gesellschaft, in der alle jungen Menschen,unabhängig von dem sozialen oder ethnischen Hintergrund, ihrPotenzial ausschöpfen."Der eigene Bildungsweg prägt Menschen ein Leben lang. Seit 25Jahren unterstützen wir unsere Geförderten mit unserenBildungsprogrammen dabei, einen optimalen Weg für sich zu finden undbefähigen sie, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen undVerantwortung für die Gesellschaft zu tragen. Es kommen jungeMenschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Begabungen zuuns, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie möchten die Zukunftaktiv gestalten - ihre eigene und die der Gemeinschaft. Wir freuenuns, auch weiterhin mit unserem vielfältigen Förderangebot dazubeizutragen!" so Dr. Arndt Schnöring, Generalsekretär der Stiftungder Deutschen Wirtschaft (sdw).Von 21 zu mehr als 10.000 geförderten TalentenDie sdw wurde 1994 auf Initiative der Bundesvereinigung derDeutschen Arbeitgeberverbände (BDA) unter Federführung des damaligenArbeitgeberpräsidenten Prof. Dr. Klaus Murmann ins Leben gerufen. AlsStifter haben sich die Arbeitgeberverbände und ganz wesentlich Prof.Dr. Klaus Murmann und Dr. Hannelore Murmann persönlich in die sdweingebracht. Heute unterstützen mehr als 400 Unternehmen, Stiftungen,Arbeitgeberverbände und Ministerien sowie rund 1.000 Ehrenamtlichedie Gemeinschaftsinitiative sdw. Ihr steht der ArbeitgeberpräsidentIngo Kramer vor.Im ersten Jahr nach der Gründung wurden 21 Stipendiatinnen undStipendiaten im Studienförderwerk Klaus Murmann aufgenommen. Seitdemhaben mehr als 10.000 Talente die Förderangebote der Stiftung derDeutschen Wirtschaft (sdw) durchlaufen. Auch die Handlungsfelder dersdw wachsen stetig weiter. Zum Studienförderwerk sind zahlreichemaßgeschneiderte Bildungsprogramme und Transferprojekte hinzugekommen- entlang der gesamten Bildungskette, von der Grundschule bis zurPromotion, und stets orientiert an aktuellen Herausforderungen.So nehmen 2019 beispielsweise erstmals Studierende derKindheitspädagogik an dem neuartigen und exklusivenStipendienprogramm "Nachwuchsinitiative chancengerechte Kitas (NicK)"teil. NicK leistet einen Beitrag zur Anerkennung der Leistungenfrühpädagogischer Fachkräfte, die herkunftsbedingten Startnachteilenbei Kindern wirksam begegnen wollen, und damit zu mehrChancengerechtigkeit von klein auf.Details zu NicK und den diversen Stipendien für Schülerinnen undSchüler, Studierende, Promovierende, Auszubildende und jungeBerufstätige sowie zu den Transferaktivitäten der sdw stehen onlineauf www.sdw.org.Digital und analog durch das JubiläumsjahrVieles verändert sich in 25 Jahren. Das Wort Hashtag gab es 1994noch gar nicht, heute leitet der Hashtag #25Jahresdw als roter Fadendigital durch das Jubiläumsjahr der Stiftung: Die Jubiläums-Websitewww.wir-stiften-chancen.de gibt einen Überblick über Geschichten,Handlungsfelder und Themen der sdw.In Kooperation mit den regionalen Arbeitgeberverbänden unternehmernrw, NORDMETALL, vbw Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft undSüdwestmetall, die zum Stifterkreis der sdw zählen, wird mit vierregionalen Jubiläumsveranstaltungen in Düsseldorf, Hamburg, Münchenund Stuttgart das 25-jährige Stiftungsjubiläum auch analog gebührendgefeiert.Pressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleiterin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74,E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell