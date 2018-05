Münster (ots) -Gerne möchten wir mit allen RUW-Mitgliedern und Freunden amFreitag, den 1. Juni 2018, beim großen "Tag der offenenBesamungsstation" dieses Ereignis feiern.Sie erwartet ein vielfältiges Programm rund um die RUW bei deru.a. die Möglichkeit besteht, sich die neue Besamungsstation mitihren Bullen anzuschauen.Programm am 1. Juni 2018:12:00 Uhr Beginn12:30 Uhr Grußworte- Heinrich Buxtrup, Vorstandsvorsitzender der RUW- Dr. Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Ministerium fürUmwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des LandesNordrhein-Westfalen13:00 Uhr Vielseitiges Programm- Bullenpräsentation- Vortrag über die Entstehung der Station- RUW-Infopoints- Nachzuchtpräsentation der Top-Bullen MATISSE RED, LESSON undLE CHIFFRE- Ausstellung regionaler Unternehmen- Einmaliges Bullenrabattangebot- Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein (Bull-Riding, Hüpfburgund Gesichtsmalerei)- RUW-Quiz mit attraktivem HauptgewinnFür das leibliche Wohl ist gesorgt!Seien Sie unsere Gäste, wir heißen Sie herzlich willkommen undfreuen uns auf einen tollen Tag in Borken!25 Jahre RUWVor 25 Jahren entstand aus 15 ehemals selbstständigenOrganisationen ein Zucht- Vermarktungs- und Besamungsunternehmen,welches als Genossenschaft über drei Bundesländer hinweg arbeitet.Mit der Zentrale in Münster und den beiden Regionalzentren in Krefeldund Fließem ist die RUW in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz undim Saarland vertreten. Flächen- und zahlenmäßig bildet die RUW damiteine der größten Rinderzuchtorganisationen in Deutschland.Als zukunftsorientiertes, führendes landwirtschaftlichesUnternehmen der Rinderzucht, Besamung und Zuchtrindervermarktungbetreut die RUW 8.000 aktive Mitgliedsbetriebe in den dreiBundesländern, die über 325.000 Herdbuchkühe in ihren Ställen halten.Ein umfangreiches Beratungskonzept und unterschiedlichsteDienstleistungsangebote machen die RUW zu einem starken Partner. Indem Bestreben, auch weiterhin "eine feste Größe" an der Seite derRUW-Mitgliedsbetriebe sein zu wollen, nimmt die RUW die heutigenHerausforderungen in der Milchviehhaltung an und lädt alleRUW-Mitglieder, Zuchtinteressierte und Freunde zur Jubiläumsfeier am1. Juni 2018 nach Borken ein.Neubau der RUW-Besamungsstation in Borken2016 entschied man sich, die Spermaproduktion an einen Standort zukonzentrieren. Nach gut zwei Jahren Bauzeit wurde die neu errichteteBesamungsstation in Borken fertiggestellt. Grund genug diesesgemeinsam mit den RUW-Mitgliedern, Partnern, Freunden undInteressierten im Rahmen eines "Tages der offenen Besamungsstation"zusammen mit dem 25jährigen Bestehen der RUW am 1. Juni 2018gebührend zu feiern.Exakt 50 Jahre nach dem Erwerb des ehemaligen Milchviehbetriebesan diesem Standort in Borken und dem Umbau zu einer Besamungsstationerfolgt nun die Eröffnung der fast vollständig neu errichtetenAnlagen.Bei den Planungen für die neue Besamungsstation spielten daher dieAnforderungen an Tierwohl, Seuchenhygiene und Arbeitsökonomie einezentrale Rolle. Gleichzeitig sollte Besuchern die Möglichkeit gebotenwerden, sowohl die Bullen als auch die Arbeitsabläufe in denBereichen Stall, Labor und Logistik live zu erleben. Der Stall ist invier Boxenreihen mit einer Kapazität für bis zu 120 Bullengegliedert. Bullenpfleger, Tierärzte und andere berechtigte Personengelangen ausschließlich über Hygieneschleusen und mit betriebseigenerKleidung in den Stallbereich um auch auf diesem Wege fürgrößtmögliche Biosicherheit zu sorgen.Entstanden ist so eine der modernsten Besamungsstationen inEuropa, die für Mensch und Tier optimale Bedingungen bietet.Pressekontakt:Maik KalthausTelefon: 0251 9288-244E-Mail: MKalthaus@ruweg.deOriginal-Content von: Rinder-Union West eG, übermittelt durch news aktuell