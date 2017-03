25 Jahre Fairtrade in Deutschland - #HandelNeuDenken (FOTO)

Köln (ots) -Jetzt Visionär werden: #HandelNeuDenken im Jubiläumsjahr 25 JahreFairtrade in DeutschlandFairtrade - das Siegel für fairen Handel wird 25 Jahre alt. InDeutschland steht hinter dem Siegel der Verein TransFair. Hier setztsich seit dem Gründungsjahr Dieter Overath, verantwortlich für dieGeschäftsführung, für den fairen Handel ein. "Wir haben es geschafft,den fairen Handel aus der Nische zu holen. Heute kommt keinUnternehmen am Thema 'Nachhaltigkeit' vorbei", so Overath. DerGesamtumsatz mit Fairtrade-Produkten seit 1992 liegt bei über sechsMilliarden Euro. Kleinbauern und Beschäftigte in Ländern des globalenSüdens erwirtschafteten rund eine Milliarde EuroFairtrade-Direkteinnahmen, das heißt Verkaufspreise plus zusätzlicheSozialprämien. Allein 140.000 Tonnen fairer Kaffee, derFairtrade-Klassiker, wurden in zweieinhalb Dekaden verkauft. DerErfolg ist kein Grund sich auszuruhen: "In Zeiten volatilerWeltmarktpreise ist der faire Handel mit stabilen, kostendeckendenPreisen aktueller denn je." Unter #HandelNeuDenken sammelt TransFairab heute Ideen für eine Vision des fairen Handels 2025. Diese fließenin den Zukunftskongress am 23. Mai in Berlin ein - zu den Gästengehören Philosoph Richard David Precht und Alain Caparros,Vorstandsvorsitzender der Rewe Group.www.fairtrade-deutschland.de/handelneudenkenFairtrade - etablierte Handelsalternative oder noch Nische?Die Idee der TransFair-Gründungsorganisationen: durch fairereHandelsbedingungen die Lebensbedingungen von Kleinbauern undPlantagenarbeitern verbessern und fair gehandelte Produkte breitverfügbar machen. "Der Erfolg von Fairtrade war nur möglich über dasbreite zivilgesellschaftliche Engagement und natürlich eine gewisseHartnäcki-gkeit. In den Anfangsjahren mussten wir Klinken putzen.Ernst genommen haben uns die wenigsten", erinnert sich Overath."Inzwischen hat sich Fairtrade als Handelsalternative im Bewusstseinetabliert. Trotzdem fehlt uns bei vielen Produkten noch dieMarktdurch¬dringung." Das älteste Fairtrade-Produkt Kaffee hat einenMarktanteil von drei Prozent. "Vor der Fünf-Prozent-Marke bei Kaffeeund zehn Prozent bei Kakao geh ich nicht in den Ruhestand", so der62-Jährige. Fairer Kakao liegt bei sechs Prozent Marktanteil. Mehrals 1,6 Mio. Menschen profitieren inzwischen von Verkäufen über denfairen Handel. "Klimawandel, existenzsichernde Einkommen,Wertschöpfung in den Anbauländern - der faire Handel steht weiter vorgroßen Aufgaben und muss sich diesen globalen Fragen stellen."Studie belegt: fairer Handel verändert die GesellschaftImmer mehr Verbraucher in Deutschland beziehen in ihreKaufentscheidung die Produktionsbedingungen in den Herkunftsländernmit ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie desCeval-Instituts im Auftrag von TransFair, Engagement Global, Brot fürdie Welt, Forum Fairer Handel und Misereor. In allen untersuchtenBereichen -Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und privatem Konsum- gibt es laut Studie einen Trend hin zu verändertem Bewusstsein undVerhalten. Dazu hat der faire Handel mit intensiver Öffentlichkeits-und Bildungsarbeit beigetragen. Die Studie bestätigt aber auch dieForderung von TransFair: Um fairen Handel entlang globalerLieferketten durchzusetzen, muss die Politik dringend stärkereRahmenbedingungen schaffen.Handel transformieren, aktiv werden, #HandelNeuDenkenEs gibt weiter enorme Herausforderungen, die den fairen Handelnötig machen und denen er sich stellen muss. Fünf Themenbereichenwidmet sich TransFair gemeinsam mit Experten aus Zivilgesellschaft,Wirtschaft und Politik am 23. Mai in Berlin im Rahmen desZukunftskongresses - unter anderem mit Richard David Precht: "Bislangdominiert selbst im Umgang mit den ärmsten Ländern der Eigennutz derreichen Länder. Diese Politik darf keine Zukunft haben, auch nicht imInteresse der Industrieländer selbst, denen ihre eigennützige Politikin Form von Millionen Armuts- und Bürgerkriegsflücht-lingenzurückschlägt", so der Philosoph, Publizist und Autor. Ab heutesammelt TransFair Ideen und Anregungen für die Entwicklung derZukunftsvision unter #HandelNeuDenken. Mehr Infos unterwww.fairtrade-deutschland.de/handelneudenken.Die Themen des ZukunftskongressesIn fünf verschiedenen Workshops sind Mitwirkende aus den BereichenWissenschaft, Praxis, Politik und Medien vertreten und diskutieren zuden folgenden Themen. Zusätzlich bieten wir mit dem "Jugendforum"jungen Menschen einen Raum um sich zu beteiligen. Moderatoren sindJörg Thadeusz und Ben Blümel (Jugendforum). Kalkscheune Berlin,Johannisstr. 2, 10117 Berlin, Uhrzeit: 10 - 17 Uhr.1. Klima2. Existenzsicherndes Einkommen3. Entwicklung neuer Märkte4. Fairtrade 20255. Nische vs. MainstreamHintergrund:Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e. V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigenFairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßigvon FLOCERT GmbH kontrolliert. 