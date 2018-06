München (ots) -Seit 25 Jahren engagieren sich Schülerinnen und Schüler desGymnasiums am Moltkeplatz in Krefeld für die Stiftung Menschen fürMenschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe, um einen Beitrag zurBewältigung der Probleme des afrikanischen Kontinents zu leisten. Miteinem Afrikaabend wurde das Jubiläum am 12. Juni im Beisein vonSchülern, Lehrern, Eltern und Dirk Kasten, Kuratoriumsmitglied derStiftung, und weiteren Mitarbeitern von Menschen für Menschengefeiert. Es gab musikalische Beiträge des Schülerchors und desMusikers Joe Kiki, interessante Einblicke in die tägliche Arbeit derHilfsorganisation und traditionelle äthiopische Köstlichkeiten.Mithilfe verschiedenster Benefizaktionen konnten von "Moltke fürAfrika" in 25 Jahren über 100.000 Euro an Spendengeldern gesammeltund an die Stiftung Menschen für Menschen übergeben werden.Im Jahr 1991 besuchte Karlheinz Böhm (gest. 29.05.2014) das ersteMal das Gymnasium am Moltkeplatz und beeindruckte mit seinemEngagement für die Not leidende Bevölkerung in Äthiopien dieSchülerschaft nachhaltig. Zwei Jahre später wurde dieArbeitsgemeinschaft "Moltke für Afrika" an der Schule gegründet. Bisheute setzen die engagierten jungen Leute ein Zeichen dafür, dassSchülerengagement den Kindern, Frauen und Männern in Äthiopien dieChance auf ein besseres Leben geben kann. Dirk Kasten zeigte sichüberwältigt von dem jahrzehntelangen Engagement der Schülerinnen undSchüler am Moltkegymnasium: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie sehrKarlheinz Böhm die Herzen der Schülerinnen und Schüler berührt hatund wie sein Lebenswerk noch heute dazu inspiriert, den Menschen inÄthiopien zu helfen. Ich bin unendlich dankbar für die großartigeUnterstützung und den Einsatz von Moltke für Afrika."Über 25 Jahre hinweg zeigen sich die Jugendlichen aus Krefeldkreativ: Sie verkaufen Würstchen und Waffeln, CDs mit Kinderliedern,erstellen Informationstafeln zu dem Land im Osten Afrikas, ladenExperten zu Vorträgen ein, organisieren Partys für den guten Zweckund haben sogar ein Brettspiel zum Thema "Menschen für Menschen inÄthiopien" entwickelt und vermarktet. Im Laufe der Jahre sind einigeder Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in die äthiopischenProjektregionen gereist, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ortund der Arbeit von Menschen für Menschen zu machen. Die ehemaligeSchülerin des Gymnasiums Anna Mokwa, engagiert sich seit 10 Jahrenfür Moltke für Afrika und ist begeistert von ihrer Äthiopienreise imJahr 2016 zurückgekommen: "Es ist schwierig, von der Hauptstadt AddisAbeba in die Dörfer in den ländlichen Regionen zu reisen. Häufig gibtes keine befestigten Straßen, keine Brücken, die Autofahrten sindsehr lang und beschwerlich. Umso erstaunlicher ist es zu sehen, wasMenschen für Menschen für die armen Bauernfamilien in den ländlichenRegionen alles geleistet hat. Die Kinder, Frauen und Männer haben mirselbst erzählt, wie sehr sich ihr Leben durch die vielfältigenMaßnahmen in den Bereichen Bildung, Wasser,Landwirtschaft, Gesundheitund Einkommen zum Positiven gewandelt hat. Diese sinnvolle Arbeitmöchte ich weiter mit aller Kraft unterstützen. Auf die nächsten 25Jahre Moltke für Afrika!"Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell