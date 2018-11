"25 Jahre Dokumentarfilmzeit" in 3sat: 15 Filme im Abendprogramm (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 19., bis Freitag, 23. November 2018Mit ErstausstrahlungenSeit 25 Jahren zeigt 3sat einmal wöchentlich - seit 2016 montagsum 22.25 Uhr - auf dem Sendeplatz "Dokumentarfilmzeit" das breiteSpektrum dokumentarischen Arbeitens mit Produktionen aus Deutschland,Österreich und der Schweiz. Anlässlich des Jubiläums präsentiert 3satvom 19. bis zum 23. November 2018 im Rahmen der Themenwoche "25 JahreDokumentarfilmzeit" täglich drei Dokumentarfilme in seinemAbendprogramm.Zum Auftakt erzählt der Dokumentarfilm "Weit. Die Geschichte voneinem Weg um die Welt" (Deutschland 2017, Regie: Gwendolin Weisserund Patrick Allgaier) die Erlebnisse eines jungen Paares, das mit derHandykamera im Gepäck zu einer Reise um die Welt aufbrach, mit demVorsatz, nicht zu fliegen. Voller Erfahrungen kehrten sie dreieinhalbJahre später zu dritt zurück. Ihr Film, der zunächst nur für Freundeund Familie gedacht war, lief 2017 schließlich in den Kinos und istam Montag, 19. November 2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung in 3satzu sehen. Im Anschluss um 22.20 Uhr folgt die Erstausstrahlung "Erichund Schmitte - Entscheidend is am Beckenrand" (Deutschland 2018,Regie: Stefan Eisenburger und Hannah Dörr, Janina Jung, CarinaMergens). Seit Jahren gehen Erich Liesner (86) und Hans-JürgenSchmidt (68) gemeinsam schwimmen. Mit viel Humor und einer gehörigenPortion "Weiter geht's!" erzählt der Film von ihrem Training, ihrerFreundschaft und den Beschwerden des Alters. Um 23.40 Uhr folgt PeterHellers Langzeitbeobachtung "Cool Mama".Am Dienstag, 20. November 2018, 20.15 Uhr, zeigt 3sat denSchweizer Dokumentarfilm "Im Schatten des Glücks". FilmautorHanspeter Bäni begleitet den schweren Alltag der Bauernfamilie Epp -ein Heimatfilm jenseits aller Stereotypen. Danach geht es in die USA:Um 22.25 Uhr begleitet Marieke Schröder in "Country Roads - DerHerzschlag Amerikas" die Country-Singer-Songwriter Justin TownesEarle, John Carter Cash Junior und Caitlin Rose. Um 23.55 Uhr zeigtder vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm "Above and Below" vonNicolas Steiner in einfühlsamen Porträts das Leben von Außenseiternin den USA. Ein dokumentarischer Trip nach Las Vegas, an den SaltonSea und in die Wüste Utahs.Wie wollen wir sterben? Und wie wollen wir (nicht) leben? AmMittwoch, 21. November 2018, 20.15 Uhr, zeigt Eva Wolf in ihremDokumentarfilm "Intensivstation" die tägliche Arbeit in einermodernen Klinik. Um 22.25 Uhr gibt der Film "Ueli MaurersPommes-Frites-Automat" Einblick in das Leben eines schrulligenSchweizer Bauern, der an sich glaubt, und um 23.35 Uhr erzählt UlrichGrossenbacher in seinem Film "Messies - Ein schönes Chaos" vonexzessiven Sammlern.Am Donnerstag, 22. November 2018, 20.15 Uhr, geht Markus Imhoof inseinem Film "More than Honey - Bitterer Honig" dem Bienensterben vonKalifornien bis China auf den Grund. Um 22.25 Uhr wagt John Webstermit "Die Welt ist noch zu retten?! - Little Yellow Boots" einen Blickin die Zukunft und zeigt, warum man trotz Klimawandel und DonaldTrump optimistisch bleiben sollte. Um 0.00 Uhr zeigt derösterreichische Dokumentarfilm "Unser täglich Brot" von NikolausGeyrhalter zum Rhythmus von Fließbändern und Maschinen eindringlicheBilder von der industriellen Nahrungsmittelproduktion.Als Edward Snowden im Januar 2013 die erste verschlüsselte Mailunter dem Namen "Citizenfour" an Regisseurin Laura Poitras schickt,beginnt eine der größten Enthüllungen des Jahrzehnts. 3sat zeigt dengleichnamigen Dokumentarfilm am Freitag, 23. November 2018, um 20.15Uhr. Thailand, Bangladesch und Mexiko: "Whores' Glory" von MichaelGlawogger begleitet um 22.30 Uhr den Alltag von Prostituierten, dereben nicht nur aus Zwangsprostitution und Gewalt besteht. Und zumAbschluss der Themenwoche um 0.20 Uhr erzählt Ulrich Seidl in "ImKeller" Geschichten von Menschen, die ihren Obsessionen imVersteckten nachgehen.Weitere Informationen und Video-Streams: https://ly.zdf.de/UJJ/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/themenwochedokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell